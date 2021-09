FC Bayern, News und Gerüchte: Campus-Bosse sprechen über Leihe von Jann-Fiete Arp

Die Campus-Bosse des FC Bayern haben über die erste enttäuschende FCB-Phase von Jann-Fiete Arp gesprochen. Der FCB muss beim Champions-League-Auftakt in Barcelona auf Fans verzichten. Der angeklagte Ex-Jugendtrainer hat seinen Strafbefehl akzeptiert. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier gibt es weitere News zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Darum scheiterte Arp beim FCB

Jann-Fiete Arp kam mit großen Vorschusslorbeeren 2019 zum FC Bayern, zwei Jahre später spielt er auf Leihbasis für Holstein Kiel in der 2. Liga. In München konnte er sich nicht durchsetzen, auch nicht in der zweiten Mannschaft. Warum?

"Fiete ist ein überragender junger Mensch, der sehr früh in den medialen Fokus geraten ist. Ich glaube, dass diese Erwartungshaltung, die mit seinem Wechsel zu Bayern verbunden wurde, zu viel war", sagte Campus-Boss Holger Seitz am Mittwoch in einer Medienrunde.

Ähnlich sieht es Jochen Sauer, Leiter der Bayern-Nachwuchsabteilung: "Der Schritt zu Bayern war zu groß - vor allem mit der Erwartungshaltung, dass er jetzt bei den Profis immer spielt und Robert Lewandowski richtig Beine machen muss. Wenn man dann auch noch keine Spielpraxis bekommt, verliert man den Rhythmus und entwickelt sich nicht weiter. Deswegen ist es gut, dass er in Kiel den Reset-Knopf drücken kann. Es geht darum, sich jetzt aus dem Loch herauszuarbeiten in einem ruhigen Umfeld. Ich bin zuversichtlich."

Nach seinem Wechsel von Hamburg nach München für drei Millionen Euro reichte es im ersten Jahr auch verletzungsbedingt nur für einen Kurz-Einsatz bei den Profis, in seinem zweiten Jahr beim FCB lief er freiwillig nur für die zweite Mannschaft in der 3. Liga (acht Tore in 42 Spielen) auf, war aber auch dort nicht regelmäßig Stammspieler.

Arps Vertrag läuft noch bis 2024, per Leihe soll er nun bei Holstein Selbstvertrauen sammeln. Der FC Bayern zahlt weiterhin einen Großteil des etwa fünf Millionen Euro schweren Jahresgehalts.

"Ich denke, dass Kiel sehr gut zu ihm passt. Da hat er ein ruhiges Umfeld. Er hat in der Liga ja auch gerade ein Tor gemacht. Ich drücke ihm die Daumen, dass sich diese positive Tendenz fortsetzt", erklärte Seitz weiter.

Beim 3:0 gegen Aue Ende August traf Arp, zudem steuerte er in der ersten Pokalrunde einen Treffer gegen Weiche Flensburg bei.

FC Bayern, News: FCB ohne Fans zum FC Barcelona

Der FC Bayern muss zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison beim FC Barcelona am kommenden Dienstag auf Fan-Unterstützung verzichten. Wie der FCB am Mittwoch mitteilte, erlauben die lokalen Behörden in Bezug auf die aktuell gültigen Gesetze der katalanischen Regierung derzeit keine Auswärtszuschauer.

Deshalb erhalten auch die Münchner keine Tickets. Zwar gibt es in Katalonien zumindest wieder einige Lockerungen in den Pandemiegesetzen, weshalb für den Kracher immerhin wieder 40.000 Fans zugelassen sind, für den Anhang der Gäste gilt dies jedoch nicht. Weiterer Vorteil für Barca: Aufgrund des Streits um die Abstellung südamerikanischer Nationalspieler wurde die Partie beim FC Sevilla am Samstag verlegt, die Barca-Profis erhalten eine zusätzliche Pause.

Bezüglich der weiteren Auswärtsspiele in der Gruppenphase in Lissabon (20. Oktober) und Kiew (23. November) stehe der FCB im Austausch mit den Vereinen.

© getty Ein ehemaliger Jugendtrainer des FC Bayern München ist vom DFB-Sportgericht wegen Verstößen "diskriminierender Art" für 18 Monate gesperrt worden.

FC Bayern, Gerücht: Ex-Jugendtrainer akzeptiert Strafbefehl

Der ehemalige Jugendtrainer des FC Bayern, der im Zuge eines Rassismus-Skandals am Bayern-Campus angeklagt wurde, hat den Einspruch gegen seinen Strafbefehl wegen Volksverhetzung zurückgezogen. Eine Sprecherin des Amtsgerichtes bestätigte dies dem ARD-Magazin Sport inside.

Dem früheren FCB-Coach sei ein schriftlicher Urteilsvorschlag in Form einer Geldstrafe unterbreitet worden, dabei soll es um 150 Tagessätze und insgesamt 4.500 Euro gegangen sein. Da bei einem Strafbefehl mit mehr als 90 Tagessätzen eine Vorstrafe vorliegt, soll zunächst Einspruch eingelegt worden sein. Dieser wurde nun zurückgezogen.

Folglich kommt es nicht zu Verhandlungen vor dem Amtsgericht München, die für den kommenden Dienstag angesetzt waren. Zuletzt wurde bekannt, dass der Trainer versucht hatte, einige seiner früheren Spieler davon zu überzeugen, für ihn auszusagen.

Ende August hatte ein ehemaliger Campus-Trainerkollege bei Sport inside berichtet, er habe das Urteil gegen den Trainer "im ersten Zug als eine Genugtuung" empfunden: "Aber man hätte normalerweise so jemanden lebenslang aus dem Verkehr ziehen müssen. Weil in der Position, in der er war, so wie er diese Führungsposition ausgeübt hat." Der DFB sperrte ihn wegen "Verstößen diskriminierender Art" für 18 Monate. Vom FC Bayern wurde er freigestellt.

FC Bayern: Spielplan nach der Länderspielpause