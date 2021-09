FC Bayern, News und Gerüchte - Hoeneß: "Unser Festgeldkonto ist abgeschmolzen"

FC Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich zur wirtschaftlichen Situation des Klubs geäußert. Oliver Kahn erklärt eine Abteilung offenbar zur Chefsache. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier.

FC Bayern - Uli Hoeneß: "Unser Festgeldkonto ist abgeschmolzen"

Uli Hoeneß hat die Auswirkungen von Corona auf die wirtschaftliche Situation des FC Bayern beschrieben. "Ohne Zuschauer haben wir jährlich 80 bis 100 Mio. Euro verloren. Die haben dazu geführt, dass unser Festgeldkonto, das mal richtig dick war, abgeschmolzen ist", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im Interview mit dem Radiosender Bayern 1.

"Es ist noch da - aber wenn das noch lange so geht, wird es irgendwann schwierig", führte Hoeneß aus. Zuvor sei der FCB "ein Vorzeigeklub auf der Welt" gewesen.

Nach Angaben der Sport Bild waren auf dem Festgeldkonto über 100 Millionen Euro zu finden. Die Mittel stünden jedoch nicht nur für Transfers, sondern auch für laufende Kosten unter der Saison zur Verfügung.

Im vergangenen Transfersommer waren die Bayern dennoch auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Dayot Upamecano (42,5 Millionen Euro) und Marcel Sabitzer (kolportierte 15 Millionen Euro) verpflichtete der Rekordmeister zwei Spieler von RB Leipzig.

FC Bayern: Kahn erklärt Abteilung "Internationalisierung" wohl zur Chefsache

FC Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn will sich beim FC Bayern offenbar um ein bestimmtes Ressort kümmern. Laut der Sendung Bayern Insider bei Bild will der 52-Jährige die Abteilung "Internationalisierung" federführend übernehmen.

Dabei soll es generell zu einer Umstrukturierung beim Rekordmeister kommen. Dafür treibt der Klub das Projekt FC Bayern AHEAD an.

Kahn habe das Konzept in einer Aufsichtsratssitzung vorgestellt. Unterstützung erhält er dabei von Präsident Herbert Hainer.

FC Bayern am Montag in Barcelona gelandet

Der FC Bayern tritt am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison beim FC Barcelona an. Am Montag sind die Profis des Rekordmeisters in Barcelona gelandet.

Trainer Julian Nagelsmann muss dabei bis auf Marc Roca keinen Ausfall verkraften. Der Spanier befindet sich weiter im Aufbautraining.

FC Bayern beim FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Jordi Alba - S. Busquets - F. de Jong, Pedri - Coutinho, L. de Jong, Depay

ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Jordi Alba - S. Busquets - F. de Jong, Pedri - Coutinho, L. de Jong, Depay FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

