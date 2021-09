FC Bayern, News und Gerüchte: Geldstrafe für Julian Nagelsmann nach Gelber Karte in Fürth?

Auf Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wartet nach dem Sieg bei Greuther Fürth am Freitagabend womöglich eine interne Geldstrafe. Kritik gibt es für Rotsünder Benjamin Pavard, Robert Lewandowskis unglaubliche Torserie ist beendet. Die Konkurrenz ist am Samstag gefordert. Alle wichtigen News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Geldstrafe für Trainer Nagelsmann?

Der FCB hat das Freitagsspiel der Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth souverän mit 3:1 gewonnen und den Vorsprung an der Tabellenspitze erst einmal ausgebaut. Trainer Julian Nagelsmann sah in der Schlussphase Gelb von Referee Robert Schröder, womit er nicht einverstanden war. "Die war unberechtigt. Der Ball war nicht im Aus, und es war Handspiel von Dudziak. Das ist Fakt", betonte er im Interview auf DAZN.

Mit einer Geldstrafe vom DFB rechnet der 34-Jährige nicht - es könnte aber eine interne Geldstrafe geben: "Sollen sie [die Spieler] mir sagen, was ich zahlen muss, dann spende ich das für einen guten Zweck", erklärte er. Auf der anschließenden Pressekonferenz konnte er schon wieder über die Szene scherzen: "Das gefällt euch immer, wenn der Trainer Gelb kriegt, gell?"

Nagelsmann gab allerdings auch zu, dass er sich etwas abgeklärter hätte verhalten können: "Man kann sagen, dass ich ein bisschen ruhiger sein muss und früher wieder runterfahren und vielleicht mal durch die Coaching-Zone laufen und einen Schluck trinken und mich hinsetzen muss und artig bleiben." Das sei ihm "nicht gelungen."

© imago images

FC Bayern, News: Kritik nach Benjamin Pavards Roter Karte

Über 40 Minuten mussten die Bayern gegen Fürth in Unterzahl bestreiten, nachdem Benjamin Pavard nach einer Grätsche von hinten in der 48. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Ziel seiner Attacke war ausgerechnet Ex-Bayern-Profi Julian Green. "Ich denke, das Rutschen war nicht unbedingt notwendig. Ich denke, wir hätten die Situation besser verteidigen können", meinte Nagelsmann.

Über die Rote Karte könne man sich nicht beschweren: "Es war ein Tackling auf die Achillessehne, was normalerweise kein guter Bereich für ein Tackling ist." Er hoffe, dass der französische Weltmeister "nur zwei Spiele" gesperrt werde. In diesem Fall würde Pavard die Ligaspiele gegen Eintracht Frankfurt (3. Oktober) und Bayer Leverkusen (17. Oktober) verpassen.

FC Bayern, News: Serie von Robert Lewandowski gerissen

Gegen Fürth stand für Robert Lewandowski am Ende "nur" ein Lattentreffer zu Buche. Das kennt man vom Polen derzeit nicht: In den letzten 15 Ligaspielen hatte er immer getroffen. So braucht es für den Golden-Shoe-Gewinner einen neuen Anlauf, um die Bundesliga-Bestmarke von Bayern-Legende Gerd Müller zu knacken: Der hatte einst in 16 Spielen in Folge getroffen.

Allzu hoch hängen wollten die Bayern das Thema nach dem Spiel aber verständlicherweise nicht. "Er wird hoffentlich am Mittwoch treffen und dann sind wir alle wieder zufrieden", sagte Trainer Nagelsmann. Der Pole sei selbst aber nicht zufrieden damit, wie das Spiel für ihn gelaufen sei: "Wir wissen ja, dass er sehr gierig ist, Tore schießen will, aber auch mehr Bälle möchte im Spiel."

