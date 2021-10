FC Bayern München vor Benfica Lissabon: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Dayot Upmecano heute im Liveticker

Der FC Bayern München tritt am Mittwochabend bei Benfica Lissabon zum dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase an. Vor dem Duell sprechen Trainer Julian Nagelsmann und Innenverteidiger Dayot Upamecano am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Hier gibt es alle Aussagen im Liveticker.

FC Bayern: PK mit Nagelsmann und Upmecano heute im Liveticker

Vor Beginn: Mit einem Sieg in Portugal könnte der FCB bereits einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Der Vorsprung auf Platz zwei der Gruppe würde dann schon komfortable fünf Zähler betragen.

Vor Beginn: Personell kann Nagelsmann in der potugiesischen Hauptstadt wohl aus den Vollen schöpfen. Einzig Marc Roca (Aufbautraining), Corentin Tolisso (Aufbautraining) und Sven Ulreich (Knieverletzung) werden voraussichtlich fehlen.

Vor Beginn: Der FC Bayern geht nach dem 5:1-Auswärtssieg im Bundesliga-Topspiel gegen Leverkusen mit viel Selbstvertrauen ins Champions-League-Spiel gegen Lissabon. Besonders die Qualitäten von Robert Lewandowski und Serge Gnabry ragten heraus.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Bayern-PK mit Julian Nagelsmann und Dayot Upamecanp vor dem Spiel bei Benfica.

Benfica vs. FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Benfica: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Weigl, Joao Mario - Lazaro, Grimaldo - Rafa, Yaremchuk - Darwin

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

