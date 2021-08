FC Bayern München will offenbar Marcel Sabitzer von RB Leipzig verpflichten

Der FC Bayern München will sich offenbar erneut bei RB Leipzig bedienen. Wie die Bild berichtet, arbeitet der deutsche Rekordmeister an einer Verpflichtung von Marcel Sabitzer.

Die FCB-Bosse hatten wegen der durch die Corona-Pandemie erzwungenen Sparmaßnahmen zuletzt zwar große Transfers ausgeschlossen, Erlöse durch Spielerverkäufe würden aber Geld für neue Spieler freimachen. Ganz oben auf der Verkaufsliste stehen übereinstimmenden Medienberichten zufolge Corentin Tolisso und Michael Cuisance.

Weil Sabitzers Vertrag im Sommer 2022 ausläuft, müssten die Münchner laut Bild zudem nicht ganz so tief in die Tasche greifen. Die aktuelle Transferperiode bietet also die wohl letzte Möglichkeit, Geld für den 27-Jährigen zu generieren. Als Ablösesumme seien deshalb 18 Millionen Euro inklusive möglicher Boni im Gespräch.

Nach Informationen von SPOX und Goal hat der FC Bayern bei den Sachsen wegen Sabitzer allerdings noch nicht offiziell angefragt. Trainer Julian Nagelsmann, der bereits im Sommer gemeinsam mit Innenverteidiger Dayot Upamecano von Leipzig an die Isar gewechselt ist, gilt aber als großer Fan des Mittelfeldspielers.

Unter Nagelsmann hatte Sabitzer in der Vergangenheit zu den Stützpfeilern gehört und war 2020 sogar zum Kapitän aufgestiegen.