FC Bayern München: Bouna Sarr denkt nicht an Abschied im Winter

Außenverteidiger Bouna Sarr beschäftigt sich nicht mit einem Abschied vom FC Bayern München in der Winter-Transferperiode.

"Zu keinem Zeitpunkt ist mir das in den Sinn gekommen. Ich werde im Juni mit dem FC Bayern eine Bestandsaufnahme machen", sagte er darauf angesprochen gegenüber L'Equipe.

Er fuhr fort: "Bayern ist ein Verein mit hohen Forderungen, da gibt es weniger Nachsicht. Von einem Spiel zum anderen muss man immer auf Top-Niveau sein."

Dass er in seinen rund 14 Monaten an der Isar bislang nicht mehr als ein Backup war, lag seiner Meinung nach vor allem an Knieproblemen. "Ich hatte [vor meiner Ankunft, d. Red.] die besten Voraussetzungen. Trainer [Hansi] Flick sagte zu mir: 'Du bist das Profil, auf das ich gewartet habe. Ich habe dich nicht als Zweitbesetzung geholt, sondern als zweite Nummer eins. Wenn du gut bist, wirst du spielen'", so Sarr weiter.

Bayern-Gerüchte: Abschied von Lewy und Coman? Das ist der angebliche Schlachtplan © imago images 1/61 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über den aktuellen Wasserstand nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die Gerüchte rund um den Rekordmeister. © imago images / GEPA pictures 2/61 KINGSLEY COMAN: Bis 2023 läuft der Vertrag des Franzosen und es ist derzeit völlig unklar, ob er darüber hinaus in München bleiben wird. Ein klares Bekenntnis von Coman zum FC Bayern blieb bisher aus. Zudem sind die Fronten verhärtet. © getty 3/61 Nach dem Rückzug von Berater Pini Zahavi, der zuletzt das Mandat für einen Coman-Transfer in die Premier League hatte, gilt die Zukunft des Franzosen als völlig offen. Nach Informationen von SPOX und GOAL werden bereits Alternativen gescoutet. © getty 4/61 Coman betonte zuletzt zwar, die sei Tür noch "nicht zugeschlagen, um hier zu bleiben", seine Gehaltsforderungen machen einen Verbleib aber schwierig. Angeblich will er in ähnliche Sphären wie Leroy Sane, der an die 20 Mio. Euro verdient. © getty 5/61 Comans Berater und Vater Christian signalisierte zuletzt deutlich, dass sich sein Sohn verändern wolle, sollte das Gehalt nicht aufgestockt werden. Trainer Julian Nagelsmann betont derweil bei jeder ihm gebotenen Möglichkeit, wie gut der Franzose sei. © getty 6/61 "Ich will ihn noch mehrere Jahre behalten und schätze ihn sehr - auch als Mensch", stellte er jüngst klar. Auch Coman ist vom 34-Jährigen begeistert: "Wir hatten schon lange keinen Trainer mehr, der so eine gute Auswirkung auf die Mannschaft hatte." © getty 7/61 Für den Fall der Fälle wollen die Bayern aber vorbereitet sein. Laut Bild-Fußballchef Christian Falk beschäftigen sich die Münchner deshalb mit OUSMANE DEMBELE, dessen Vertrag beim FC Barcelona schon im kommenden Sommer ausläuft. © getty 8/61 Der 24-Jährige wäre somit ablösefrei zu haben. Schon vor seinem Wechsel von Stade Rennes zum BVB (2016) hatte Bayern den Franzosen auf dem Zettel, wie der damalige Technische Direktor Michael Reschke zuletzt bestätigte. Der Transfer scheiterte nur knapp. © getty 9/61 "Der Junge wollte einfach nach Barcelona. Und ihm war klar, dass der Weg zu Barca bei einem Wechsel nach München zugemauert gewesen wäre." Nun scheint das Kapitel beendet zu sein. Zuletzt warfen ihn jedoch immer wieder Verletzungen zurück, weshalb ... © getty 10/61 ... die Bayern ein gewisses Risiko bei einer Verpflichtung tragen