FC Bayern, News und Gerüchte: Lothar Matthäus kürt Leroy Sane zum Spieler der Bundesliga-Hinrunde

Für Lothar Matthäus ist Leroy Sane der Top-Spieler der Bundesliga-Hinrunde. Der FC Bayern ist offenbar wieder in Verhandlungen mit Kingsley Coman eingestiegen. Außerdem: Ex-FCB-Keeper Jean-Marie Pfaff ist unter die Buchautoren gegangen. Hier gibt's alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FCB, News: Matthäus kürt Sane zum Spieler der Hinrunde

Für Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus ist Bayerns Leroy Sane der Spieler der angelaufenen Bundesliga-Hinrunde. "Den Top-Spieler der Hinrunde zu benennen, wird meistens vielen anderen nicht gerecht. Aber ich möchte Leroy Sane herausheben", lobte der 60-Jährige den Flügelspieler in seiner Sky-Kolumne.

Vor allem die Entwicklung während der laufenden Saison habe Matthäus beeindruckt. "Die Mischung aus dem Druck, der auf dem Jungen lag, der schwierigen Anfangsphase mit den Pfiffen der eigenen Fans und der jetzigen Entwicklung ist schon herausragend", so der Rekordnationalspieler.

Der Grund dafür sei laut Matthäus vor allem das Vertrauen, welches der 25-Jährige mittlerweile beim deutschen Rekordmeister verspüre. "Das liegt in erster Linie an ihm, aber mit Sicherheit auch am Zuspruch, der Unterstützung und den wichtigen Gesprächen seiner Trainer Julian Nagelsmann und Hansi Flick", so Matthäus.

Zudem habe sich Sane nun auch ein gewisses Standing bei den Bayern erarbeitet: "Er ist jetzt ein Leistungsträger, geht vorne weg und ist zu einem der wichtigsten Spieler des FC Bayern geworden."

© getty Leroy Sane spielte eine starke Hinrunde beim FC Bayern.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, welche in Pfiffen der eigenen Fans beim Spiel gegen den 1. FC Köln Ende August gipfelten, stabilisierte sich Sane während der Hinrunde fortlaufend.

Zuletzt überzeugte er mit starken Leistungen und ist nach Robert Lewandowski und Thomas Müller der Spieler mit den meisten Scorerpunkten in der aktuellen Spielzeit im FCB-Dress.

Leroy Sane: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 17 5 5 1.116 Champions League 6 5 4 501 DFB-Pokal 2 1 2 158 DFL-Supercup 1 - - 41 GESAMT 26 11 11 1.816

FCB, Gerücht: Bayern verhandelt wohl wieder mit Coman

Zuletzt berichteten verschiedene Medien, dass die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Kingsley Coman auf Eis lägen. Offenbar sei den Münchnern das geforderte Gehalt des Franzosen zu hoch.

Nach Informationen der Bild-Zeitung sind beide Parteien nun jedoch wieder in Gespräche eingestiegen. Demnach würden Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe auf der Münchner Seite sowie Comans Vater Christian auf der anderen neue Verhandlungen führen.

Dem Vernehmen nach soll der 25-Jährige wohl ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro gefordert haben, was die Bayer zunächst ablehnten. Die guten Leistungen Comans in den vergangenen Wochen hätten aber nun zu einem ersten kleinen Umdenken bei den Münchnern geführt, die nun bereit sein sollen, den Forderungen des Franzosen etwas näher zu kommen. Wie genau ein Deal aussehen könnte, soll nun in den Verhandlungen geklärt werden.

Comans Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2023. In der aktuellen Spielzeit erzielte der französische Nationalspieler in 17 Einsätzen fünf Tore, zwei weitere Treffer bereitete er außerdem vor.

Bayern, News: Ex-Keeper Pfaff veröffentlicht Autobiografie

Die belgische Torhüter-Ikone Jean-Marie Pfaff ist unter die Buchautoren gegangen. Der 68-Jährige, der von 1982 bis 1988 beim FC Bayern unter Vertrag stand, hat seine Autobiografie veröffentlicht.

In dem Buch mit dem Titel "Mein Leben - Vom Straßenfußballer zum Welttorhüter" (erschienen im Verlag "Sicher Wissen", Bayreuth) berichtet Pfaff auf knapp 300 Seiten über den nicht immer einfachen Beginn seiner Karriere und wie ihm die Unterstützung seiner Familie auf dem Weg an die Spitze geholfen hat.

Das Buch zeichnet ein Bild vom Familienmenschen hinter dem Fußballprofi und beleuchtet auch die Erfolge mit den Bayern und der belgischen Nationalmannschaft.

"Fußball ist schön - aber hart, und das Leben ist es auch. Man muss lernen, damit zu leben und sich seinen Weg bahnen. Ohne die Unterstützung meiner Familie, meiner Freunde und Fans wäre ich niemals so erfolgreich geworden. Das liegt mir am Herzen, und mit diesem Buch möchte ich mich bei allen bedanken, die immer an meiner Seite waren", sagte der Belgier dem SID.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele