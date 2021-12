FC Bayern München, News und Gerüchte: Perisic träumt angeblich von Rückkehr

Ivan Perisic will angeblich zum FC Bayern München zurückkehren. Leon Goretzka spricht über seine SPD-Nominierung. Außerdem geht es gegen Mainz 05 um drei Punkte in der Bundesliga. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern, Gerüchte: Perisic träumt wohl von Rückkehr

Ivan Perisic steht im kommenden Sommer vor einer großen Entscheidung: seinen auslaufenden Vertrag verlängern oder Inter Mailand verlassen. Nach Informationen von der Corriere dello Sport hofft der Flügelstürmer aber auf ein Angebot eines anderen Vereins, der ihm seinen Entschluss leichter machen würde.

Demnach würde der 32-Jährige am liebsten zum FC Bayern München zurückkehren. An der Isar hatte der Kroate in der Saison 2019/20 auf Leihbasis gespielt und einen großen Beitrag zum Gewinn des Triples aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League geleistet.

Obwohl Perisic in 35 Pflichtspieleinsätzen acht Tore und zehn Assists beisteuerte, entschied sich der FC Bayern - auch aufgrund der geforderten Ablösesumme und der Verpflichtung von Leroy Sane - aber gegen eine Weiterbeschäftigung.

Auch mit Hinblick auf den Sommer machen die Münchner keine Anstalten, sich für eine Verpflichtung von Perisic, der dann ablösefrei wäre, zu interessieren. Laut Transferexperte Fabrizio Romano glaubt er ohnehin nicht daran, dass es zu einem erneuten Engagement kommen wird. Seine Zukunft sei daher noch völlig offen.

FC Bayern, News: Goretzka spricht über SPD-Nominierung

Leon Goretzka gehört zum elitären Kreis, der auf der Mitglieder-Liste der nächsten Bundesversammlung steht. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern darf also den Bundespräsidenten am 13. Februar 2022 wählen.

"An der Wahl zum Amt des Bundespräsidenten stimmberechtigt teilnehmen zu dürfen, ist eine große Ehre, für die ich sehr dankbar bin. Als die Einladung von Lars Klingbeil kam, habe ich daher sehr gerne ja gesagt", erklärte Goretzka im Gespräch mit der Bild.

Klingbeil, SPD Generalsekretär und Fan des FC Bayern, lud Goretzka und andere Promis ein, um die Wiederwahl des aktuellen Staatsoberhaupts Frank-Walter Steinmeier in die Wege zu leiten.

Eine große Ehre für den Nationalspieler. "Ich freue mich auf die Wahl mit der Bundesversammlung und hoffe sehr, dass wir auch mit der Nationalmannschaft bei den nächsten Turnieren wieder allen Grund liefern, einmal im Schloss Bellevue vom Bundespräsidenten eingeladen zu werden", sagte Goretzka.

FC Bayern trifft auf Mainz 05

Der FC Bayern München empfängt am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) zum 15. Spieltag der Bundesliga den FSV Mainz 05.

Neben Joshua Kimmich, der dieses Jahr aufgrund der Nachwehen seiner Corona-Erkrankung in diesem Jahr kein Spiel mehr machen wird, fehlen Trainer Julian Nagelsmann auch Leon Goretzka (Probleme an der Patellasehne), Marcel Sabitzer (Wadenverletzung), Josip Stanisic (Muskelbündelriss) und Eric Maxim Choupo-Mpting (Trainingsrückstand nach COVID-19).

So könnten die Münchner auflaufen:

FCB: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Tolisso, Musiala - Coman, T. Müller, L. Sane - Lewandowski

FC Bayern: Die kommenden Spiele