FC Bayern München: Julian Nagelsmann richtet Forderung an Serge Gnabry

Julian Nagelsmann hat von Serge Gnabry eine Übertragung dessen Bolzplatzmentalität in den Profifußball gefordert. Der Trainer habe seinem 26-jährigen Flügelstürmer "versucht klarzumachen, dass er diese Bolzplatzmentalität auch auf den Bundesligaplatz oder Champions-League-Platz bringen darf", wie Nagelsmann dem kicker verriet.

Gnabry zeige "immer dann schwächere Leistung, wenn er sich zu viele Gedanken macht". Gelinge es ihm aber, "seine Aktionen nicht zu verkopft anzugehen, ist er sehr gut im Eins-gegen-eins, sehr gut in der Tiefe anzuspielen und ein guter Kombinationsspieler. Serge bringt alles mit, um die Form zu bestätigen".

Gnabry verzeichnete in dieser Saison in sechs Pflichtspielen für den FC Bayern bereits fünf Scorerpunkte. Für die deutsche Nationalmannschaft traf er bei der zurückliegenden Länderspielpause dreimal.

Beim 4:1-Sieg bei RB Leipzig am Samstag musste Gnabry kurz vor der Pause wegen eines Hexenschusses ausgewechselt werden. Für das Champions-League-Spiel am Dienstag beim FC Barcelona ist er fraglich. "Es wird ganz eng, man muss sehen, ob es reicht", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag bei Sky.