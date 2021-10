Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern München die TSG Hoffenheim. Die gesamte Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Nach dem überzeugenden 4:0 Erfolg in der Champions League trifft der FC Bayern München heute auf die TSG Hoffenheim. Können die Bayern heute ohne Trainer Julian Nagelsmann weiter siegen? Hier erfahrt Ihr alles im Liveticker.

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem kleinen Dämpfer am vorletzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt hat der FC Bayern furiosen Fußball gespielt. Die TSG Hoffenheim kommt aber seinerseits ebenfalls mit Selbstbewusstsein und einem 5:0-Sieg am letzten Spieltag nach München. Ein aufregendes Spiel ist heute also zu erwarten.

Vor Beginn: Die heutige Begegnung des 9. Spieltags wird um 15.30 in der Allianz Arena in München angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim.

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, C. Richards - Akpoguma, Raum - Geiger, Samassekou - Bruun Larsen - Kramaric, Bebou

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim ist wie üblich am Samstagnachmittag nur im Pay-TV zu sehen. Die Übertragungsrechte für die Bundesliga am Samstag besitzt Sky. Auf Sky Sport Bundesliga 2 sowie Sky Sport Bundesliga UHD seht Ihr das Spiel in voller Länge.

Alternativ kann das Spiel auch in der Konferenz, mit den anderen Partien am Samstag, auf Sky Sport Bundesliga 1 gesehen werden. Sky bietet mit der Sky-Go-App und dem Sky Ticket auch zwei Optionen das Spiel im Liveticker zu sehen. Kunden von Magenta Sport können ebenfalls auf den Livestream der Sky-Konferenz zugreifen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle