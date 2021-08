FC Bayern München, News und Gerüchte: Transfer von Marcel Sabitzer bislang offenbar nicht ernsthaft diskutiert

Ein Transfer von Leipzigs Marcel Sabitzer ist beim FC Bayern München offenbar noch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Joshua Kimmich schnauzte einen Mitspieler an. Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News: Sabitzer-Transfer offenbar noch nicht ernsthaft diskutiert

Am Dienstag wurde vom angeblichen Interesse des FC Bayern München an Marcel Sabitzer von RB Leipzig berichtet. Wie der kicker nun schreibt, sollen Sabitzer und auch dessen Leipziger Teamkollege Marcel Halstenberg den Verein verlassen, da beide Spieler ein Angebot für eine Verlängerung ihrer 2022 auslaufenden Verträge zu unveränderten Konditionen abgelehnt haben.

Daher gehören beide Spieler nun zu den Verkaufskandidaten, von einem Interesse des FCB an Sabitzer wisse man in Sachsen jedoch nichts. Es gebe weder eine Anfrage noch ein Angebot aus München. Dies deckt sich mit Informationen von SPOX und Goal, wonach der FC Bayern wegen Sabitzer noch nicht offiziell angefragt habe.

Laut kicker wurde ein Transfer des 27-Jährigen bislang nicht ernsthaft im Kreise der Bayern-Bosse diskutiert - auch sein Name soll noch nicht gefallen sein. Eine Verpflichtung des Österreichers komme ohnehin nur in Frage, wenn zuvor ein FCB-Profi verkauft würde.

FC Bayern München: Gewinner und Verlierer der Vorbereitung © getty 1/11 Die vier Testspiele sind vorüber, der Pflichtspielstart für den FC Bayern am 6. August gegen den Bremer SV im DFB-Pokal rückt näher. Wer sind die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann? © getty 2/11 GEWINNER - DAYOT UPAMECANO: Der Neuzugang aus Leipzig präsentiert sich seit Tag eins der Vorbereitung in starker Verfassung. In den Testspielen strahlte er große Sicherheit aus, überzeugte mit gutem Stellungsspiel und guter Spieleröffnung. © imago images 3/11 TANGUY NIANZOU: Der 19-Jährige agierte in den Tests meist an Upamecanos Seite in der Innenverteidigung und wusste überwiegend zu überzeugen. Beim 2:2 gegen Ajax erzielte Nianzou sogar ein Tor. Die Chance, als Stammkraft in die Saison zu gehen, ist groß. © getty 4/11 JOSIP STANISIC: Das Eigengewächs erhielt gerade erst einen Profivertrag. In den Tests avancierte er zur zuverlässigen Allzweckwaffe, agierte als Rechts- und Linksverteidiger sowie als Sechser grundsolide. Hat gute Aussichten auf einen festen Kaderplatz. © getty 5/11 TORBEN RHEIN: Der Mittelfeldspieler (18) aus der Zweiten durfte in allen Testspielen ran und hinterließ auch im Training einen reifen Eindruck. Durch den Engpass im Mittelfeld darf er sich Hoffnungen auf viele Minuten zu Saisonbeginn machen. © getty 6/11 ARMINDO SIEB: Ein weiteres verheißungsvolles Talent vom Campus. Gut möglich, dass der 18-jährige Offensivspieler den Platz des vierten Außenstürmers im Kader einnimmt. Sieb war in drei Testspielen dabei (1 Tor). Nagelsmann hält große Stücke auf ihn. © imago images 7/11 VERLIERER - CHRIS RICHARDS: Kehrte mit Vorschusslorbeeren von Hoffenheim nach München zurück. Konnte wegen kleinerer Wehwechen nur selten voll trainieren und zeigte sich in 135 Minuten defensiv nicht immer sicher. Unklar, ob er bleibt. © getty 8/11 MARC ROCA: Schon jetzt der große Pechvogel. Machte sich im Sommer fit und verzichtete auf Olympia, um unter Nagelsmann durchzustarten. Zog sich noch vor dem ersten Test eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zu und kommt wohl erst im September zurück. © getty 9/11 CHRISTOPHER SCOTT: Begabter und flexibler Offensivpieler der FCB-Amateure, dem im Vorfeld der Vorbereitung viel zugetraut wurde. Verletzte sich aber im ersten Test gegen Köln und bekam kaum mehr die Möglichkeit, sich in Abwesenheit der Stars zu zeigen. © getty 10/11 MICHAEL CUISANCE: Wollte nach seiner misslungenen Saison bei Olympique Marseille einen zweiten Versuch in München starten. Seine Leistungen ließen in allen Testspielen jedoch zu wünschen übrig. Eine erneute Leihe scheint wahrscheinlich. © getty 11/11 JOSHUA ZIRKZEE: Ähnlicher Fall wie Cuisance. Drängte sich In den Tests zu wenig auf, hinzu kam der leichtfertig vergebene Hochkaräter gegen Ajax. Die Konkurrenz im Angriff ist für den Niederländer (20) zu groß, deshalb steht eine Leihe nach Anderlecht an

FCB, News: Joshua Kimmich schnauzte Mitspieler an

Der FC Bayern München steht offenbar kurz davor, den Vertrag von Mittelfeldspieler Joshua Kimmich vorzeitig zu verlängern. Hier geht es zur ausführlichen News.

Kimmich zeigte sich am Mittwoch beim Training in der Allianz Arena am Rande der Teampräsentation bereits in guter Frühform. Das bekam auch sein Mitspieler Josip Stanisic zu spüren.

In einem Instagram-Post von BR24 Sport ist zu sehen, wie Kimmich Stanisic während einer Trainingsübung anschnauzte, da dieser außerhalb des markierten Feldes stand. "Komm weiter rein, Alter! Ich raste hier gleich aus, Mann. Du stehst drei Meter im Aus", hört man Kimmich sagen.

FC Bayern München: Thomas Müller verspürt leichte Euphorie

Auch Thomas Müller ist ins Training des Rekordmeisters zurückgekehrt und freut sich auf die kommende Saison - seine 14. im Dress des FC Bayern.

"Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Julian Nagelsmann hier mit uns etwas aufbauen und in eine richtig gute Richtung gehen kann", sagte Müller bei Sky und gab zudem an, dass er eine leichte Euphorie verspüre, "die natürlich da ist, auch wenn wir die Testspiele nicht gewinnen konnten".

Müller warnte jedoch auch davor, den Schalter rechtzeitig zum Start der Pflichtspielsaison umzulegen. "In der Vorbereitung hat man keinen Druck", so Müller, doch es komme dann sofort darauf an, "wenn es um die Punkte geht. Ich hoffe, dass wir uns zügig mit dem neuen Trainer eingewöhnen und sich das auch zügig in Punkten niederschlägt."

FC Bayern, News: Ridle Baku spricht über FCB-Gerüchte

In der Vorsaison sind immer wieder Gerüchte aufgetaucht, wonach Wolfsburgs Ridle Baku ein Thema beim FC Bayern sei. Dazu bezog der Nationalspieler nun im kicker Stellung.

"Das kam medial auf, nachdem ich schon in Wolfsburg unterschrieben hatte. Konkret war da nie etwas", sagte der rechte Außenbahnspieler.

Den Fokus richtet der 23-Jährige auf seine Gegenwert in der Autostadt: "Ich traue mir irgendwann auf jeden Fall einen größeren Schritt zu. Jetzt aber muss ich nicht weg aus Wolfsburg, ich bin total zufrieden, hier bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort", sagte Baku.

