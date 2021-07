FC Bayern München, News und Gerüchte - Thomas Müller: "Darauf freue ich mich einfach"

Thomas Müller freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer des FC Bayern München Julian Nagelsmann. Am heutigen Dienstag werden die Neuzugänge Dayot Upamecano und Omar Richards im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Thomas Müller: "Darauf freue ich mich einfach"

Thomas Müller freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer des FC Bayern München Julian Nagelsmann. "Das ist auch für mich als 'alten Hasen' immer wieder eine neue Herausforderung", sagte Müller in einem Instagram-Video. "Gerade eben die neuen Details, was verändert das im Mannschaftsgefüge und so weiter und sofort. Das bringt immer interessante Konstellationen hervor und darauf freue ich mich einfach."

Müller wird in rund zwei Wochen beim FC Bayern ins Training einsteigen. Aktuell genießt er noch seinen verlängerten EM-Urlaub. Mit der deutschen Nationalmannschaft war er bei der EM im Achtelfinale an England gescheitert, das sich im Finale seinerseits Italien geschlagen geben musste.

"Glückwunsch an die Italiener, die haben sich das auf jeden Fall verdient", sagte Müller: "Vom erstem Spiel weg haben sie eine gewisse Euphorie entfacht. Auch wenn das Finale gestern sehr knapp war und die Engländer auch ein tolles Turnier gespielt haben."

FCB: Pressekonferenz mit Upamecano und Richards

Am heutigen Dienstag werden die Neuzugänge Dayot Upamecano und Omar Richards im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell beim FC Bayern vorgestellt. Los geht es um 14 Uhr. SPOX wird einen Liveticker anbieten.

Ex-FCB-Spieler Holger Badstuber hat neuen Klub

Der langjährige Spieler des FC Bayern Holger Badstuber wechselt ablösefrei vom VfB Stuttgart zum FC Luzern. Beim Schweizer Erstligisten erhält Badstuber einen Einjahresvertrag. "Ich bin glücklich, dass sich meine Karriere in der Schweiz fortsetzen wird. Der FC Luzern hat bei mir einen ambitionierten Eindruck hinterlassen, und genau diese Herausforderung habe ich in der aktuellen Phase meiner Karriere gesucht", sagte Badstuber.

© getty Alphonso Davies spielt für Kanada.

FC Bayern: Alphonso Davies fehlt wohl vier Wochen

Alphonso Davies hat sich einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen und wird dem FC Bayern wohl mindestens vier Wochen fehlen. Wer den 20-jährigen Linksverteidiger ersetzen kann und welche Spieler aktuell sonst noch angeschlagen sind, lest Ihr hier.

