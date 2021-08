Kommentar zum FC Bayern München: Nicht minder beeindruckend als Dortmund

Der FC Bayern München präsentierte sich beim Bundesligaauftakt gegen Borussia Mönchengladbach wechselhaft und holte lediglich einen Punkt. Trotzdem war dieser Auftritt nicht minder beeindruckend als Borussia Dortmunds Gala gegen Eintracht Frankfurt. Ein Kommentar.

Keiner wusste wirklich so genau wie das eigentlich passieren konnte, aber auf einmal war Yann Sommer der Protagonist dieses Abends. Seine Beine und Arme schnellten nur so durch die Gegend und landeten meistens genau dort, wo gerade ein Abschluss des FC Bayern hingeflogen kam. Acht Paraden wies der Keeper von Borussia Mönchengladbach letztlich auf, allein vier davon gegen Robert Lewandowski.

Wo kam diese Torchancenflut des FC Bayern beim 1:1 plötzlich her? Und die Dominanz überhaupt? Weiß man da mehr? Hatte sich der FC Bayern in der Anfangsphase nicht gerade noch hochgradig desolat angestellt? Hatten die Spieler in Rot nicht einen Ballverlust an den nächsten gereiht, sich mit Stellungsfehlern gegenseitig überboten, einfach nur müde gewirkt und jeglichen offensiven Esprit vermissen lassen?

Ja, hatten sie. Aber sie waren als Spieler in Rot auch als solche des Neunmal-in-Folge-Meisters FC Bayern ausgewiesen. Sie sind nicht nur die talentierteste Ansammlung an Fußballern des Landes, sondern vor allem auch die widerstandsfähigste. Entsprechende Beweise erbrachten sie in den vergangenen Jahren zuhauf, gegen Gladbach folgte der nächste.

Mit Blick auf die Entwicklungen beim FC Bayern seit Vorbereitungsbeginn, auf die erste Viertelstunde des Auftaktspiels sowie die darauffolgende Reaktion der Mannschaft lässt sich festhalten: Dieser Auftritt dürfte die auf ein Ende der Münchner Dauerdominanz lauernde Konkurrenz frustriert haben. Dieser Auftritt war nicht minder beeindruckend als Borussia Dortmunds 5:2-Gala gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend, in dessen Folge Kapitän Marco Reus Konstanz anmahnte und sich auf die Münchner bezog.

Beeindruckend war der Auftritt des FC Bayern natürlich nicht wegen der Leistung an sich und schon gar nicht wegen des Punktgewinns, sondern wegen des Umgangs mit Unwägbarkeiten.