würden. Weil Dembele wohl obendrein ein hohes Handgeld verlangen wird, glaubt Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge nicht an einen Transfer. Der FCB habe ohnehin bessere Spieler. © getty 11/61 "Man weiß doch, dass die Herrschaften sich das in Form von Signing Fees bezahlen lassen", sagte Rummenigge bei Bild-TV. Neben der Verletzungsanfälligkeit monierte er auch die insgesamt dürftigen Leistungen von Dembele im Barca-Dress. © getty 12/61 Zumal mit ANTONY von Ajax Amsterdam Gerüchten zufolge ein weiterer Außenstürmer das Interesse der Bayern-Verantwortlichen geweckt haben soll. Nagelsmann soll den Brasilianer zudem schon in Leipzig auf seinem Zettel gehabt haben. © getty 13/61 Bereits in der vergangenen Transferperiode gab es Kontakt zwischen der Antony-Seite und den Münchenern. Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2025, weshalb wohl eine hohe Ablöse fällig wäre. Zudem mangelt es nicht an weiteren Interessenten. © getty 14/61 Die Wunschlösung für einen Coman-Ersatz wäre dem Vernehmen nach jedoch KARIM ADEYEMI. Nach Informationen von SPOX und GOAL hat der BVB aber die besten Karten auf einen Transfer. Zudem soll einem Bericht der Bild zufolge bereits eine Einigung bestehen. © getty 15/61 Es hake nur noch an der Ablöse. Salzburg fordere mehr als die vom BVB gebotenen 35 Millionen Euro. Allerdings dementierte Adeyemi nach dem jüngsten Sieg seiner Salzburger, dass er sich schon für einen Verein entschieden habe. © getty 16/61 "Es ist noch nichts fix, und ich bin nächstes Jahr auch noch bei Salzburg", stellte Adeyemi klar. Heißt: Kein Transfer im Winter. Adeyemi schob nach: "Ich habe keine Tendenz." Die Chancen, dass die Bayern den Zuschlag bekommen, sind trotzdem gering. © getty 17/61 Als weitere Lösung brachte sich zuletzt auch IVAN PERISIC ins Gespräch. Laut Corriere dello Sport träumt er von einer Rückkehr nach München, wo er 2020 als Leihspieler das Triple gewonnen hatte. Allerdings machen ... © getty 18/61 ... die Bayern bisher noch keine Anstalten, den im Sommer ablösefreien Kroaten von Inter Mailand zu holen. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet zudem, dass an dem Gerücht nichts dran sei. Perisics Zukunft sei völlig offen. © getty 19/61 ROBERT LEWANDOWSKI: Berichte, wonach der Stürmer seinen 2023 auslaufenden Kontrakt nicht verlängern wolle und eine neue Herausforderung suche, kommentierten die Bayern-Bosse zuletzt mehrfach. Die neueste Wasserstandsmeldung lieferte Kahn. © getty 20/61 "Lewandowski ist der beste Stürmer, den es überhaupt gibt. Über 2023 hinaus wäre uns das (eine Verlängerung, Anm. der Red.) natürlich am liebsten. Man sieht ja nicht mal im Ansatz, dass er irgendwo etwas abgebaut hat", sagte er. © getty 21/61 Deshalb seien die Gerüchte, wonach ERLING HAALAND vom BVB nach München wechseln könnte, laut Rummenigge eine Fabel. "Der FC Bayern wird sich nicht um Haaland bemühen. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern einfach ... © getty 22/61 ... aus Respekt und Anerkennung gegenüber Robert Lewandowski", sagte er. Zuletzt hatte Haalands Berater Mino Raiola den FC Bayern neben weiteren Spitzenklubs in den Topf der möglichen Vereine, bei denen der Norweger künftig spielen könnte, geworfen. © getty 23/61 Nach Informationen der Sport Bild ist ein Haaland-Wechsel intern aber dennoch nicht vom Tisch. Weder Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic oder