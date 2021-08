FC Bayern: Oliver Kahn schließt Rückkehr von Franck Ribery nach München aus

Der FC Bayern wird Franck Ribery nicht zurück nach München holen. Das erklärte Vorstandsboss Oliver Kahn auf einer Pressekonferenz in der Allianz Arena.

"Wir denken nicht über eine Verpflichtung von Franck Ribery nach", sagte Kahn am Dienstag gegenüber Medienvertretern, zu denen auch SPOX und Goal zählten.

Der Vorstandsvorsitzende schob damit Gerüchten einen Riegel vor, die bereits seit Tagen kursieren. Zuletzt hatte Ribery sich an der Säbener Straße zusammen mit Jerome Boateng fit gehalten. Beide sind derzeit auf der Suche nach einem Verein für die neue Saison.

Ribery, der zuletzt zwei Jahre für ACF Fiorentina in der Serie A aktiv war, hatte seine große Karriere beim FC Bayern (2007 bis 2019) zuvor beendet.

Zuletzt hatte auch Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne den Bayern zu einer Verpflichtung von Ribery geraten, sollte bis zur Schließung des Transferfensters kein anderer vierter Flügelspieler hinter Leroy Sane, Serge Gnabry und Kingsley Coman mehr zum Team von Julian Nagelsmann stoßen.

FC Bayern: Kein Kommentar zu Sabitzer

Des Weiteren wollte sich Kahn jedoch nicht zu den Gerüchten um eine mögliche Verpflichtung von Marcel Sabitzer von RB Leipzig äußern. "Es werden immer viele Namen gehandelt, ich möchte das heute nicht kommentieren", sagte Kahn.

Zuvor hatte Bild berichtet, dass dem Vorstand des FC Bayern bereits ein Sabitzer-Transferpaket zur Abstimmung vorliege. Jedoch sei es weiterhin Voraussetzung, dass zuvor ein anderer Spieler verkauft werden müsse. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist Corentin Tolisso, der sich gerade von einer Corona-Infektion erholt hat und dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.