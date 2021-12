FC Bayern und das Raphinha-Gerücht: Das kann der Leeds-Star mit dem namhaften Berater

Wie aus dem Nichts poppte die Meldung an Heiligabend auf: Der FC Bayern soll vor einem Januartransfer von Flügelflitzer Raphinha von Leeds United stehen. TNT Sports Brasil, eine keineswegs unseriöse Quelle, verbreitete die Meldung, in der viele Details steckten. Wie zum Beispiel die Ablöse (50 Millionen Euro) und der Drei-Prozent-Anteil für Raphinhas Ausbildungsklub Avai (1,5 Millionen Euro). Das Stirnrunzeln angesichts des Berichts bei Fans und Fachleuten war groß. SPOX und GOAL klären auf.

Zunächst einmal ist TNT Sports Brasil im Land des fünffachen Weltmeisters einer der größten Sportkanäle. Dort werden zum Beispiel die Spiele der Champions League ausgestrahlt und der Sender berichtete einst als Erster über den Weltrekordtransfer des damaligen Barcelona-Stars Neymar zu Paris Saint-Germain. Autor Bruno Formiga zählt zudem zu den anerkannten Journalisten dort.

Seitdem sprangen mehrere internationale Medien auf den Zug auf. Zuletzt schrieb auch The Sun, Bayern sei scharf auf Raphinha. Im englischen Boulevardblatt wurde die mögliche Ablöseforderung von Leeds gar auf umgerechnet 71 Millionen Euro beziffert.

Dem widerspricht ein Bericht von The Athletic deutlich, in dem es heißt, es habe noch keinen Kontakt zwischen den Verantwortlichen des FCB und den Peacocks gegeben. Dies schreibt auch die Yorkshire Evening Post, eine verlässliche Quelle, wenn es um Leeds United geht.

Dass der FC Bayern grundsätzlich die Augen offen hält, wenn es um mögliche Verstärkungen für die offensiven Außenbahnen geht, ist ja kein Geheimnis. Vor allem nicht, seitdem sich Kingsley Coman sich nachhaltig ziert, seinen bis 2023 laufenden Vertrag zu verlängern. Und auch mit Serge Gnabry laufen aktuell Vertragsgespräche.

Europas beste Mittelfeldspieler: Der Spitzenreiter überrascht © getty 1/29 Die Hälfte der Saison ist rum: Zeit also, um eine erste Bilanz zu ziehen, welche Spieler bislang die besten Leistungen gezeigt haben. Um diese zu vergleichen, hat 1vs1 den sogenannten Performance Index entworfen. © getty 2/29 Damit wird die Leistung von Fußballspielern objektiv anhand von Spieldaten bewertet. Der komplexe Algorithmus bezieht sämtliche Spielstatistiken mit ein. Hier gibt es das Ranking der besten Mittelfeldspieler. © getty 3/29 Platz 22 - Fabinho (FC Liverpool): 84 © getty 4/29 Platz 22 - Hakim Ziyech (FC Chelsea): 84 © getty 5/29 Platz 22 - Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea): 84 © getty 6/29 Platz 22 - Jordan Henderson (FC Liverpool): 84 © getty 7/29 Platz 22 - Paul Pogba (Manchester United): 84 © getty 8/29 Platz 22 - N'Golo Kante (FC Chelsea): 84 © getty 9/29 Platz 15 - Youri Tielemans (Leicester City): 85 © getty 10/29 Platz 15 - Bruno Fernandes (Manchester United): 85 © getty 11/29 Platz 15 - Pierre-Emile Höjbjerg (FC Liverpool): 85 © getty 12/29 Platz 15 - Thiago (FC Liverpool): 85 © getty 13/29 Platz 15 - Kevin de Bruyne (Manchester City): 85 © getty 14/29 Platz 15 - Fabian Ruiz (SSC Neapel): 85 © getty 15/29 Platz 15 - Ruben Loftus-Cheek (FC Chelsea): 85 © getty 16/29 Platz 12 - Vinicius Junior (Real Madrid): 86 © getty 17/29 Platz 12 - Leroy Sane (FC Bayern München): 86 © getty 18/29 Platz 12 - Riyad Mahrez (Manchester City): 86 © getty 19/29 Platz 10 - Phil Foden (Manchester City): 87 © getty 20/29 Platz 10 - Serge Gnabry (FC Bayern München): 87 © getty 21/29 Platz 9 - Declan Rice (West Ham United): 88 © getty 22/29 Platz 7 - Mason Mount (FC Chelsea): 89 © getty 23/29 Platz 7 - Leon Goretzka (FC Bayern München): 89 © getty 24/29 Platz 5 - Jack Grealish (Manchester City): 90 © getty 25/29 Platz 5 - Bernardo Silva (Manchester City): 90 © getty 26/29 Platz 3 - Rodri (Manchester City): 94 © getty 27/29 Platz 3 - Joshua Kimmich (FC Bayern München): 94 © getty 28/29 Platz 2 - Ilkay Gündogan (Manchester City): 95 © getty 29/29 Platz 1 - Mateo Kovacic (FC Chelsea): 96

Raphina: Wie wahrscheinlich ist ein Transfer?

