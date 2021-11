FC Bayern, News und Gerüchte: Lewandowski verpasst Ballon d'Or - Matthäus reagiert fassungslos

Die Reaktionen auf Robert Lewandowskis zweiten Platz beim Ballon d'Or fallen mitunter heftig aus. Lothar Matthäus reagiert fassungslos, die Bayern-Bosse bauen ihren Torjäger auf. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Zu den News und Gerüchte zum FCB vom Vortag geht es hier.

FCB, News: Kein Ballon d'Or für Lewy! Matthäus fassungslos

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat mit Unverständnis auf das Ergebnis beim Ballon d'Or reagiert. Dass Bayern-Stürmer Robert Lewandowski nur auf Platz zwei hinter Lionel Messi landete, ist für Matthäus nicht nachvollziehbar.

"Ehrlich gesagt verstehe ich nach dieser Wahl die Welt nicht mehr. Bei allem Respekt für Lionel Messi und alle anderen großartigen, nominierten Spieler. Keiner hätte es so verdient gehabt wie Lewandowski", meinte Matthäus bei Sky. "France Football hat im letzten Jahr den Preis nicht vergeben und allein schon wegen all den Titeln, die Robert mit Bayern 2020 gewonnen hat, ist er nicht nur auf die letzten zwei Jahre gesehen konkurrenzlos."

Auch nur auf das Jahr 2021 bezogen sei Lewandowski laut Matthäus "besser als der Rest": "Er hat den Jahrhundertrekord von Gerd Müller geknackt, führt schon wieder die Torjäger-Liste in jedem Wettbewerb an, hat national und international auch in diesem Jahr alle überragt." Messi habe zwar mit Argentinien die Copa America gewonnen, "ist aber in Paris völlig blass", ergänzte Matthäus.

FC Bayern, News: Bosse bauen Lewandowski auf

Nach dem verpassten Gewinn des Ballon d'Or haben die Bayern-Bosse Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Herbert Hainer aufmunternde Worte an ihren Stürmerstar Robert Lewandowski gerichtet.

"Glückwunsch an Lionel Messi. Aber auch Robert Lewandowski hätte neben seiner Ehrung zum Stürmer des Jahres den Ballon d'Or genauso verdient gehabt, weil er seit Jahren jeden Tag absolut Herausragendes leistet. Auch ohne den Goldenen Ball ist Lewandowski im Olymp der Größten des Weltfußballs längst angekommen. Ich bin schon gespannt, welche Rekorde er mit unserem Klub in der Zukunft noch aufstellen wird", sagte der FCB-Vorstandsvorsitzende Kahn und prophezeite: "Er wird auch im nächsten Jahr wieder ein Kandidat sein."

Auch Sportvorstand Salihamidzic gratulierte zunächst Messi, fügte dann aber an: "Wir beim FC Bayern hätten diesen Titel aber auch Robert Lewandowski von Herzen gegönnt! Wir sind stolz, diesen Ausnahmespieler in unseren Reihen zu haben, der völlig zurecht zum Stürmer des Jahres gewählt wurde. Er ist ein Musterprofi und wird niemals nachlassen. Robert nimmt sich immer wieder neue Ziele vor - deshalb ist er einer der besten Spieler der Welt."

Netzreaktionen zum Ballon d'Or: "Messi wollte es mehr" © SPOX 1/22 Lionel Messi hat zum siebten Mal in seiner Karriere den Ballon d'Or gewonnen. Robert Lewandowski hingegen wurde überraschend nur Zweiter. Das Netz reagierte entsprechend. © SPOX 2/22 Thomas Poppe (Journalist) via Twitter © SPOX 3/22 Eine Bayern-Fanseite... © SPOX 4/22 Ein BVB-Fan... © SPOX 5/22 Focus-Online-Journalist Dirk Adam. © SPOX 6/22 Barca-Fanpage @barca_buzz © SPOX 7/22 Schauspieler Marcus Mittermeier © SPOX 8/22 Eurosport-Journalist Florian Bogner. © SPOX 9/22 Online-Magazin FUMS © SPOX 10/22 GamerBrother (Youtuber) © SPOX 11/22 Justin Kraft (freier Journalist) © SPOX 12/22 Englands Fußball-Legende Gary Lineker © SPOX 13/22 Moderator Max-Jacob Ost © SPOX 14/22 MaxMalle (Youtuber) © SPOX 15/22 Online-Magazin FUMS © SPOX 16/22 Bayern-Boss Oliver Kahn © SPOX 17/22 Oliver Wurm (Journalist) © SPOX 18/22 Thomas Poppe (Journalist) © SPOX 19/22 © SPOX 20/22 Stefan Döring (Sportjournalist bei RP-Online) © SPOX 21/22 Uli Hebel (DAZN-Moderator) © SPOX 22/22 Robert Lewandowski via Instagram

Nach Meinung von Präsident Hainer hätte es Lewandowski ebenso verdient gehabt, "nach Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge der vierte Spieler in unserer traditionsreichen Vereinsgeschichte zu werden, der diesen Titel gewinnt. Robert zählt absolut in diese Riege der größten Spieler des FC Bayern und des Weltfußballs. Dass er als Stürmer des Jahres ausgezeichnet wurde, ist nach seinen vielen Toren in den vergangenen zwei Jahren hochverdient."

FC Bayern München: Die kommenden Spiele