Aufsichtsratschef Herbert Hainer haben einen Kauf des BVB-Stars defintiv ausgeschlossen. © getty 24/61 Neben Bayern komme für Haaland nur noch Manchester United ernsthaft infrage. Und das auch nur, wenn das Team von Ralf Rangnick die Champions League erreicht. Denn PSG sei dem Bericht zufolge lediglich eine Alternative für Haaland, Real Madrid ... © getty 25/61 ... priorisiert einen Transfer von Kylian Mbappe und Manchester City buhlt wohl weiterhin um Harry Kane. Der FC Chelsea hat mit Romelu Lukaku und Timo Werner zwei Stürmer und der FC Barcelona kann sich Haaland schlichtweg nicht leisten. © getty 26/61 Somit bleiben nicht mehr viele Spitzenklubs übrig für Haaland, sollte er nicht noch mindestens ein Jahr beim BVB dranhängen. Daher sei der Vorstoß von Raiola, wieder den FC Bayern zu den Haaland-Bewerbern zu zählen, laut Sport Bild ganz bewusst gewesen. © getty 27/61 Dazu kommt: Lewandowski will wohl bis 2025 auf höchstem Niveau spielen will. Ob die Bayern ihrem Stürmer bis zu einem Alter von 37 Jahren sein Spitzengehalt von über 20 Mio. Euro zahlen wollen, ist zumindest in Frage zu stellen. © getty 28/61 Sollte eine Vertragsverlängerung also nicht im Sinne der Bayern-Finanzen sein, würde sich im Sommer die letzte echte Chance bieten, Lewandowski für eine Summe abzugeben, die einen Stürmer der Kategorie Haaland finanzieren könnte. © getty 29/61 Die Zukunft von sowohl Lewandowski als auch von Coman ist also ungeklärt. Deshalb will man in München vorbereitet sein. Ein Transfer von z. B. Haaland ist trotz allem alles andere als sicher. Deshalb nennt die Sport Bild einige weitere Alternativen. © getty 30/61 Die Stürmer LAUTARO MARTINEZ (im Bild) von Inter Mailand und DUSAN VLAHOVIC, an dem auch er BVB Interesse haben soll, von der AC Florenz seien Kandidaten. Zudem sei Flügelstürmer FEDERICO CHIESEA von Juventus Turin auf dem Bayern-Radar. © getty 31/61 SERGE GNABRY: Der dritte Offensiv-Star, dessen Arbeitspapier 2023 ausläuft. Anders als bei Coman stehen die Zeichen dem Vernehmen nach aber gut, was eine vorzeitige Vertragsverlängerung angeht. Das würde auch Nagelsmann Wunsch entsprechen. © getty 32/61 "Ich kenne den Serge schon Ewigkeiten und schätze ihn als Mensch und als Spieler sowieso. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er verlängert", sagte er nach dem jüngst 5:0-Sieg in Stuttgart. Dort war Gnabry an allen Toren direkt beteiligt. © getty 33/61 NIKLAS SÜLE: Der Vertrag des Innenverteidigers läuft ebenfalls zum Saisonende aus. Dem Vernehmen nach haben die Bayern dem Nationalspieler zwar ein Angebot gemacht, eine Einigung ist aber noch nicht in Sicht. © getty 34/61 "Die Gespräche sind nicht einfach", sagte Hasan Salihamidzic kürzlich über den Status quo. Die Gespräche stocken. Süle soll ohnehin ein deutlich höheres Gehalt verlangen, um sich einen Verbleib vorstellen zu können. © getty 35/61 Während die Bayern glauben, dass Süle bei seinem Traumziel Premier League nicht mehr verdienen würde und er unter Nagelsmann auch wieder regelmäßig zum Einsatz kommt, beklagt er laut dem kicker, dass der Verein ihn nicht geschützt habe. © getty 36/61 Als Süle mit einem Kreuzbandriss lange verletzt fehlte, gab es in den Medien nämlich Kritik an seinem Lebensstil: Der Abwehrmann habe einige Kilo zu viel auf den Rippen. Dass Süle mit England liebäugelt, ist ein offenes Geheimnis. © imago images 37/61 Vorstandschef Oliver Kahn