FC Bayern München: Pressekonferenz mit FCB-Trainer Julian Nagelsmann heute im Liveticker

Einen Tag vor dem Bundesliga-Gastspiel bei Union Berlin stellt sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Pressevertreter. Hier begleiten wir die Medienrunde für Euch im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München: Nagelsmann-PK heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aus personeller Sicht ist mit der einen oder anderen Umstellung zu rechnen. Leon Goretzka musste in Gladbach mit einer offenen Wunde an der Achillessehne ausgewechselt worden, dürfte aber dennoch zur Verfügung stehen. Somit kann das Trainerteam auf alle Leistungsträger zurückgreifen.

Vor Beginn: An der Alten Försterei gilt es für den Tabellenführer, nach dem Debakel von Mönchengladbach eine passende Antwort zu finden, wie Thomas Müller im Anschluss an das 0:5 bereits klarstellte: "So ein kollektives Versagen einer Bayern-Mannschaft in einem K.o.-Spiel habe ich selber noch nicht erlebt. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir nach so einem Spiel reagieren. Man ist es von uns gewohnt, dass wir nach Negativerlebnissen eine Reaktion zeigen."

Vor Beginn: Beim Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon am kommenden Dienstag könnte Nagelsmann wieder auf die Trainerbank zurückkehren. Sollte er bis dahin symptomfrei sein, könnte er die Quarantäne mit einem negativen PCR-Test verlassen. Am vergangenen Montag sei ein entsprechender Test noch positiv ausgefallen.

Vor Beginn: Der FCB-Coach befindet sich nach seiner Corona-Erkrankung weiter in häuslicher Isolation, nach Bild-Informationen ist nicht damit zu rechnen, dass sich daran am Wochenende etwas ändern wird. Somit dürfte erneut Co-Trainer Dino Toppmöller als Chef an der Seitenlinie übernehmen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Pressetalk mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie in Berlin am 10. Bundesliga-Spieltag.

