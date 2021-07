FC Bayern, News und Gerüchte: So plant Julian Nagelsmann mit Joshua Kimmich

Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat klargestellt, wie er mit Joshua Kimmich plant. Während der FCB offenbar an einem Niederländer interessiert ist, fällt Alphonso Davies vorerst aus. News und Gerüchte zu den Münchnern gibt es hier.

FC Bayern, News: So plant Nagelsmann mit Kimmich

Bei der enttäuschenden EM mit der Nationalmannschaft kam Joshua Kimmich bei allen Partien auf der rechten Verteidigerposition zum Einsatz, beim FC Bayern soll dies nicht allzu häufig der Fall sein, wenn es nach dem neuen Coach Julian Nagelsmann geht.

"Grundsätzlich plane ich ihn zentral ein. Ich bin ein großer Fan davon, trotzdem Spieler zu haben, die auf verschiedenen Positionen spielen können", sagte der Ex-Leipziger bei einer Q&A-Runde mit Fans auf Youtube.

Variabilität sei "immer wichtig, um auch im Spiel gewisse Anpassungen vornehmen zu können." Dennoch plane er ihn "schon überwiegend in der Zentrale ein." In der vergangenen Saison bestritt der 26-Jährige in der Bundesliga nur 30 Minuten gegen Bielefeld als Rechtsverteidiger.

Während er im DFB-Team aufgrund des Engpasses auf der rechten Seite sowie des Überangebots im zentralen Mittelfeld auf der ungeliebten Position ran musste, ist beim FCB Benjamin Pavard zumeist gesetzt. Zudem stehen mit Bouna Sarr oder notfalls auch Niklas Süle Alternativen bereit.

© getty Gakpo stand für die Niederlande einmal bei der EM auf dem Platz.

FC Bayern, Gerücht: Interesse an niederländischem Nationalspieler?

Mit Dayot Upamecano, Omar Richards und Sven Ulreich hat der FC Bayern erst drei Transfers getätigt, die Verantwortlichen stellten aber mehrfach klar, dass der Sommer ruhig bleiben wird. Verstärkung könnte allerdings noch aus den Niederlanden kommen.

Wie Voetbal International schreibt, habe der FC Bayern Interesse an Cody Gakpo, Nationalspieler der Elftal. Zur Berateragentur des Linksaußen habe der FCB bereits Kontakt aufgenommen, sei damit allerdings nicht allein.

Auch der OSC Lille, Olympique Marseille und Olympique Lyon hätten ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen, der in der vergangenen Saison 29-mal für die PSV Eindhoven auflief und dabei elf Tore erzielte. Gakpo ist 1,89 Meter groß, Rechtsfuß und in der Offensive variabel einsetzbar.

Die PSV verlange allerdings mindestens 30 Millionen Euro für das Eigengewächs, das bei der Europameisterschaft elf Minuten gegen Nordmazedonien zum Einsatz kam. Es war sein erstes Länderspiel überhaupt.

FC Bayern, News: Davies reist nach Verletzung vorzeitig nach München

Der FC Bayern muss womöglich längere Zeit auf Alphonso Davies verzichten. Wie der kanadische Fußballverband mitteilte, hat sich der 20-Jährige bei der Vorbereitung der kanadischen Nationalmannschaft auf den Gold Cup eine Knöchelverletzung zugezogen, die das Aus für das Turnier bedeutet.

In der Mitteilung ging der Verband nicht genauer auf die Schwere der Verletzung ein und erklärte lediglich, dass Davies bereits abgereist sei, um die Reha beim deutschen Rekordmeister zu beginnen. Vom FCB gab es am Freitagabend noch keine Stellungnahme zur Verletzung des Linksverteidigers.