Noten: Zwei Youngster überzeugen, zwei Fünfer für Bayern © getty 1/31 Beim Auftaktspiel zur Bundesligasaison 2021/22 trennen sich Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München mit 1:1 (1:1). Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken der beiden Mannschaften. © getty 2/31 YANN SOMMER: Erst zur Stelle gegen Lewandowski (14.), dann erneut, aber noch besser (26.). Vereitelte auch gegen Stanisic gut (37.). Nach der Pause zweimal bärenstark mit dem Fuß gegen Davies und Lewandowski. Beim Gegentor machtlos. Note: 1,5. © getty 3/31 STEFAN LAINER: Hatte viel Glück, dass Gnabry nach seinem Fehlpass im Abseits stand (8.). Kurz darauf am Ballgewinn beteiligt, aus dem das 1:0 resultierte. Kann aus seiner Kopfballchance mehr machen (54.), gute Hereingabe auf Thuram (77.). Note: 3. © getty 4/31 MATTHIAS GINTER: Abgeklärt und stabil in den Zweikämpfen, von denen er mehr als die Hälfte für sich entschied. Blieb so ohne Wackler und war stets aufmerksam. Kam auf die meisten klärenden Aktionen bei der Borussia. Note: 3. © getty 5/31 NICO ELVEDI: Deutlich zu unbeweglich im Duell gegen Lewandowski beim Ausgleich, das Gegentor geht auf seine Kappe. War bei seinem Drehschuss rechts neben das Tor zu überrascht (23.). Note: 4,5. © getty 6/31 JOE SCALLY: Der 18-Jährige, der eigentlich auf rechts zu Hause ist, feierte sein Bundesligadebüt - als Linksverteidiger. Ihm gelang gewiss nicht alles, er lieferte aber eine absolut ordentliche Leistung ab. Gutes Tempo und starke Zweikampfquote. Note: 3. © getty 7/31 CHRISTOPH KRAMER: Gewohnt kampfstark gegen den Ball und sehr aufmerksam, vor allem kurz vor der Pause, als er einen aussichtsreichen FCB-Angriff unterband. Stark bei der Balleroberung, die zum 1:0 führte. Note: 2,5. © getty 8/31 FLORIAN NEUHAUS: Überragendes Solo und tolle Vorlage auf Herrmann bei dessen früher Großchance (6.). Scheiterte mit einem guten Volleyschuss an Neuer (55.). Stark im Zweikampf, viele Balleroberungen. Note: 2. © getty 9/31 PATRICK HERRMANN: Viel Licht, aber auch etwas Schatten: Sein Linksschuss ging nur knapp vorbei (4.), kurz darauf verdaddelte er die beschriebene Großchance. Super Pressing und starke Vor-Vorlage beim 1:0. Ein schlimmer Fehlpass (35.). Note: 2,5. © imago images 10/31 LARS STINDL: Hätte wohl die Führung erzielt, wenn Herrmanns Querpass angekommen wäre (6.). Sehr klug dann seine Grätschen-Vorlage auf Plea vor dem 1:0. Neuer vereitelte nach seinem tollen Flachschuss stark (70.). Note: 2,5. © imago images 11/31 HANNES WOLF: Führte in Halbzeit eins doppelt so viele Zweikämpfe (18) wie der zweitbeste Gladbacher und gewann die Hälfte. Viele Tackles gegen den Ball, aber mit den meisten Ballverlusten und schwacher Passquote. Nach der Pause verbessert. Note: 4. © imago images 12/31 ALASSANE PLEA: Behauptete sich gut und legte früh für Herrmann auf (4.). Bei seinem Tor zum 1:0 eiskalt im Abschluss. Toller öffnender Pass auf Wolf (39.). Nach etwas mehr als einer Stunde war Schluss. Note: 2,5. © getty 13/31 MARCUS THURAM: Kam in der 64. für Plea und machte sofort mächtig Betrieb. Ließ kurz darauf gekonnt für Stindl klatschen. Grätschte hauchdünn am 2:1 vorbei (77.) - da muss das Tor fallen. Muss zwei Elfmeter bekommen. Note: 2. © getty 14/31 JONAS HOFMANN: In Minute 64 für Herrmann ins Spiel gekommen. Führte drei Zweikämpfe und gewann keinen davon. Ansonsten eifrig gegen den Ball, aber ohne große Impulse. Note: 3,5. © getty 15/31 KEANAN BENNETTS: Wolf ging für ihn nach 72 Minuten runter. Kam noch auf 15 Ballaktionen und machte dabei nichts verkehrt. Keine Bewertung. © imago images 16/31 LASZLO BENES: In der Schlussminute für Neuhaus eingewechselt. Keine Bewertung. © imago 17/31 MANUEL NEUER: Hatte so wenig zu tun, dass er sich noch mehr als sonst in den Spielaufbau einschaltete. Hatte so mehr Ballkontakte als Leroy Sane und Leon Goretzka. Tadellose Passquote. Note: 3. © imago 18/31 JOSIP STANISIC: Der 21-Jährige rückte von der rechten Abwehrseite oft ein, half den Bayern so, die Kontrolle über den Ball wiederzugewinnen. Aktiv und auffällig. Nach Davies zweitschnellster Bayer. Gute Chance. Ansprechender, frecher Auftritt. Note: 2,5. © getty 19/31 NIKLAS SÜLE: Einigermaßen überraschend den Vorzug vor Nianzou erhalten, zeigte der Innenverteidiger ab Mitte der 1. Halbzeit eine zumeist ordentliche Leistung. Resolut im Zweikampf, viele seiner Pässe spielte er in der gegnerischen Hälfte. Note: 4. © getty 20/31 DAYOT UPAMECANO: Der Neuzugang aus Leipzig sah beim 0:1 schon unglücklich aus, obgleich er nicht am Gegentor schuld war. Bisweilen zu sorglos in seinen Aktionen. Verursachte zwei Elfmeter, die wieso auch immer nicht gegeben wurden. Note: 5. © getty 21/31 ALPHONSO DAVIES: Katastrophaler Abspielfehler im Mittelfeld vorm Gladbacher 1:0. Man merkte ihm an, dass er erst seit ein paar Tagen im Mannschaftstraining ist. Steigerte sich aber im Verlauf der Partie enorm, vor allem nach vorne wertvoll. Note: 3,5. © getty 22/31 JOSHUA KIMMICH: Ließ sich im Spielaufbau oft zwischen die Innenverteidiger fallen, bereitete per Ecke das 1:1 vor. Er kann es sicher noch besser, aber sofort wieder Chef. Note: 2,5. © getty 23/31 LEON GORETZKA: Ihm merkte man mit am meisten den Trainingsrückstand an: Seltener am Ball als Torwart Neuer, kaum überraschende Aktionen. Note: 4,5. © getty 24/31 SERGE GNABRY: Für ihn gilt Ähnliches wie für Goretzka. Viel zu unauffällig, viel zu berechenbar. Note: 5. © getty 25/31 THOMAS MÜLLER: Nur Lewandowski hatte weniger Ballkontakte als er in der ersten Halbzeit. Müller deutete die Räume vor allem ganz weit vorne. Nach der Pause versuchte er sich mehr als Antreiber. Mit überschaubarem Erfolg. Note: 4. © getty 26/31 LEROY SANE: Führte sich mit einem Ballverlust vor Herrmanns Großchance zu Beginn ein, brachte nach vorne kaum was zustande. Je stärker aber Stanisic wurde, desto aktiver und besser wurde auch er. Note: 4. © getty 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Wer hätte sonst das erstes Bayern-Tor der Saison schießen sollen! Trieb seine Mannschaft nach der schwachen Anfangsphase nach vorne, hätte öfter treffen können. Note 2,5. © getty 28/31 KINGSLEY COMAN: Kam nach 74 Minuten für Sane. Gute Vorarbeit auf Kimmich in der Nachspielzeit. Keine Bewertung. © getty 29/31 JAMAL MUSIALA: Kam zusammen mit Coman, ersetzte Gnabry, war deutlich aktiver als dieser, konnte aber auch nicht verhindern, dass Gladbach von Minute zu Minute dominanter wurde. Keine Bewertung. © getty 30/31 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam kurz vor Schluss für Müller. Blieb wirkungslos. Keine Bewertung. © getty 31/31 BOUNA SARR: Kam für Stanisic, sollte das 1:1 sichern. Erarbeitete sich immerhin noch eine Chance. Keine Bewertung.