Bayern-Noten: Offensiver Davies gleich effizient - Lewy ohne Tor! © getty 1/16 Der FC Bayern München hat zum Auftakt des 6. Spieltags der Bundesliga mit 3:1 (2:0) bei Aufsteiger Greuther Fürth gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © imago images 2/16 MANUEL NEUER: Spielte in der ersten Halbzeit zwei schlampige Fehlpässe. Ansonsten war der Keeper nur wenig gefordert und zur Stelle, wenn doch einmal etwas auf seinen Kasten kam. Beim Gegentor machtlos. Note: 4. © imago images 3/16 NIKLAS SÜLE: Absolvierte sein 200. Bundesligaspiel und tat dies relativ souverän. Im Zweikampf meist Sieger, einige Male mit guter Antizipation und aufmerksam. Note: 3. © imago images 4/16 DAYOT UPAMECANO: Mit dem Ballgewinn, der letztlich zum Konter zur Führung führte. Erneut sehr bissig gegen den Ball. Beim Gegentor sah er nicht gut aus. Starker Diagonalball auf Davies (38.). Note: 3. © getty 5/16 LUCAS HERNANDEZ: Mit den meisten Ballaktionen aller Spieler auf dem Feld (113) und auch mit den meisten Zweikämpfen (31), von denen er weit über die Hälfte gewann. Auch immer wieder offensiv mit dabei. Note: 3. © imago images 6/16 BENJAMIN PAVARD: Zur Pause mit einer Passquote von 100 Prozent, nach der Pause immer noch - aber mit der frühen Roten Karte nach seinem Foul an Green (48.). Ansonsten mit einer soliden, unauffälligen Vorstellung. Note: 4. © imago images 7/16 JOSHUA KIMMICH: Nach seinem Doppelpack gegen Bochum erneut mit einem Treffer - sein toller Schlenzer zum 2:0 ebnete den Sieg. Hatte das Zentrum im Griff und verteilte die Bälle gut. Note: 2,5. © imago images 8/16 LEON GORETZKA: Vergab die erste Bayern-Chance, als sein Rechtschuss nur knapp vorbei ging (4.). Das war offensiv zugleich seine auffälligste Szene. Gegen den Ball mit der bekannten Aggressivität. Note: 3,5. © getty 9/16 ALPHONSO DAVIES: Als sehr offensiver Linksaußen unterwegs und in dieser Rolle gleich effizient: Legte Müller das 1:0 auf und hatte auch unmittelbar vor dem 2:0 seine Füße im Spiel. Rückte nach Pavards Platzverweis in die Viererkette. Note: 2,5. © imago images 10/16 THOMAS MÜLLER: Verzeichnete die meisten Ballverluste bei den Bayern (12) und hatte die schwächste Passquote aller FCB-Spieler (73 Prozent), zielte bei seinem 1:0 aber punktgenau. Davon abgesehen mit wenigen guten Offensivszenen. Note: 3,5. © imago images 11/16 LEROY SANE: Schickte Vorlagengeber Davies vor dem 1:0 auf die Reise. Legte zudem den Ball zu Kimmichs 2:0 auf. Sehr aktiv und variabel unterwegs, zog die meisten Sprints an. Führte die meisten Zweikämpfe, gewann jedoch nur 29 Prozent davon. Note: 2,5. © imago images 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Insgesamt mit nur 31 Ballaktionen. Traf nach einer Ecke per eingesprungenem Hacken-Schuss die Latte (40.) und klebte beim 3:0 an Eigentorschütze Griesbeck. Blieb nach 15 BL-Spielen in Folge erstmals wieder ohne Tor. Note: 3,5. © imago images 13/16 MARCEL SABITZER: Nach 61 Minuten für Sane gekommen, um in Unterzahl das Zentrum zu stärken. Das gelang trotz der unermüdlichen Fürther Bemühungen, ansonsten jedoch ohne auffällige Szene. Note: 3,5. © getty 14/16 SERGE GNABRY: Kam nach 76 Minuten für Müller, konnte sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 15/16 JOSIP STANISIC: Süle ging für ihn herunter (86.). Kurz danach fiel Fürths Ehrentreffer, da passte die Abstimmung zwischen ihm und Upamecano nicht. Keine Bewertung. © getty 16/16 JAMAL MUSIALA: In Minute 87 für Goretzka ins Spiel gekommen. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Nagelsmann stärkt Süle den Rücken

Nationalstürmer Timo Werner soll im Jahr 2019 "widerwillig" einen Vertrag bei Bayern München unterschrieben haben, um im Sommer 2020 ablösefrei von RB Leipzig zum Rekordmeister zu wechseln. Entsprechende Enthüllungen des Spiegel können SPOX und Goal bestätigen. Auch Niklas Süle ist betroffen. Julian Nagelsmann findet den Bericht "grenzwertig". Er stärkte seinem Innenverteidiger den Rücken. Hier findet Ihr die ausführliche News.

Bundesliga: Wolfsburg und Dortmund am Samstag im Einsatz

Nach dem Sieg in Fürth hat der FC Bayern vorerst drei Punkte Vorsprung auf den nächsten Verfolger aus Wolfsburg. Die Wölfe können am Samstagnachmittag allerdings bei der TSG Hoffenheim nachziehen. Die Tabellenspitze dürfte Bayern angesichts eines um 13 Tore besseren Torverhältnisses aber nicht verlieren. Borussia Dortmund auf Platz drei trifft im Topspiel am Abend auswärts auf Borussia Mönchengladbach und könnte bei einem Sieg bis auf einen Punkt an die Bayern heranrücken.

FC Bayern: Der Spielplan in den kommenden Wochen