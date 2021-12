FC Bayern München, News und Gerüchte - Star-Berater Zahavi glaubt an Ballon d'Or für Lewandowski: "Zeitpunkt wird kommen"

Star Berater Pini Zahavi glaubt, dass sein Klient Robert Lewandowski eines Tages den Ballon d'Or gewinnen wird. Herbert Hainer hat sich zur Katar-Debatte geäußert. Leon Goretzka wird eine wichtige Rolle in der Politik zugeteilt. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick.

FC Bayern - Zahavi: Lewy wird Ballon d'Or gewinnen

Die Delegation des FC Bayern München ist im Rahmen der Ballon d'Or-Verleihung auf Star-Berater Pini Zahavi getroffen. Wie die Sport Bild berichtet, gab es mit dem Vertreter von Robert Lewandowski, der nur knapp hinter Lionel Messi auf Platz zwei landete, eine herzliche Begrüßung.

Aufgrund von vielen zähen Verhandlungen, beispielsweise die über eine Vertragsverlängerung mit David Alaba, hatte der FC Bayern des öfteren schon ein angespanntes Verhältnis zu Zahavi. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte ihn einst als "geldgierigen Piranha" bezeichnet.

Über eine Ausdehnung des 2023 auslaufenden Arbeitspapiers von Lewandowski hätten die FCB-Verantwortlichen aber nicht mit Zahavi gesprochen. Demnach soll erst im Frühjahr verhandelt werden.

Dafür holte Zahavi zu einem großen Lob über seinen Klienten aus. "Ich glaube, dass Robert noch sehr lange spielen kann. Er ist der ftteste Spieler, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe", wird er von der Sport Bild zitiert: "Deswegen wird der Zeitpunkt kommen, an dem Robert den Ballon d'Or gewinnt."

Obwohl Lewandowski den Uralt-Rekord von Gerd Müller durch seine 41 Saisontore in der vergangenen Spielzeit geknackt und seine Form auch über die Sommerpause hinaus halten konnte, verlor er zum Unverständnis vieler am Ende das Rennen um die Auszeichnung gegen Messi.

Der Argentinier hatte noch bei der Verleihung erklärt, dass Lewandowski den Preis für seine herausragende Leistungen aus dem Vorjahr erhalten sollte. Aufgrund von Corona war die Verleihung 2020 ausgefallen. Am Dienstag hatte der Pole auf die Aussagen reagiert.

Nachdem seine Worte erst den Eindruck erweckt hatten, er sei kein Fan von einer nachträglichen Ehrung, gab er noch am selben Tag eine Stellungsnahme ab und stellte klar: "Die Rede von Lionel Messi auf der Veranstaltung in Paris, in der er zum Ausdruck brachte, dass ich seiner Meinung nach den Ballon d'Or 2020 verdient hätte, hat mich sehr berührt und gefreut." Lewandowski würde sich freuen, wenn "Messis "Worte Gehör finden".

Das bestätigte auch Zahavi. "Wenn es für das Jahr 2020 noch einen Ballon d'Or geben würde, wäre unsere Antwort: Vielen Dank! Robert verdient es, auf der Liste der größten Spieler aller Zeiten zu sein. Er gehört zu den zwei bis drei besten Angreifern der Historie", sagte er.

Außerdem plädierte er für eine Änderung des Wahl-Prozederes. "Nach der vergangenen Wahl sollten die Verantwortlichen darüber nachdenken, was das sinnvollste System ist, um eine richtige Entscheidung zu treffen", erklärte Zahavi und schob nach: "Vielleicht wissen nicht alle der 170 Journalisten, was in der Welt des Fußballs vor sich geht." Gleich 27 Reporter hatten Lewandowski nicht einmal in die Top 5 gewählt.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Präsident Herbert Hainer im Interview mit der Sport Bild. "Unsere tiefste Überzeugung war, dass Robert den Preis absolut verdient gehabt hätte. Ich finde die Idee gut, dass er nachträglich für das Jahr 2020 den Ballon d'Or bekommen soll", sagte er. Es sei der Wunsch des FC Bayern, "wenn Bewegung in die Sache kommt".

