FC Bayern München, News und Gerüchte - Polens Nationaltrainer Sousa: "Eine große Ungerechtigkeit", wenn Lewy nicht Weltfußballer wird

FC Bayern: Lewy kein Weltfußballer? "Große Ungerechtigkeit"

Robert Lewandowski befindet sich auch in dieser Saison in bestechender Form und sollte in den Augen vieler nach seiner Wahl zum Weltfußballer im vergangenen Jahr auch den Ballon d'Or bekommen.

"Ich habe keinen Zweifel, dass er auch in diesem Jahr der Beste ist", sagte Polens Nationaltrainer Paulo Sousa im Gespräch mit dem kicker. Für den Portugiesen "wäre es eine große Ungerechtigkeit", wenn Lewandowski die Auszeichnung nicht erhalten würde.

"Robert hat sein hohes Niveau gehalten", ergänzte Sousa, "nicht nur mit Blick auf die Tore, sondern auch was die Assists angeht." Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt in eine ähnliche Kerbe geschlagen.

"Ich glaube, er bleibt noch ein bisschen länger der beste Stürmer der Welt", sagte er. Mit Lionel Messi, der als Top-Favorit auf den Goldenen Ball gilt, und Cristiano Ronaldo sei Lewandowski aber "schwer zu vergleichen, weil es unterschiedliche Spielertypen sind."

Für Sousa aber keineswegs ein Argument, den Polen nicht mit der Auszeichnung zu belohnen. "Robert ist aktuell viel konstanter als die beiden, auch härter, griffiger", sagte er und schob nach: "Sein Einfluss auf die Mannschaft und das Resultat ist größer als der der anderen beiden. Übrigens nicht nur während jeden einzelnen Spiels, sondern Spieltag für Spieltag, Woche für Woche."

Nachdem Lewandowski in der Vorsaison den Uralt-Rekord von Gerd Müller mit 41 Bundesligatoren geknackt hatte, steht der 33-Jährige in der laufenden schon bei 22 Treffern in 16 Pflichtspielen.

Auch von seinen Kollegen aus der Nationalmannschaft erntet Lewandowski viel Lob. "Es ist eine tolle Zeit für mich, denn man kann viel lernen, man kann sehen, was der beste Stürmer der Welt macht, wie er sich verhält und was für ein Profi er ist", sagte der polnische Innenverteidiger vom FC Southampton, Jan Bednarek, im Daily Echo und führte aus: "Ich denke, für uns jüngere Spieler ist er ein großartiges Vorbild und ein Spieler, der einen sehr motiviert. Er kann uns zeigen, dass es keine Grenzen gibt. Mit harter Arbeit und Überzeugung kann man das höchste Niveau erreichen und der beste Spieler der Welt sein."

FC Bayern: Hohe Geldeinnahmen durch die Königsklasse

Wie Sky berichtet, hat der FC Bayern durch die Champions League bereits in dieser Saison einen hohen fünfstelligen Millionenbetrag erwirtschaftet.

Demnach brachte der vorzeitige Einzug in das Achtelfinale dem deutschen Rekordmeister 9,5 Millionen Euro ein. Für den jüngsten Sieg gegen Benfica Lissabon (5:2) gab es 2,7 Millionen Euro oben drauf. Damit würden sich die Gesamteinnahmen in dieser Saison bereits auf über 70 Millionen Euro belaufen.

Darin enthalten seien auch gut 50 Millionen Euro an Fixgeldern aus der UEFA-Koeffizientenrangliste sowie dem Startgeld von 15,25 Millionen Euro für jeden der 32 Teilnehmer an der Gruppenphase.

Zudem steigen die Zuschauereinnahmen weiter an. Beim Heimspiel gegen Benfica waren 50.000 Fans in der Allianz Arena.

FC Bayern, News: Richards spricht über Leihe

Chris Richards hat sein erneutes Leihgeschäft erklärt. Der Verteidiger war bereits in der vergangenen Saison vom FC Bayern an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.

"Es war meine Entscheidung, auf Leihbasis zu gehen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt fünf Innenverteidiger. Und wenn ich nicht zu den ersten zwei oder drei gehört hätte, hätte ich einfach nur Zeit abgesessen", sagte der 21-jährige im Interview mit der US-amerikanischen Ausgabe von Transfermarkt.de.

