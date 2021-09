FC Bayern - News und Gerüchte: Lucas Hernandez vor Comeback gegen Leipzig

Im Lazarett des FC Bayern herrscht rege Bewegung. Während Lucas Hernandez vorm Comeback steht, drohen neuerliche anderweitige Ausfälle. Marcel Sabitzers Transfer sorgt derweil für Bewunderung. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern: Lucas Hernandez wohl fit für Duell bei RB Leipzig

Gute Neuigkeiten aus dem Lazarett des FC Bayern. Wie Bild berichtet, steht der seit Juli am Knie verletzte Verteidiger Lucas Hernandez vor seinem Comeback.

Hernandez absolvierte am Donnerstag, an dem die während der Länderspielpause in München verbliebenen Spieler eigentlich frei hatten, eine Extraschicht mit Fitness-Chef Dr. Holger Broich an der Säbener Straße. Dem Bericht zufolge fühle er sich fit und sei bereit für das Spiel gegen RB Leipzig am 4. Spieltag.

Ebenfalls am Start war indes der Spanier Marc Roca, den seit Wochen eine Sprunggelenksverletzung aus dem Verkehr gezogen hat. Auch er trainierte individuell und soll möglichst schon nach der Länderspielpause ins Mannschaftstraining einsteigen.

Hernandez' Landsmann Benjamin Pavard wiederum absolvierte ebenfalls Laufübungen, wird aber noch etwas länger brauchen, um seine Sprunggelenksverletzung auszukurieren.

FC Bayern: Sorge um Nationalspieler

Nach den guten Nachrichten um Hernandez und Co. droht den Bayern jedoch eine neuerliche Verletztenwelle.

Manuel Neuer verpasste Hansi Flicks Auftakt als Bundestrainer mit einer nun schon länger anhaltenden Knöchelverletzung. Allerdings soll der Kapitän des FC Bayern und der Nationalelf bereits am Sonntag gegen Armenien (ab 20.45 Uhr im Liveticker) wieder dabei sein, auch wenn er offenbar nicht bei 100 Prozent ist.

Zudem plagen Thomas Müller Adduktorenprobleme, mit denen er bereits unter der Woche wieder vom DFB-Team abgereist war. Selbst ein Einsatz gegen Leipzig am 11. September könnte in Gefahr sein.

Damit aber nicht genug, denn aktuell bereiten auch zwei französische Nationalspieler Trainer Julian Nagelsmann ein paar Sorgen. Innenverteidiger Dayot Upamecano reiste bereits Anfang der Woche aufgrund von Oberschenkelproblemen wieder von der Equipe tricolore ab. Nach Informationen von Bild stehe am Freitag eine weitere MRT an, da die Schmerzen nicht an der Einblutungsstelle auftreten sollen. Eine Prognose ist daher noch nicht möglich.

Landsmann Corentin Tolisso wiederum galt eigentlich als Startelf-Kandidat der Franzosen, doch eine Wadenverletzung am Mittwoch im Training machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Auch er reiste bereits ab und ist zurück in München. Sein Status ist unklar.

Neuzugang Marcel Sabitzer wiederum soll nach seinen Adduktorenproblemen nach der Länderspielpause langsam ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob es fürs Duell gegen Ex-Klub Leipzig reicht, ist offen.

FC Bayern: Transferexperte Fabrizio Romano von FCB-Transfer begeistert

Der Transfer von Marcel Sabitzer von RB Leipzig zum FC Bayern sorgt offenbar nicht nur in München für Begeisterung. Transfer-Experte Fabrizio Romano, der unter anderem für Sky Italia arbeitet, zeigte sich beeindruckt vom Deal für den Österreicher.

Im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche" sagte der Italiener: "Dayot Upamecano war schon ein guter Transfer, aber der Transfer von Sabitzer war genial von Hasan Salihamidzic. Er hat nur 16 Millionen Euro gekostet. Das ist ein super Preis."

Insgesamt habe der FC Bayern aus seiner Sicht "einen großartigen Job auf dem Transfermarkt gemacht. Schließlich war es aufgrund der finanziellen Unsicherheiten ein komplizierter Sommer für viele Vereine".

