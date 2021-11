FC Bayern München - Marcel Sabitzer enttäuscht auch in Augsburg: Von wegen Soforthilfe

Als "Soforthilfe" kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode verpflichtet, enttäuscht Marcel Sabitzer im Trikot des FC Bayern regelmäßig - so auch bei der überraschenden 1:2-Pleite in Augsburg. Selbst Julian Nagelsmann wirkt ratlos.

"Ich will immer mit Jo Kimmich auf dem Platz stehen", antwortete Manuel Neuer sichtlich genervt, als er nach der dritten Saisonniederlage des FC Bayern am Freitagabend auf das coronabedingte Fehlen des Mittelfeldchefs angesprochen wurde.

Wer die vorangegangenen 90 Minuten in Augsburg sah, konnte Neuer verstehen. Ohne Kimmich ging wenig im Zentrum des Rekordmeisters. Leon Goretzka erwischte keinen allzu glücklichen Tag, doch besonders der für Kimmich in die Startelf gerutschte Marcel Sabitzer zeigte eine schwache Leistung.

Beim ersten Gegentor durch Mads Pedersen (23.) gab er nur Geleitschutzt anstatt den Rückraum konsequent zu besetzen, vor dem zweiten Gegentor durch Andre Hahn (35.) vertändelte er den Ball leichtfertig in der Vorwärtsbewegung. Hinzu kamen einige weitere schwerfällige, geradezu schlafmützige Aktionen mit und ohne Ball.

Nagelsmann kritisiert Sabitzer: "In ihm steckt viel mehr"

"In Sabi steckt viel, viel mehr, als wir aktuell sehen", sagte Nagelsmann nach dem Spiel bei DAZN. Gerade die Räume, die die Augsburger den Bayern in Durchgang eins anboten, seien "prädestiniert" für den Neuzugang gewesen.

"In Leipzig hat er das immer weltklasse gemacht", sagte Nagelsmann. Die raumöffnenden Pässe und Seitenverlagerungen, die der Mittelfeldspieler bei den Sachsen noch auf höchstem Niveau gezeigt habe, habe man gegen den FCA "kein einziges Mal gesehen", monierte der Münchner Trainer. Reine Kopfsache? "Es wirkt so."

Anders lassen sich die Auftritte Sabitzers wohl kaum erklären. War er in Leipzig noch unangefochtene Stammkraft und Kapitän, muss er sich beim FCB mit der Rolle des Backups für Kimmich und Goretzka begnügen. Das wusste er zwar schon vor seinem 15 Millionen Euro schweren Wechsel, doch offenbar rechnete er sich mehr Spielzeit aus, als er bisher erhält.

Darauf ließen zumindest seine jüngsten Aussagen im Lager der österreichischen Nationalelf schließen. "In der Situation, in der ich mich befinde, sind Einsatzminuten gerade das Wichtigste", klagte Sabitzer am vergangenen Montag.

