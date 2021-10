SPOX-Voting: Ist die Klatsche des FC Bayern gegen Gladbach gut oder schlecht für die Bundesliga?

Der FC Bayern musste im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach eine historische Niederlage einstecken. Nun stellt sich die Frage: Schlägt der FCB umgehend wieder gnadenlos zurück oder gibt es in der Bundesliga Hoffnung für die Konkurrenz?

"Zerpflückt von A bis Z", "noch nie erlebt", "schockiert", "kollektiver Blackout" - die Reaktionen der Bayern-Protagonisten nach dem 0:5 im Borussia-Park fielen deutlich aus. Keiner wusste so recht, was in dieser zweiten Pokalrunde wirklich passiert war.

Bereits am Samstag gilt es für den Tabellenführer der Bundesliga, bei Union Berlin wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Zeigt sich der FC Bayern unbeeindruckt und das Gladbach-Spiel war ein einmaliger Ausrutscher? Oder wird die Liga endlich mal wieder spannend und Dortmund, Leipzig und Co. dürfen vom Titel träumen?

Bis Freitag, 15 Uhr, könnt Ihr abstimmen, App-User gelangen hier zum Voting.