FC Bayern: Personelle Probleme auf einigen Ebenen

Gäbe es einen Saisonvorbereitungs-Simulator als Computerspiel, könnte man die Vorbereitung 2021 des FC Bayern als Blaupause für die höchste Schwierigkeitsstufe 10/10 ("Profi") heranziehen. Komplizierter ist eigentlich nicht möglich.

Zum Vorbereitungsstart Anfang Juli stand ein neuer Trainer (der teuerste der Menschheitsgeschichte) zur Verfügung, dafür aber keine Mannschaft. Weil etliche Schlüsselspieler im verlängerten EM-Urlaub weilten, musste Julian Nagelsmann den Kader zeitweise mit bis zu zehn hauseigenen Talenten auffüllen. Viele seiner künftigen Stammspieler konnte er zunächst nicht kennenlernen, nicht mit seinen Ideen vertraut machen.

Aber auch seit der tröpfchenweisen Rückkehr der EM-Fahrer Ende Juli ist der Kader schmal, noch schmaler sogar als in der vergangenen Saison. Und schon damals echauffierte sich Trainer Hansi Flick gerne über genau diesen Umstand. Den Abgängen David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez stehen die Zugänge Dayot Upamecano und Omar Richards gegenüber. Dazu kehrten die potenziellen Verkaufs-/Verleihkandidaten Michael Cuisance und Chris Richards zurück.

Weiter ausgedünnt wurde der Kader im Laufe der Vorbereitung durch ein beachtliches Verletzungspech. Gegen Gladbach fehlten Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Marc Roca und Corenin Tolisso, Alphonso Davies war gerade eben von einer Verletzung zurückgekehrt.

Mehr Sport - Jetzt für den SPOX-Newsletter anmelden!

FC Bayern: Der unausweichliche Kaltstart gegen Gladbach

Von den vier Testspielen gewann der FC Bayern keines. Mit Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich und Thomas Müller absolvierten vier Spieler aus der Startelf des Gladbach-Spiels keine einzige Vorbereitungsminute. Die Möglichkeit zum Einspielen einer potenziellen Stammelf sollte eigentlich das DFB-Pokalspiel gegen den Bremer SV bieten, doch das musste wegen eines Corona-Falls beim Gegner verschoben werden.

Es folgte der unausweichliche Kaltstart gegen Gladbach. In der Anfangsphase spielte der FC Bayern so konfus wie ob der Umstände fast schon befürchtet, fand keine Mittel gegen mutige, spielfreudige und hoch pressende Gladbacher. Die logische Konsequenz war der frühe Rückstand durch Alassane Plea.

Und dann? Auf wundersame Art und Weise und ohne, dass sich ein einziger Spieler wirklich überragend präsentierte, erarbeitete sich der FC Bayern bald eine erstaunliche Dominanz und zahlreiche Torchancen. Verlässlich wie eh und je markierte Robert Lewandowski kurz vor der Pause den Ausgleich. Davor und danach vergab er auch noch Chancen auf einen siegbringenden zweiten Treffer, der letztlich durchaus verdient gewesen wäre.

Vor einem möglichen neuerlichen Rückstand kurz vor Schluss bewahrte die Mannschaft bei zwei strittigen Elfmeter-Szenen dann der altbekannte und vielzitierte Bayern-Dusel, verabreicht von Schiedsrichter Marco Fritz und dem VAR. Trotz allem also: Alles wie immer.