Wenn Weltmeister wie Hausmeister spielen: Denkwürdige Bayern-Pleiten © getty 1/23 Der FC Bayern hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach beim 0:5 (0:3) eine historische Schmach erlebt. SPOX blickt auf einige der höchsten und denkwürdigsten FCB-Niederlagen zurück. © imago images 2/23 12. April 1972 - 1:5 gegen den 1. FC Köln (DFB-Pokal): Damals gab es im Pokal noch Hin- und Rückspiel. Nach dem 3:0 im heimischen Olympiastadion gegen den 1. FC Köln wähnten sich Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Co. schon im Halbfinale. © getty 3/23 Doch in Köln erlebten die Münchner ein böses Erwachen. In Wolfgang Sühnholz (Schienbeinbruch), Franz Krauthausen (Kiefer verschoben) und Maier-Ersatz Manfred Seifert (zwei Rippen gebrochen) müssen drei Bayern nach einem überharten Spiel ins Krankenhaus. © imago images 4/23 Das 1:5 war übrigens bis zum aktuellen 0:5 in Gladbach die höchste Münchner Pokalpleite. Bereits 1974 hatten die Bayern einmal 0:5 gegen die Borussia verloren. © imago images 5/23 9. Oktober 1976 - 0:7 gegen Schalke 04 (Bundesliga): Dies ist immer noch die höchste Bundesliga-Niederlage der Bayern. © getty 6/23 Torjäger Klaus Fischer blamierte die Münchner Stars Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge mit vier Treffern. "Wir waren Weltmeister, haben aber nicht einmal so wie Hausmeister gespielt", spottete Torwart Sepp Maier. © getty 7/23 Die Bayern verloren danach noch 0:5 gegen den HSV und 1:6 gegen Saarbrücken. Die Meisterschaft war weit weg. "Nur wenn alle Gladbacher auf einmal eine Lungenentzündung haben", hätte der FC Bayern eine Chance, sagte "Kaiser" Beckenbauer. © getty 8/23 9. Dezember 1978 - 1:7 bei Fortuna Düsseldorf (Bundesliga): Sepp Maier, Gerd Müller oder Katsche Schwarzenbeck hatten ihren Zenit längst überschritten. © getty 9/23 Negativer Höhepunkt einer durchwachsenen Saison unter Gyula Lorant und Pal Csernai war das 1:7 bei Fortuna Düsseldorf. © imago images 10/23 Klaus Allofs und Wolfgang Seel mit jeweils zwei Treffern waren nicht zu stoppen. Höher hat der FC Bayern seitdem nicht mehr verloren. © imago images 11/23 22. Oktober 1991 - 2:6 gegen B 1903 Kopenhagen (UEFA-Cup): Die Bayern entließen früh in der Saison Trainer Jupp Heynckes. Doch Sören Lerby schaffte es nicht, sie in die Spur zu bringen. © getty 12/23 Die Folge: Beim völlig unbekannten dänischen Klub B 1903 Kopenhagen erlebten die Münchner ihre höchste Europacup-Pleite. © getty 13/23 Das blamable 2:6 für das Team um Stefan Effenberg bedeutete trotz eines 1:0 im Rückspiel in der zweiten UEFA-Cup-Runde das Aus. Lerby hielt sich nicht bis zum Saisonende im Amt. © getty 14/23 8. April 2009 - 0:4 gegen den FC Barcelona (Champions League): "Das war eine Riesenblamage", schimpfte der damalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach der Viertelfinal-Klatsche im Camp Nou. © getty 15/23 Der Frage nach Konsequenzen wich er nach der höchsten Niederlage in der Königsklasse aus: "Wir sollten heute Abend keine Entscheidung treffen, sondern eine Nacht darüber schlafen." Am Tag danach war Trainer Jürgen Klinsmann entlassen. © getty 16/23 Ein 0:4 im wichtigsten europäischen Wettbewerb hatten die Bayern zuvor nur 1973 (bei Ajax Amsterdam) hinnehmen müssen. Erst 2014 war es beim 0:4 gegen Real Madrid im CL-Halbfinale wieder so weit. Ausgerechnet unter Pep Guardiola. © getty 17/23 4. April 2009 - 1:5 gegen den VfL Wolfsburg (Bundesliga): Nur vier Tage vor der Barca-Demontage verabschiedete sich Bayern auch aus dem Meisterschaftsrennen. Am Ende reichte es nur für Platz vier, die Wölfe schnappten sich die Schale. © getty 18/23 Unvergessen bleibt der Treffer von Grafite zum 5:1-Endstand für die Wölfe, als der Brasilianer erst die komplette FCB-Abwehr austanzte und dann den Ball per Hacke ins Netz beförderte. © getty 19/23 "Ich schaue mir dieses Tor fast jeden Tag an. Mein Tor ist überall immer noch allgegenwärtig. Das macht mich unglaublich stolz", sagte Grafite später über den legendären Treffer. © getty 20/23 29. April 2014 - 0:4 gegen Real Madrid (Champions League): Nach einem 0:1 in Madrid wollten die Bayern in der heimischen Arena den Einzug ins Endspiel schaffen, kassierten dank Ronaldo (2x) und Ramos (2x) aber eine ordentliche Klatsche. © getty 21/23 Damit war der Traum vom Doppel-Triple ausgeträumt und vor allem das freche Freistoßtor von CR7 in den Schlussminuten unter der Münchner Mauer hindurch wird den FCB-Fans lange in Erinnerung bleiben. © getty 22/23 27. Oktober 2021 - 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach (DFB-Pokal): "Schockiert! Kollektiver Blackout! Unerklärlich!" waren nur einige der Worte, die Hasan Salihamidzic im Anschluss an die historische Pleite im Borussia-Park fand. © getty 23/23 Noch nie hatte der FCB im Pokal in den ersten 21 Minuten drei Buden kassiert und war wohl auch selten so vorgeführt worden. Am Ende des Tages konnten die Münchner froh sein, nicht sieben oder acht Tore kassiert zu haben.

FC Bayern: Pressekonferenz vor dem Union-Spiel im Livestream

Wie gewohnt bietet der FC Bayern einen kostenlosen Livestream zur Presserunde an. Auf fcbayern.com könnt Ihr live dabei sein und die PK außerdem im Re-Live nachverfolgen.

FC Bayern: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag der Bundesliga