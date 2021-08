FC Bayern, News und Gerüchte: Verlängert Thomas Müller seinen Vertrag vorzeitig?

Hasan Salihamidzic hat Thomas Müller eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt und die Gerüchte um BVB-Star Erling Haaland befeuert. Die zweite Mannschaft der Münchner musste sich mit einem Remis begnügen. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Salihamidzic stellt Müller Vertragsverlängerung in Aussicht

Thomas Müller könnte seinen ohnehin bis 2023 laufenden Vertrag beim FC Bayern vorzeitig verlängern.

"Ich habe am Samstag nochmal mit ihm gesprochen. Ich habe ihm gesagt: Thomas, spiel einfach so, wie du letztes Jahr gespielt hast, dann können wir nochmal um zwei Jahre verlängern", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Sport1-Doppelpass.

Der 31-jährige Müller wechselte bereits 2000 vom TSV Pähl in die Jugend der Münchner. In der vergangenen Saison erzielte er in 46 Pflichtspielen 15 Tore und bereitete 24 weitere Treffer vor.

FC Bayern, News: Salihamidzic befeuert Haaland-Gerüchte

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Gerüchte bezüglich eines nach wie vor vorhandenen Interesses von Bayern München an Dortmunds Torjäger Erling Haaland befeuert.

"Das ist ein Top-Spieler, auch ein super Junge, wie ich höre. Da schaut man hin, aber er ist ein Dortmund-Spieler. 60 Tore in 60 Spielen. Da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure", sagte der Ex-Profi im Doppelpass bei Sport1 am Sonntag.

FC Bayern, News: FCBII holt nur einen Punkt

Die zweite Mannschaft der Bayern ist am Samstag in der 4. Liga beim FV Illertissen nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Oliver Batista Meier brachte die Münchner in der 16. Minute per Elfmeter in Führung, Semir Telalovic (75.) glich für Illertissen aus.

Die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis belegt nach sechs Spieltagen mit 16 Punkten den ersten Platz. Ärgster Verfolger ist aktuell mit drei Zählern Rückstand der VfB Eichstätt.