ließ eine Vertragsverlängerung zuletzt offen und verwies auf den Abgang von David Alaba. Dort habe Bayern gezeigt, "dass wir Grenzen haben. (...) Es kommt darauf an, dass wir eine Basis finden", sagte er. © getty 38/61 Trotzdem deutete Kahn an, dass die Bayern Süle gerne halten würden. "Er ist Nationalspieler. Natürlich ist er ein Spieler, den du gern in den eigenen Reihen haben willst", erklärte er. Nichtsdestotrotz schaut sich der Rekordmeister nach Alternativen um. © getty 39/61 Zum Beispiel ANTONIO RÜDIGER, dessen Vertrag beim FC Chelsea ebenfalls nach der Saison ausläuft. Gerüchte um einen Wechsel zu Bayern gibt es schon längere Zeit. "Natürlich ehrt das einen", sagte er Anfang Oktober diesbezüglich. © getty 40/61 SPOX und GOAL hatten bereits Ende September Berichte bestätigen können, dass der deutsche Rekordmeister Kontakt zu Antonio Rüdigers Berater aufgenommen hat. © getty 41/61 Nach Informationen von SPOX und GOAL hat Real Madrid Rüdiger als Transferziel auserkoren. Das jüngste Angebot von Chelsea soll ihm übel aufgestoßen sein. Er fordert Berichten zufolge zwölf Mio. Euro, Chelsea soll nur 8,5 Mio. geboten haben. © getty 42/61 Als Alternativen zu Rüdiger wurden von verschiedenen Medien zuletzt MATTHIAS GINTER, dessen Vertrag in Gladbach ausläuft, und Freiburg-Talent NICO SCHLOTTERBECK gehandelt. Konkrete Verhandlungen gab es aber mit beiden wohl noch nicht. © getty 43/61 MANUEL NEUER: Der Vertrag der Nummer eins läuft 2023 aus. Sport1 berichtete schon im November, dass bereits Gespräche über eine Verlängerung stattfinden. Neuer will angeblich keinen Einjahresvertrag unterschreiben. © imago images / GEPA pictures 44/61 Es sei aber "nicht ausgeschlossen", dass eine Einigung noch bis Jahresende erzielt werde. Neuer sagte zudem der Bild, dass er "keine Vorgabe" habe, wann er seine Karriere beenden wolle: "Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist." © getty 45/61 ALEXANDER NÜBEL gefällt das natürlich nicht. "Dann werde ich in den kommenden zwei, fünf oder zehn Jahren keine Chance haben", sagte Nübel im kicker zu einem möglichen Neuer-Verbleib. Der Keeper ist noch bis Sommer 2023 an die AS Monaco verliehen. © getty 46/61 "Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen", sagte er. Sollte Neuer seinen Vertrag tatsächlich verlängern, sind die Tage des ehemaligen Schalkers an der Isar gezählt. Das ist so gut wie sicher. © getty 47/61 Nübel-Berater Stefan Backs sagte bei Sport1, dass man in diesem Fall kreativ werden müsse: "Wenn Manuel verlängert und in zwei Jahren im Alter von 37 immer noch unantastbar ist, dann werden wir eine Lösung finden." © getty 48/61 CORENTIN TOLISSO: Auch der Vertrag des einstigen 41,5-Millionen-Manns läuft zum Saisonende aus. Auch wenn der Franzose zuletzt als Vertretung von Joshua Kimmich und oder Leon Goretzka glänzte, stehen die Zeichen auf Abschied. © getty 49/61 Schon im vergangenen Transferfenster hätten die Bayern bei einem passenden Verkauf zugestimmt. Nun bietet sich die letzte Möglichkeit, Tolisso in Zählbares zu verwandeln. Laut kicker will Bayern "die wirtschaftliche Seite mit der sportlichen" abwägen. © getty 50/61 Da er auf lange Sicht wieder in das zweite Glied rücken wird, geht die Tendenz klar Richtung Abschied. Tolissos Berater hätten ihn schon bei den Spurs und Inter angeboten, berichtet der kicker. Zudem soll Roma-Trainer Jose Mourinho Interesse zeigen. © getty 