Der US-Amerikaner brauche Spielpraxis, um seine Entwicklung zu fördern. "Nachdem ich bereits die vorangegangenen Monate gespielt hatte, musste ich dorthin gehen, wo ich spielen würde", sagte Richards und führte aus: "Sie haben meine Entscheidung respektiert und sie wissen, dass es nicht nur für mich, sondern auch für sie das Beste ist, wenn ich mit hoffentlich 30 Einsätzen zurückkomme. Alles, was ich jetzt tun kann, ist im Sommer zurückzukehren und ihnen Argumente zu liefern, warum ich in der Startelf stehen sollte."

Beim FC Bayern besitzt Richards noch einen Vertrag bis 2025. Seine Leihe endet im kommenden Sommer.

BL-Trainer und Kaiser-Sohn: Eigengewächse, die nie für Bayern spielten © getty 1/26 Der FC Bayern hatte schon einige begabte Youngster in seinen Reihen. Von den wenigen, die den Sprung zu den Profis schafften, blieben aber einige auf der Strecke. SPOX wirft einen Blick auf FCB-Talente, die nie für die erste Mannschaft spielten. © getty 2/26 Sebastian Langkamp (2005-2007): Der einstige Kapitän der A-Jugend ging zum HSV, schaffte aber auch dort nicht den Durchbruch. Bestritt 2009 für den KSC sein erstes Bundesligaspiel und war später vor allem für Hertha aktiv. Zuletzt in Australien. © imago images 3/26 Alexander Kutschera (1986-1987): Nach einem Jahr in der Bayern-Jugend rückte der Innenverteidiger in die zweite Mannschaft auf. Ging 1989 zu Blau-Weiß 90 Berlin und war später vor allem für die Eintracht aktiv. Heute Trainer beim FC Ergolding. © imago images 4/26 Philipp Max (2007-2010): War zuvor schon 4 Jahre in der 1860-Jugend. Anschließend ging es zu Schalke, wo er 2014 im Derby gegen den BVB sein BL-Debüt feierte. Der Durchbruch klappte in Augsburg, heute spielt der Nationalkicker in Eindhoven. © imago 5/26 Daniel Bierofka (1994-1998): Kam nach einem Jahr in Unterhachings Jugend an die Säbener Straße. Später avancierte er zum Stammspieler der zweiten FCB-Mannschaft, ehe er zu 1860 ging. Dort viele Jahre Leistungsträger und später Trainer. © imago images 6/26 Philipp Bönig (1994-1998): Auch er war später Teil der 2. Mannschaft, dann ging er ins Ruhrgebiet. Nach 2 Jahren in Duisburg wechselte er nach Bochum und riss dort 184 Pflichtspiele ab - ohne ein Tor. Arbeitet heute als Trainer in Unterhachings Jugend. © imago images 7/26 Thomas Hitzlsperger (1989–2000): Der gebürtige Münchner durchlief bis zur U19 alle Teams, dann verschlug es ihn mit 18 auf die Insel zu Aston Villa. Dort wurde er Profi und Nationalspieler, beim VfB 2007 Meister. Heute ist er dort Sportvorstand. © getty 8/26 Gerhard Tremmel (1987–1990): War später auch noch bei 1860 und in Unterhaching in der Jugend. Dort gelang ihm schließlich der Sprung von der Landesliga ins Bundesligateam. Spielte lange in Cottbus und später bei Swansea, wo er heute als Scout arbeitet. © getty 9/26 Dominik Reinhardt (1992–1994): Der Sohn des Ex-Nationalspielers Alois kam aus Leverkusen an die Isar. In Nürnbergs Jugend gelang ihm der Sprung zu den Profis, für die er lange Jahre kickte. Trainierte bis 2018 den FC Augsburg II. © getty 10/26 Marco Richter (2004-2012): Wechselte nach Augsburg, um dort den Durchbruch zu schaffen. 2015 debütierte er für die Zweite des FCA und glänzte schnell als Torjäger. 2019 machte er sich bei der U21-EM einen Namen. Im Sommer unterschrieb er bei der Hertha. © imago images 11/26 Peter Közle (1985-1987): Rückte nach einem Jahr zu den Amateuren auf, um anschließend zum TSV Ampfing zu wechseln. Über Brügge landete er in der Schweiz und wurde 1991 mit den Grasshoppers Meister. In Bochum spielte er zudem international. © imago images 12/26 Alexander Klitzpera (1992-1999): Bestritt 85 Regionalliga-Spiele für die Bayern, ehe ihn Hermann Gerland nach Bielefeld holte. Avancierte zu einem gestandenen Zweitliga-Profi (232 Spiele). Zuletzt war er Assistent