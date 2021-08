FC Bayern, News und Gerüchte: Berater bestätigen FCB-Interesse an Mega-Talent vom FC Chelsea

Die Berater von Bayern-Transferziel Emran Soglo bestätigen Gespräche mit dem deutschen Rekordmeister. Die letzten EM-Teilnehmer nehmen die Vorbereitung an der Säbener Straße auf. Julian Nagelsmann will trotz der Testspiel-Niederlagen nicht in Panik verfallen. Die wichtigsten News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Hier gibt's die FCB-News und -Gerüchte des Vortages.

Bayern, News: Berater bestätigt FCB-Interesse an Chelseas Mega-Talent

Schon vor einigen Tagen berichteten SPOX und Goal vom Interesse des FC Bayern an Emran Soglo vom FC Chelsea, nun meldeten sich auch die Berater des 16-Jährigen zu Wort und bestätigten Gespräche mit dem deutschen Rekordmeister.

"Ja, wir sind in Gesprächen mit den Bayern", wurden die Agenten Willy Moupoupa und Jack Blouet beim Online-Portal fussballtransfers.com zitiert. Soglo, der aktuell in der U17 des FC Chelsea auf allen offensiven Mittelfeldpositionen ausgebildet wird, soll darüber hinaus in dieser Woche sogar schon ein Probetraining am Bayern-Campus bestritten haben.

Die Entscheidung darüber, ob es den Teenager tatsächlich aus der Jugendakademie des amtierenden Champions-League-Siegers in Richtung FC Bayern ziehen wird, ist aber längst noch nicht gefallen. "Es gibt nichts Offizielles zu verkünden. Wir sprechen auch mit anderen Vereinen aus Europa. Wir suchen die beste Option auf dem höchsten Niveau für Emrans Karriere", so die beiden Berater weiter.

Die Liste der Klubs, die ebenfalls an Soglo interessiert sein sollen, wird derweil immer länger. Neben den Bayern sind verschiedenen Medienberichten zufolge auch der VfB Stuttgart sowie Klubs aus Frankreich und England interessiert.

Zu Schmids Geburtstag: Die Rekord-Franzosen der Bundesliga © getty 1/21 Freiburgs Jonathan Schmid ist nicht nur französischer Rekordspieler der Bundesliga, sondern feierte am 22. Juni seinen 31. Geburtstag. SPOX zeigt Euch daher die Top 20 der Rekord-Franzosen. © getty 2/21 20. MARC PFERTZEL (VfL Bochum): 73 Spiele, 2 Tore - in Bochum von 2007 bis 2011, heute im Ruhestand. © getty 3/21 19. FABRICE EHRET (1. FC Köln): 75 Spiele, 4 Tore - in Köln von 2011 bis 2014, heute im Ruhestand. © getty 4/21 18. JEROME ROUSSILLON (VfL Wolfsburg): 77 Spiele, 4 Tore - im Verein seit 2018. © getty 5/21 17. ABDER RAMDANE (Hansa Rostock, SC Freiburg): 89 Spiele, 7 Tore - in Rostock von 1998 bis 2000, in Freiburg von 2005 bis 2005, anschließend Karriereende. © getty 6/21 16. ALASSANE PLEA (Borussia Mönchengladbach): 90 Spiele, 28 Tore - im Verein seit 2018. © getty 7/21 15. MOUSSA NIAKHATE (FSV Mainz 05): 98 Spiele, 5 Tore - im Verein seit 2018. © getty 8/21 14. BENJAMIN STAMBOULI (FC Schalke 04): 105 Spiele, 0 Tore - im Verein seit 2016. © getty 9/21 13. DAYOT UPAMECANO (RB Leipzig): 112 Spiele, 4 Tore - im Verein seit 2017, ab 2021 beim FC Bayern. © getty 10/21 12. VALERIEN ISMAEL (Werder Bremen, FC Bayern, Hannover 96): 113 Spiele, 8 Tore - in Bremen von 2003 bis 2005, in München von 2005 bis 2008, von 2008 bis 2009 in Hannover, dann Karriereende. © getty 11/21 11. BENJAMIN PAVARD (FC Bayern, VfB Stuttgart): 119 Spiele, 5 Tore - in Stuttgart von 2016 bis 2019, seit 2019 in München. © getty 12/21 10. JOHAN MICOUD (Werder Bremen): 123 Spiele, 31 Tore - in Bremen von 2002 bis 2006, heute im Ruhestand. © getty 13/21 9. KINGSLEY COMAN (FC Bayern): 137 Spiele, 24 Tore - im Verein seit 2015. © imago images / Pressefoto Baumann 14/21 8. GILBERT GRESS (VfB Stuttgart): 149 Spiele, 26 Tore - in Stuttgart von 1966 bis 1971, heute im Ruhestand. © getty 15/21 7. ANTHONY MODESTE (1. FC Köln, TSG Hoffenheim): 158 Spiele, 63 Tore - in Hoffenheim von 2013 bis 2015, in Köln von 2015 bis 2017, anschließend von 2018 bis 2021. Heute bei AS St.-Etienne. © getty 16/21 6. JOSUHA GUILAVOGUI (VfL Wolfsburg): 169 Spiele, 8 Tore - im Verein seit 2014. © getty 17/21 5. BIXENTE LIZARAZU (FC Bayern): 183 Spiele, 7 Tore - in München von 1997 bis 2004 und von 2005 bis 2006, danach Karriereende. © getty 18/21 4. WILLY SAGNOL (FC Bayern): 184 Spiele, 7 Tore - in München von 2000 bis 2009, anschließend Karriereende. © getty 19/21 3. MATTHIEU DELPIERRE (VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim): 185 Spiele, 4 Tore - in Stuttgart von 2004 bis 2012, in Hoffenheim von 2012 bis 2014. Heute Athletiktrainer in der U 15 des VfB. © getty 20/21 2. FRANCK RIBERY (FC Bayern): 273 Spiele, 86 Tore - in München von 2007 bis 2019. Heute bei AC Fiorentina. © getty 21/21 1. JONATHAN SCHMID (SC Freiburg, TSG Hoffenheim, FC Augsburg): 283 Spiele, 35 Tore - in Freiburg von 2011 bis 2015 und seit 2019, in Hoffenheim von 2015 bis 2016, in Augsburg von 2016 bis 2019.