51/61 TANGUY NIANZOU: Ungeachtet seiner guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen muss sich Nianzou mit der Ersatzbank und sporadischen Kurzeinsätzen begnügen. Die Konkurrenz in der Innenverteidigung droht ihm zum Verhängnis zu werden. © FC Bayern München 52/61 Eine Lösung wäre eine Leihe bis Saisonende. Dieses Szenario kommt nach Informationen von SPOX und GOAL für die Spielerseite aber nicht in Frage, Nianzou will die Saison in München beenden und anschließend seine Situation bewerten. © getty 53/61 BOUNA SARR: Den Rechtsverteidiger würden die Münchner mit Kusshand abgeben. Der Dauer-Bankdrücker spielt kaum, zumal Nagelsmann Josip Stanisic als Ersatz von Benjamin Pavard aufgebaut hat. © getty 54/61 So dürfte es für die Bayern auch im Winter schwierig werden, Sarr loszuwerden. Denn: Kein Interessent wird bereit sein, ihn auch nur ansatzweise so fürstlich zu entlohnen wie der FCB. Schon im Sommer scheiterte es daran. © getty 55/61 Sarr, für den der FCB vor einem Jahr acht Millionen Euro an Olympique Marseille überwies, hat jedoch noch einen Vertrag bis 2024. Das große Problem ist Sarrs fehlende Bereitschaft, auf sein fast vier Millionen Euro schweres Jahresgehalt zu verzichten. © getty 56/61 MARC ROCA: Auf der Sechser-Position herrscht spätestens seit der Ankunft von Marcel Sabitzer ein Überangebot. Zuletzt war es für den Spanier schon als persönlichen Erfolg zu verbuchen, wenn er es an Spieltagen in den Kader der Profis schafft. © getty 57/61 Wenn sich Joshua Kimmich und Leon Goretzka nicht plötzlich schwer verletzen, ist ein Roca-Abgang im Winter sehr wahrscheinlich. Nach Informationen von SPOX und GOAL beschäftigen sich sowohl der FCB als auch die Spielerseite mit diesem Szenario. © getty 58/61 Roca gab sich zuletzt jedoch zufrieden mit seiner Rolle. "Man könnte meinen, dass meine bisherigen Leistungen ein Misserfolg waren. (...) Ich bin stolz drauf", sagte er gegenüber El Mundo. Einen Abschied schloss er aber trotzdem nicht aus. © getty 59/61 Aufgrund der jüngsten Verletzungssorgen feierte Roca aber beim 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart seine Startelf-Premiere in dieser Saison. Er lieferte mit einer soliden Leistung ab - und Nagelsmann war regelrecht aus dem Häuschen. Eine Kehrtwende? © getty 60/61 MICHAEL CUISANCE: Da sich ein Wechsel im Sommer nicht mehr realisieren ließ, ist Cuisance immer noch Trainingsgast an der Säbener Straße. Zuletzt trat er eher negativ in Erscheinung, indem er Ersatztorhüter Sven Ulreich verletzte. © getty 61/61 An Bayerns Haltung hat sich nichts geändert: Der Spieler soll auch weiterhin abgegeben werden. Im Sommer zeigten nach Informationen von SPOX und GOAL nur ein paar Vereine aus Italien Interesse an einer Leihe. Konkret ist aber noch nichts.

FC Bayern: Sarr spielte mit Schmerzen im Knie

"Was die Leute nicht wissen, ist, dass ich mit zusammengebissenen Zähnen spielte. Mein Knie schmerzte, ich nahm vor jedem Spiel Entzündungshemmer."

Sarr, der in Frankreich geboren wurde und seit Oktober 2021 Nationalspieler des Senegal ist, will nun beim anstehenden Afrika Cup im Januar Spielpraxis sammeln und mit mehr Selbstvertrauen in die Rückrunde gehen.

In der Hinrunde kommt der 29-Jährige bislang auf neun Einsätze und 216 Einsatzminuten. Lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Bremer SV stand er in der Startformation von Trainer Julian Nagelsmann.