Ein Raphinha-Transfer (nach München) schon im Januar ist aus mehreren Gründen trotzdem nicht realistisch, geschweige denn wahrscheinlich:

Leeds, aktuell Tabellen-16. in der Premier League, schwächelt in dieser Saison arg und wird nicht ohne wirkliche Not seinen besten Spieler im Januar abgeben.

Kolportierte 50 Millionen Euro Ablöse hat der FC Bayern im Winter noch nie für einen Transfer hingeblättert. Kaum zu glauben, dass sich dies nun in Coronazeiten ändert.

Julian Nagelsmann und Hasan Salihamidzic haben Januartransfers an der Säbener Straße bereits ausgeschlossen.

Leeds möchte den Vertrag mit Raphinha vorzeitig verlängern und gemäß The Athletic steht der Flügelflitzer diesem Ansinnen offen gegenüber.

Deutlich realistischer ist da ein Wechsel im Sommer 2022 - vor allem für den Fall, dass Coman die Münchener verlassen möchte und es die letzte Möglichkeit wäre, eine hohe Ablöse für den Champions-League-Helden von Lissabon einzustreichen. Jene könnte dann in Raphinha investiert werden.

FC Bayern: Auch Liverpool will Raphinha

Sollten sich die Bayern für ein konkretes Werben entscheiden, hätten sie allerdings namhafte Konkurrenz. Der FC Liverpool ist nach Information von SPOX und GOAL definitiv an dem 25-Jährigen interessiert. Die Reds pflegen eine gute Beziehung zu Raphinhas Berater und Barca-Legende Deco, der auch Fabinho vertritt. Mit großem Interesse haben die Reds verfolgt, wie Raphinha unter Marcelo Bielsa in einem physisch absolut herausfordernden System Top-Leistungen abgerufen hat.

Reds-Korrespondent Neil Jones schildert: "Im letzten Sommer hat sich der Klub gegen ein Werben entschieden, weil die Meinung vorherrschte, dass man im Angriff nichts mehr tun muss. Es besteht aber kein Zweifel mehr daran, dass das zur neuen Saison passieren wird. Firmino und Mane sind nicht in Top-Form und Minamino und Origi haben es nicht geschafft, sich für einen Platz zu empfehlen. Der Name Raphinha wird mit Sicherheit in den Planungen eine Rolle spielen."

Das verwundert wenig, denn Raphinha passt bestens in den Powerfußball mit aggressivem Pressing, wie ihn Jürgen Klopp in Liverpool und eben auch Julian Nagelsmann beim FC Bayern praktizieren lassen. Raphinha ist schnell und vor allem explosiv. Er ist dank seines niedrigen Körperschwerpunkts dribbelstark und im Offensivzweikampf unberechenbar.

Der fünfmalige Nationalspieler mag es, vom Rechtsverteidiger hinterlaufen zu werden, dann von der Außenbahn nach innen zu ziehen und mit dem linken Fuß abzuschließen. Eine Kombination, wie es sie in München auf dem rechten Flügel schon einmal gab.

Der 1,75 Meter große und nur knapp 60 Kilo schwere Außenstürmer wirkt trotz seines geringen Gewichts robust, verfügt über passable Fähigkeiten als Flankengeber sowie Vorbereiter und passt in die Kategorie Straßenfußballer. Er wuchs in seiner Geburtsstadt Porto Alegre auf, kickte dort in jeder freien Minute und ahmte sein Idol Ronaldinho nach. Über Avai ging es für Raphael Dias Belloli, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, 2016 nach Guimaraes. Es folgten Millionen-Transfers zu Sporting, Stade Rennes und eben an die Elland Road.

© getty Er schwärmte für Ronaldinho, spielt wie Angel Di Maria - und wird nun beim FCB als 50-Millionen-Euro-Einkauf gehandelt. Wer ist Raphinha?

Bayern-Kandidat Raphinha: Einer wie Angel Di Maria

Leeds-Kamerad Patrick Bamford schwärmte Anfang des Jahres im Leeds United Podcast von Raphinhas Qualitäten als Dauerläufer und verglich ihn angesichts seiner Leichtfüßigkeit und der exzellenten Technik mit PSG-Star Angel Di Maria. Kleiner Unterschied zwischen den beiden: Di Maria scheiterte in der Premier League bei ManUnited krachend, während Raphinha mittlerweile zu den Attraktionen in der besten Liga der Welt zählt.

Im vergangenen Herbst sagte er, sein großes Ziel sei die Champions League. Damals betonte er aber auch, er habe "keine Zweifel" daran, dies auch mit Leeds erreichen zu können: "Du musst Spieler mit der richtigen Siegermentalität und den richtigen Trainer zusammenbringen. Dazu einen Trainerstab und Fans, die den Verein lieben. Dann kannst du eine wunderbare Atmosphäre im Stadion und auf dem Trainingsgelände kreieren."

Noch ist ein Bayern-Werben um Raphinha nicht mehr als eine plausible Spekulation. Daraus könnte sich aber vor allem mit Blick auf die kommende Saison eine ganz heiße Personalie entwickeln.

Raphinhas Leistungsdaten bei Leeds United