Ballon d'Or mal anders: Wer hätte nur nach Liga-Leistungen gewonnen? © getty 1/33 Lionel Messi hat in diesem Jahr zum siebten Mal den Ballon-d'Or entgegengenommen - zur großen Enttäuschung vieler Lewandowski-Fans. Doch wer hätte den Goldenen Ball gewonnen, wenn man die Spieler nur aufgrund ihrer Ligaauftritte bewertet hätte? © getty 2/33 Dieser Frage hat sich das Performance Index Ranking von "1vs1" angenommen und Erstaunliches errechnet. Schließlich sind internationale Leistungen sowie Spiele auf nationaler Ebene nicht immer vergleichbar. © getty 3/33 Mit dem 1vs1-Performance-Index wird die Leistung von Fußballspielern objektiv anhand von Spieldaten bewertet. Der komplexe Algorithmus bezieht sämtliche Spielstatistiken mit ein und gewichtet diese je nach Position unterschiedlich. © getty 4/33 PLATZ 29: Luis Suarez (Atletico Madrid) - Wert: 68 © getty 5/33 PLATZ 29: Pedri (FC Barcelona) - Wert: 68 © getty 6/33 PLATZ 28: Simon Kjaer (AC Mailand) - Wert: 69 © getty 7/33 PLATZ 27: Lautaro Martinez (Inter Mailand) - Wert: 70 © getty 8/33 PLATZ 26: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) - Wert: 71 © getty 9/33 PLATZ 25: Gerard Moreno (FC Villarreal) - Wert: 72 © getty 10/33 PLATZ 21: Jorginho (FC Chelsea) - Wert: 75 © getty 11/33 PLATZ 21: Leonardo Bonucci (Juventus) - Wert: 75 © getty 12/33 PLATZ 21: N'Golo Kante (FC Chelsea) - Wert: 75 © getty 13/33 PLATZ 21: Luka Modric (Real Madrid) - Wert: 75 © getty 14/33 PLATZ 20: Harry Kane (Tottenham Hotspur) - Wert: 76 © getty 15/33 PLATZ 15: Raheem Sterling (Manchester City) - Wert: 78 © getty 16/33 PLATZ 15: Giorgio Chiellini (Juventus) - Wert: 78 © getty 17/33 PLATZ 15: Romelu Lukaku (FC Chelsea) - Wert: 78 © getty 18/33 PLATZ 15: Cristiano Ronaldo (Manchester United) - Wert: 78 © getty 19/33 PLATZ 15: Nicolo Barella (Inter Mailand) - Wert: 78 © getty 20/33 PLATZ 14: Karim Benzema (Real Madrid) - Wert: 79 © getty 21/33 PLATZ 13: Phil Foden (Manchester City) - Wert: 81 © getty 22/33 PLATZ 11: Cesar Azpilicueta (FC Chelsea) - Wert: 82 © getty 23/33 PLATZ 11: Bruno Fernandes (Manchester United) - Wert: 82 © getty 24/33 PLATZ 10: Ruben Dias (Manchester City) - Wert: 83 © getty 25/33 PLATZ 8: Mason Mount (FC Chelsea) - Wert: 84 © getty 26/33 PLATZ 8: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - Wert: 84 © getty 27/33 PLATZ 7: Riyad Mahrez (Manchester City) - Wert: 85 © getty 28/33 PLATZ 5: Neymar (Paris Saint-Germain) - Wert: 87 © getty 29/33 PLATZ 5: Kevin De Bruyne (Manchester City) - Wert: 87 © getty 30/33 PLATZ 4: Lionel Messi (Paris Saint-Germain) - Wert: 89 © getty 31/33 PLATZ 2: Erling Haaland (Borussia Dortmund) - Wert: 91 Punkte © getty 32/33 PLATZ 2: Robert Lewandowski (FC Bayern München) - Wert: 91 Punkte © getty 33/33 PLATZ 1: Mohamed Salah (FC Liverpool) - Wert: 92

FC Bayern: Goretzka darf Bundespräsidenten wählen

Leon Goretzka darf bei der Wahl des nächsten Bundespräsidenten beziehungsweise der nächsten Bundespräsidentin eine Stimme abgeben. Der Nationalspieler steht für die SPD auf der Liste der Mitglieder der nächsten Bundesversammlung aus Bayern, die der Landtag am Dienstagabend in München billigte.

Der Brauch existiert bereits seit längerer Zeit, dass Parteien auch einzelne Prominente für die Bundesversammlung nominieren. Man muss aber dafür kein Mitglied der jeweiligen Partei sein.

Für die Grünen steht etwa auch der Comedian und Schauspieler Marcus Mittermeier auf der Liste.

© getty Der FC Bayern München hat sich in einem Schreiben an seine Mitglieder gerichtet und dabei Stellung zu den Geschehnissen auf der Jahreshauptversammlung bezogen.

FC Bayern trifft auf FC Barcelona

Im letzten Vorrundenspiel der Champions League empfängt der FC Bayern am Mittwoch um 21 Uhr den FC Barcelona. Die Münchner stehen bereits sicher als Gruppensieger im Achtelfinale.

Die Katalanen hingegen kämpfen mit Benfica Lissabon im Fernduell um den Einzug in die Runde der letzten 16. Live verfolgen könnt Ihr das Spiel heute nur bei DAZN.

