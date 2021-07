FC Bayern, News und Gerüchte - Philipp Lahm: Darum wurde ich nicht FCB-Sportdirektor

Philipp Lahm hat in einem Interview verraten, warum nach seinem Karriereende nicht Sportdirektor beim FC Bayern München wurde. Außerdem: Den FCB plagen aktuell Torwartprobleme. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News - Philipp Lahm: Darum wurde ich nicht FCB-Sportdirektor

Philipp Lahm hat in einem Interview mit der Sport Bild verraten, warum er nach seinem Karriereende 2017 nicht Sportdirektor beim FC Bayern München wurde.

"Inhaltlich waren der Klub und ich nicht ganz auf einer Linie, aber rückblickend hätte es auch zeitlich null gepasst", erklärte Lahm. "Ich habe mit der ganzen Mannschaft noch gespielt, nach einem halben Jahr wäre ich auf einmal ihr Vorgesetzter gewesen."

Er führte weiter aus: "Ich hätte über meine Mitspieler entscheiden müsse. Das ist nicht so einfach, diesen Fakt frei von früheren Emotionen außer vor zu lassen. Deswegen war es die richtige Entscheidung."

Laut Lahm sei es in den Gesprächen nie um einen Posten, sondern nur um eine inhaltliche Diskussionen gegangen. Wie andere Medien damals berichtet hatten, schlug Lahm das Jobangebot jedoch aus, weil er direkt einen Platz im Vorstand haben wollte. Der damalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß jedoch sah ihn seinerzeit noch nicht bereit dafür.

"Was später mal passiert, und ob ich nochmal ein Amt bei Bayern übernehmen werde, da schauen wir mal", sagte Lahm, der aktuell Präsidiumsmitglied beim DFB und Turnierdirektor der EM 2024 in Deutschland ist, abschließend.

Lahm spielte infolge einer Leihe zum VfB Stuttgart von 2005 bis 2017 beim FC Bayern, gewann insgesamt acht Meisterschaften und fünfmal den DFB-Pokal. Zudem war er Kapitän beim Champions-League-Sieg 2013 sowie beim WM-Triumph Deutschlands 2014.

FC Bayern plagen aktuell Torwartprobleme

Trainer Julian Nagelsmann plagen aktuell Towartprobleme. Mit Sven Ulreich und Ron-Thorben Hoffmann stehen ihm zurzeit nur zwei Torhüter zur Verfügung, wobei Hoffmann als Stammtorwart der Bayern Amateure fungiert.

Zwei talentierte Schlussmänner des FC Bayern, die sich in der Saisonvorbereitung präsentieren hätten können, fallen nun verletzt aus. Der einst als große Zukunftshoffnung gehandelte Christian Früchtl (21) ist nach einem Schlüsselbeinbruch erst in mehreren Wochen wieder einsatzbereit.

Mit Johannes Schenk (18) erwischte es nun den nächsten jungen Keeper. Er sei an der Hand verletzt, gab der FC Bayern am Donnerstag in einer offiziellen Mitteilung bekannt, und werde "mehrere Wochen" ausfallen. Schenk hatte zuvor mit den Profis trainiert.

FC Bayern, News: Ex-FCB-Star Arjen Robben beendet seine Karriere

Der langjährige Bayern-Star Arjen Robben (37) hat zum zweiten Mal seinen Abschied vom Profifußball verkündet.

Via Twitter erklärte der niederländische Ex-Nationalspieler, dass er seine Laufbahn nach dem einjährigen Engagement bei seinem Jugendverein FC Groningen nicht fortsetzen wird.

Robben verbrachte einen Großteil seiner Laufbahn bei Bayern München. Dort stand er seit seinem Wechsel von Real Madrid 2009 bis 2019 unter Vertrag. Mit den Roten gewann er unter anderem acht Deutsche Meisterschaften und die Champions League.

Nach seinem Karriereende 2019 kehrte er im Vorjahr zurück und absolvierte die Saison 2020/21 bei seinem Heimatverein FC Groningen. Allerdings wurde er dabei immer wieder von Verletzungen geplagt.