von Jan Schlaudraff bei Hannover 96. © imago images 13/26 Florian Heller (1998-2003): In der Saison 2000/01 gehörte er dem Profi-Kader für kurze Zeit an. Über Fürth und Aue landete er 2008 in Mainz, wo er zum Aufstieg in die Bundesliga beitrug. Inzwischen ist er Trainer seines Heimatvereins 1860 Rosenheim. © imago images / Action Plus 14/26 Markus Steinhöfer (2002-2008): Auch eine Leihe zu RB Salzburg half ihm nicht, weshalb der Defensivspieler erst bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga Fuß fasste. Mit Basel wurde er später dreimal Meister und spielte somit auch im Europapokal. © getty 15/26 Philipp Heerwagen (1997-2001): Der Keeper kehrte nach verpasstem Durchbruch nach Unterhaching zurück, und hatte 2003 maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga. In der Bundesliga reichte es aber trotzdem nur zu 33 Einsätzen. © getty 16/26 Ceyhun Gülselam (1995-2003): Schaffte es in Unterhaching zum Profi und spielte mit Trabzonspor und Galatasaray jahrelang um die türkische Meisterschaft mit. Nach einem kurzen Intermezzo bei H96 ist er seit 2016 wieder am Bosporus. Aktuell bei Altay. © getty 17/26 Andreas Voglsammer (2007-2010): Schon in der A-Jugend war er trotz guter Torquote kein Stammspieler mehr. Beim KSC feierte er sein Debüt in der 2. Liga. Gemeinsam mit Fabian Klos (“Klosammer”) ballerte er die Arminia ins Oberhaus. Seit Sommer bei Union. © imago images 18/26 Marin Pongracic (2010-2013): War zu Beginn noch Stürmer, ehe er zum Innenverteidiger umgeschult wurde. 2017 ging er zu Salzburg, wo der Kroate schnell Stammspieler wurde. Drei Jahre später landete er in Wolfsburg und wurde im Sommer an den BVB verliehen. © getty 19/26 Max Grün (2002-2006): Schaffte es auch bei den Amateuren nicht zum Stammtorhüter. Das änderte sich in Fürth, wo er nach dem Aufstieg wieder zur Nummer zwei degradiert wurde. Diesen Status hatte er auch in Wolfsburg und Gladbach. Nun bei Aschaffenburg. © getty 20/26 Stephan Beckenbauer (1986-1988): Der Sohn des Kaisers spielte in Saarbrücken kurze Zeit Bundesliga, zu vielen Einsätzen reichte es aber nie. 1994 kehrte er zu den FCB-Amateuren zurück. 2015 verstarb er im Alter von 46 nach langer Krankheit (Hirntumor). © getty 21/26 Timothy Tillman (2015-2020): Der Mittelfeldspieler schaffte erst nach seinem Wechsel nach Fürth den endgültigen Weg ins Profigeschäft. Im Aufstiegsjahr kam er auf 24 Einsätze. In der laufenden Bundesliga-Saison hat er aber noch keinen Stammplatz. © imago images 22/26 Reinhold Daschner (1987-1990): Kam nach Köln und debütierte im Achtelfinale des UEFA Cups gegen Bergamo. Bei den Geißböcken kam er aber nur selten zum Zug und ging zu H96. Dort wurde er Stammkraft in der 2. Liga. Zuletzt versuchte er sich als Trainer. © imago images 23/26 Stefan Leitl (1994-1998): In Nürnberg, Unterhaching, Darmstadt und Ingolstadt kam er regelmäßig in der 2. Liga zum Einsatz. Den Schanzern blieb er lange treu und reifte dort zum Cheftrainer. Seit 2019 coacht er Greuther Fürth. © getty 24/26 Angelo Stiller (2010-2021): Hatte aufgrund der großen Konkurrenz im zentralen Mittelfeld keine Chance in München. Er war wichtiger Bestandteil bei der Drittliga-Meisterschaft 2020. Im Sommer wechselte er zu seinem Ex-Coach Sebastian Hoeneß (Hoffenheim). © imago images 25/26 Michael Vitzthum (2001-2010): Debütierte bereits mit 18 für Unterhaching in der 3. Liga. Nur beim KSC reichte es für Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse, Bundesliga spielte er nie. Inzwischen ist er beim Sechstligisten Holzkirchen unter Vertrag. © imago images 26/26 Jonathan Klinsmann (2009): Kam mit seinem Vater Jürgen bei dessen Amtsantritt nach München, ging aber nach nur sechs Monaten wieder. Bei der Hertha reichte es nach vielen Jahren in den USA wieder nicht. 2020 kehrte er nach Kalifornien zurück.