FCB, News: Neuer, Müller und Kimmich starten in Saisonvorbereitung

Die letzten EM-Teilnehmer haben die Vorbereitung beim FC Bayern aufgenommen. Am Sonntag absolvierten Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller gemeinsam mit Keeper Christian Früchtl ihre obligatorische Leistungsdiagnostik vor dem Einstieg ins Mannschaftstraining.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Holger Broich (Wissenschaftlicher Leiter & Leiter Fitness) durchliefen die Nationalspieler einen Parcours, in dem vor allem Reaktionsgeschwindigkeit, Sprungkraft und Ausdauer getestet wurden.

Schon am Montag kann das Trio damit wieder gemeinsam mit den Kollegen auf dem Trainingsplatz stehen - und der Kader von Julian Nagelsmann nimmt langsam wieder Konturen an. Der FCB-Trainer hatte am Samstagabend nach der Generalprobe vor dem Saisonstart gegen Neapel erklärt, es gäbe "noch drei entscheidende Spieler, die fehlen". In Neuer, Kimmich und Müller kehren diese nun rechtzeitig zu Beginn der letzten Vorbereitungswoche zurück.

FCB, News: Nagelsmann trotz Testspielpleiten unbesorgt

In der Vorbereitung läuft es noch nicht so wirklich rund für den FC Bayern. Vier Testspiele absolvierte der deutsche Rekordmeister, drei Mal (gegen Köln, Gladbach und Neapel) ging man als Verlierer vom Platz, lediglich gegen Ajax Amsterdam gelang ein Unentschieden

Trainer Julian Nagelsmann will dennoch nicht in Panik verfallen. "Nein, die Sorge habe ich nicht! In der ersten Hälfte (gegen Neapel; Anm.d.Red.) war das gut", so der 34-Jährige gegenüber der Bild. "Klar sind die Gegentore dann ärgerlich, aber das kannst du nicht hundert Prozent werten, weil wie die letzten Wochen sehr viele Spieler auf dem Platz standen, die in den nächsten Wochen weniger spielen werden."

Mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller stiegen zudem erst am Montag drei wichtige Spieler ins Training ein. Am Freitag startet Bayern dann im Pokal beim Bremer SV in die neue Saison, eine Woche später ist Bundesliga-Auftakt in Gladbach.

