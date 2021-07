FC Bayern München, News und Gerüchte - Ulreich: Ersatzkeeper? "Identifiziere mich voll damit"

Sven Ulreich spricht über seine neue alte Rolle als Nummer zwei hinter Manuel Neuer. Lucas Hernandez wird den Saisonstart offenbar verpassen. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick.

FC Bayern: Ulreich spricht über Rolle als Nummer zwei

Nach einer Saison beim Hamburger SV ist Sven Ulreich zurück beim FC Bayern. Im Gespräch mit dem kicker hat der Torhüter nun über seine Rückkehr gesprochen. "Gefühlt war ich nicht wirklich weg, es waren nur neun Monate", sagte der 32-Jährige.

Er habe sich für einen Wechsel zu den Rothosen entschieden, um "wieder mehr zu spielen. Leider ist nicht alles reibungslos gelaufen", erklärte Ulreich und schob nach: "Ich habe von Vornherein gesagt, dass ich kein Interesse an einem zweiten Jahr in der 2. Liga habe und daher meinen Vertrag aufgelöst."

Dabei habe Ulreich zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung noch nichts von einem möglichen Engagement beim FC Bayern gewusst. Mit Alexander Nübel hatte der deutsche Rekordmeister im vergangenen Sommer einen potenziellen Erben von Manuel Neuer verpflichtet, weshalb Ulreich den Verein verlassen hatte. Weil Nübel aber nicht auf die erhoffte Spielpraxis gekommen war, ließ er sich für zwei Jahre an die AS Monaco verleihen.

Somit stand einer Rückkehr von Ulreich nichts mehr im Wege. "Ich habe die Rolle als Nummer 2 beim FC Bayern immer mit viel Leidenschaft und Herzblut ausgefüllt und identifiziere mich auch jetzt voll damit", sagte er: "Ich will einfach nur helfen, wenn ich gebraucht werde."

Ulreich unterschrieb vorerst einen Vertrag bis 2022. Bleibt Nübel wie geplant zwei Spielzeiten in Monaco, besitzt der ehemalige Stuttgarter aber eine Option auf ein weiteres Jahr in München. "Ich freue mich auf das Jahr beim FC Bayern und möchte hier nochmals eine gute Zeit haben. Darüber hinaus mache ich mir noch keine Gedanken", erklärte Ulreich.

Zudem will Ulreich seine Titelsammlung weiter ausbauen. Die ersten Eindrücke unter Nagelsmann würden ihm gefallen. "Wie in jedem Jahr streben wir wieder das Maximum an. Wichtig wird sein, neben der individuellen Klasse den dafür nötigen Teamspirit zu entwickeln, wie ich ihn hier schon oft erlebt habe", sagte er.

© imago images Sven Ulreich (r.) wird wieder der Ersatzmann von Manuel Neuer.

FC Bayern: Hernandez verpasst wohl Saisonstart

Dem FC Bayern München droht ein Problem auf der linken Abwehrseite. Alphonso Davies hat sich bei der kanadischen Nationalmannschaft am Knöchel verletzt. Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, es wird aber von einer wochenlangen Pause ausgegangen.

Und auch Lucas Hernandez soll den Saisonstart nach seiner Operation am Innenmeniskus im linken Knie laut kicker verpassen. Demnach bleibt der 25-Jährige zur Wundheilung noch bis Mittwoch in München, ehe er bis Ende Juli mit zwei Physiotherapeuten Urlaub machen darf.

Somit sei ein Einsatz beim Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen den Bremer SV (6. bis 9. August) undenkbar. Laut der Bild-Zeitung sei auch der Bundesligastart bei Borussia Mänchengladbach (13. August) und der Supercup gegen den BVB in großer Gefahr.

Nach dem Abgang von David Alaba (ablösefrei/Real Madrid) sollte Hernandez neben Dayot Upamecano die Stamm-Innenverteidigung bilden. Alternativ hätte er auf der linken Abwehrseite einspringen können. Durch die Verletzung von Alphonso Davies muss diese Seite in den ersten Wochen nun voraussichtlich von Neuzugang Omar Richards (ablösefrei vom FC Reading) ausgefüllt werden.

FC Bayern: Hoeneß attackiert Kroos

Uli Hoeneß hat nach der enttäuschenden EM neben Bundestrainer Joachim Löw und der deutschen Nationalmannschaft insbesondere Ex-Bayern-Spieler Toni Kroos kritisiert.

"Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Das war das Hauptproblem", sagte Hoeneß über den Mittelfeldspieler im Doppelpass bei Sport1 und führte aus: "Seine Art zu spielen, ist total vorbei."

Kroos, der nach dem Achtelfinal-Aus sein Karriereende beim DFB-Team verkündet hatte, konterte mit Sarkasmus bei Twitter: "Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußballsachverstand (auch wenn es für RTL nicht gereicht hat), wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper (gemeint ist Lothar Matthäus, d.Red.)."