Bayern-Noten: Einer verspielt das letzte bisschen Vertrauen © getty 1/17 Dämpfer nach der Länderspielpause: Der FC Bayern hat nach einem müden Auftritt mit 1:2 gegen den FC Augsburg verloren. Ein Neuzugang betrieb Anti-Werbung, ein anderer war überfordert. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Mal wieder einer dieser undankbaren Abende als Bayern-Keeper. Hatte weitestgehend nichts zu tun, gegen Pedersens Sahne-Schuss (23.) und Hahns Kopfball (36.) jedoch völlig machtlos. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Aufgrund von Süles Corona-Erkrankung zurück in der Startelf machte er keine Werbung für sich. Gab Iago vor dem 0:1 nur Begleitschutz und blieb vor dem 0:2 viel zu passiv. Dafür Ausgangspunkt beim Anschlusstreffer. Note: 4,5. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Rückte beim Spielaufbau in der Dreierkette in die Mitte und dirigierte das Geschehen mit vielen öffnenden sowie zielgenauen Pässen (Quote von 91,9 Prozent). War noch der beste FCB-Defensivspieler. Note: 3. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Setzte Zeqiri vor dem 0:1 zwar gut unter Druck, dessen Ablage auf Pedersen konnte er aber nicht verhindern. Schlechtes Timing gegen Hahn. In den direkten Zweikämpfen aber meist Sieger. Note: 4. © imago images 6/17 OMAR RICHARDS: Hatte die große Aufgabe, den “müden” Davies (Nagelsmann) zu ersetzen. Begann gut, offensiv fehlte es ihm aber an Durchschlagskraft. Zudem mit einigen technischen Defiziten. Dafür mit sechs Balleroberungen. Note: 4,5. © getty 7/17 MARCEL SABITZER: Auffallend aktiv bei der Spieleröffnung (67 Ballaktionen). Trägt bei beiden Gegentreffern aber Mitschuld. Ließ erst Pedersen entwischen, ehe er gegen Zeqiri vor Hahns Tor ein verheerendes Zweikampfverhalten an den Tag legte. Note: 5,5. © getty 8/17 Während der Länderspielpause hatte Sabitzer noch fehlendes Vertrauen in ihn moniert, mit diesem Auftritt katapultierte sich der Österreicher aber wohl noch mehr ins Aus. Argumente für weitere Startelfnominierungen fehlen gänzlich. © imago images 9/17 LEON GORETZKA: Tat sich gegen die aufmüpfigen Hausherren schwer. In der ersten Hälfte gewann er keinen Zweikampf und blieb ohne Abschluss. Nach der Pause mit etwas mehr Zugriff. Note: 4. © getty 10/17 SERGE GNABRY: Der schwächste Spieler des Angriff-Quartetts! Traf oft die falschen Entscheidungen. Hatte noch vor dem Seitenwechsel zwölf Ballverluste auf seinem Konto - so auch vor dem 0:1. Offensiv blieb er blass. Noten: 4,5. © getty 11/17 THOMAS MÜLLER: Lange mit wenig Einfluss, verlängerte Pavards Flanke vor Lewandowski Tor (38.) aber entscheidend mit der Hacke. Trotz seiner Bemühungen blieb er ohne echten Abschluss. Note: 3,5. © getty 12/17 LEROY SANE: Mit enorm vielen Freiheiten in den Halbräumen. Der Nationalspieler war stets dort, wo sich der Ball aufhielt. In seinen Aktion fehlte ihm aber das Quäntchen Glück, weshalb er nach 70 Minuten vom Platz ging. Note: 3,5. © getty 13/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Erneut mit etwas wenig Bindung zum Spiel, weshalb er oft den Weg nach hinten suchte. Bei seinem Treffer mal wieder im Stile eines Weltklasse-Stürmers. Ließ nach der Pause aber zwei gute Chancen auf den Ausgleich liegen. Note: 3,5. © imago images 14/17 JAMAL MUSIALA (ab 52.): Ersetzte den schwachen Sabitzer und sorgte mit seiner Leichtigkeit sofort für Gefahr. Mit vielen guten Bewegungen. Scheiterte kurz vor Schluss an Gikiewicz. Note: 3. © imago images 15/17 ALPHONSO DAVIES (ab 52.): Kam für den leicht überforderten Richards ins Spiel, um für mehr Offensiv-Power zu sorgen. Beinahe hätten seine vielen Versuche in der 70. Minute Früchte getragen, doch Framberger störte entscheidend. Note: 3. © getty 16/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 69.): Wurde für Sane eingewechselt und reihte sich neben Lewandowski in die Spitze ein. Fand allerdings nicht ins Spiel und blieb völlig harmlos. Note: 4,5. © getty 17/17 TANGUY NIANZOU (ab 87.): In der Schlussphase für Pavard in die Partie gekommen. Sorgte beim Spiel auf ein Tor für mehr Präsenz im Rückraum, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Ohne Bewertung.

Würde es Tolisso oder Roca schlechter machen als Sabitzer?

"Ich spüre hier speziell das Vertrauen, Sicherheit, dass ich gebraucht werde", erklärte er. Sei dies der Fall, könne er seine "beste Leistung abrufen". "Jeder braucht irgendwo Vertrauen und Sicherheit, um seine bestmögliche Leistung abrufen zu können."

Gibt Nagelsmann ihm etwa zu wenig Vertrauen und Sicherheit? Schwer vorstellbar. Der Coach machte sich wochenlang bei den Bayern-Bossen für Sabitzers Verpflichtung stark, schwärmte in Interviews von ihm und gab ihm nach anfänglichem Beobachten Schritt für Schritt mehr Chancen.

Übrigens mehr als Corentin Tolisso und Marc Roca, die zusammen auf weniger Spielminuten kommen (262) als Sabitzer (467). Fragt sich allmählich nur, wie lange noch. Bedeutend schlechter als der Österreicher dürften sie ihre Sache nicht machen.

