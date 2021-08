FC Bayern München, News und Gerüchte: Corona-Sorgen beim FCB-Pokalgegner Bremer SV

Beim Bremer SV, dem Gegner des FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals, gibt es offenbar einen Corona-Fall. Welche Auswirkungen dies auf die für Freitag angesetzte Partie hat, ist noch unklar. Der Wechsel von Joshua Zirkzee steht wohl kurz vor dem Abschluss. Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zum FCB.

Alle weiteren News und Gerüchte zum FCB vom Vortag gibt es hier.

FC Bayern, News: Corona-Fall beim Pokalgegner Bremer SV

Nur wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt des FC Bayern München im DFB-Pokal wurde ein Spieler des Bremer SV offenbar positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Noch ist offen, ob dies Auswirkungen auf die für Freitag (20.30 Uhr) angesetzte Partie im DFB-Pokal des FCB hat. Laut buten un binnen wurde das Training nach Bekanntwerden des positiven Corona-Tests abgesagt, der betroffene Spieler befindet sich in Quarantäne.

Am Dienstagmorgen soll die gesamte Mannschaft dem Bericht zufolge mit PCR-Tests auf COVID-19 getestet werden. Sobald die Testergebnisse vorliegen, will das Bremer Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen entscheiden. Bei einer negativen Testreihe hoffe der Verein, am Dienstagabend wieder ins Training zurückkehren zu können. Eine offizielle Stellungnahme des Vereins gibt es aber noch nicht.

Die Vorfreude beim Oberligisten auf das Spiel gegen den deutschen Rekordmeister war nach der Auslosung riesig. "Es ist tatsächlich einfach geil", sagte Trainer Benjamin Eta beispielsweise in der ARD. Für die Partie zieht der Bremer SV ins Weserstadion um, es sind 14.000 Zuschauer zugelassen.

© getty Der FC Bayern unter Trainer Julian Nagelsmann soll eigentlich am kommenden Freitag in den DFB-Pokal starten.

FC Bayern, Gerüchte: Zirkzee-Wechsel kurz vor Abschluss?

In den vergangenen Tagen hatte es sich bereits angedeutet, nun steht der Wechsel von Joshua Zirkzee auf Leihbasis vom FC Bayern zum RSC Anderlecht offenbar kurz vor dem Abschluss. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten aus Belgien und von Sky hervor.

Demnach befinden sich die Verhandlungen um eine einjährige Leihe des 20-Jährigen ohne Kaufoption in den "finalen Zügen". Der Medizincheck soll zeitnah über die Bühne gehen.

Der Angreifer war bereits in der vergangenen Rückrunde an Parma Calcio ausgeliehen, in der Serie A kam er allerdings nur auf 108 Einsatzminuten und keine Torbeteiligung. In der Hinrunde der abgelaufenen Saison kam er hauptsächlich bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern zum Einsatz. Zirkzee steht beim FCB noch bis 2023 unter Vertrag und soll 2022 eine weitere Chance erhalten.

FC Bayern: Pilz-Befall auf den Trainingsplätzen?

Wie die Bild berichtet, gab es am vergangenen Wochenende einen Pilz-Befall auf den Trainingsplätzen des FCB an der Säbener Straße. Die Probleme wurden demnach bei einer Extra-Trainingseinheit von Robert Lewandowski am eigentlich trainingsfreien Sonntag bemerkt.

Bereits am Montag hatten sich die Greenkeeper dem Problem allerdings angenommen und den Pilz-Befall entfernt - pünktlich zum Start der Saisonvorbereitung der Rückkehrer Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich nach ihrem EM-Urlaub. Das Trio stieg nach einem Leistungstest am Nachmittag wieder ins Mannschaftstraining ein.

FC Bayern München: Nächste Termine im Überblick