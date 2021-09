FC Bayern: Dayot Upamecano nicht schwer verletzt - das ist der Stand

Dayot Upamecano (22) hat sich im Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen Hertha BSC eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Ob der Innenverteidiger gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig spielen kann, ist fraglich.

Nach Informationen von SPOX und Goal handelt es sich nicht um eine schwerwiegende Muskelverletzung. Der Spieler soll im Laufe der kommenden Woche bereits wieder ins Lauftraining einsteigen. Die Situation muss dann von Tag zu Tag neu bewertet werden.

Der FCB tritt am 11. September zum Liga-Kracher bei Vizemeister Leipzig an. Upamecano hatte von 2017 bis 2021 das Trikot der Sachsen getragen, ehe die Bayern ihn für 42,5 Millionen Euro verpflichteten. In der bisherigen Spielzeit zählte der französische Nationalspieler stets zum Stammpersonal von Trainer Julian Nagelsmann, kam auf 315 Einsatzminuten.

Im Duell mit der Hertha reichte es nur für eine Halbzeit, weil sein rechter Oberschenkel zwickte. Nagelsmann sprach hinterher von einer "Vorsichtsmaßnahme", Upamecano reiste daraufhin auch noch zur Equipe Tricolore nach Clairefontaine. Dort angekommen, verspürte der Spieler aber etwas stärkere Schmerzen als noch zuvor und kehrte nach Rücksprache mit dem Ärztestab der Nationalelf in die bayerische Landeshauptstadt zurück.