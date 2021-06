FC Bayern, News und Gerüchte: Deshalb wollte Coman wohl trotz Verletzung weiterspielen

Der FC Bayern München soll sich in Vertragsverhandlungen mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich befinden. Kingsley Coman wollte sich in der Nationalmannschaft wohl trotz Verletzung nicht auswechseln lassen. Kritik gibt es für Leroy Sane und Serge Gnabry von Bundestrainer Joachim Löw. Hier gibt es aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern München, Gerücht: Coman wollte trotz Verletzung spielen

Frankreichs Kingsley Coman hat sich beim Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz angeblich gegen eine Auswechslung gewehrt, um sein Image als verletzungsanfälliger Spieler in der französischen Öffentlichkeit nicht zu verstärken. Das berichtet L'Equipe.

Coman hatte in der ersten Halbzeit der Verlängerung einen Schlag abbekommen und anschließend mit Trainer Didier Deschamps über seine Auswechslung diskutiert. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff hatte Deschamps schließlich genug und wechselte Marcus Thuram für den Flügelstürmer des FC Bayern ein.

Schließlich schied Frankreich im Elfmeterschießen aus. Somit sind alle Nationen aus Gruppe F (Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn) nicht mehr bei der EM vertreten.

© getty Kingsley Coman wurde von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps bei seiner Auswechslung getröstet.

FC Bayern München, Gerücht: Vertragspoker mit Kimmich und Goretzka?

Dass die Bayern mit Coman bislang erfolglos über eine Vertragsverlängerung verhandeln, ist bekannt. Laut Bild laufen im Hintergrund aber auch schon Gespräche mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka (beide 26). So sollen erste Treffen mit Kimmich, der keinen Berater beschäftigt, ohne Einigung geendet sein. Sein Vertrag läuft bis 2023. Bei Leon Goretzka ist der Zeitdruck noch größer, er steht an der Säbener Straße nur noch bis 2022 unter Vertrag. Auch hier sei der Poker schon im vollen Gang.

Beide dürften angesichts ihrer gestiegenen Bedeutung für die Bayern eine Gehaltserhöhung anstreben. Umgekehrt leiden die Bayern aber weiter unter der Corona-Pandemie. "Der FC Bayern wird sich keine finanziellen Risiken leisten. Damit schützt er alle, die für den FC Bayern spielen", hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt im kicker betont.

FC Bayern, News: Löw übt Kritik an Gnabry und Sane nach EM-Aus

Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen England im EM-Achtelfinale sind keine Profis des FC Bayern mehr im Turnier vertreten. Während Stürmer Robert Lewandowski für Polen drei Tore erzielte, aber dennoch in der Gruppenphase scheiterte, konnten Stars wie Leroy Sane oder Serge Gnabry im DFB-Dress nicht überzeugen.

Das sah auch Bundestrainer Joachim Löw so. "Gnabry oder Sane haben bei diesem Turnier nicht das gezeigt, was sie können", sagte er gegenüber MagentaTV am Dienstag. Zwar hätten beide "ihre Klasse in den letzten Jahren schon unter Beweis gestellt", setzte der scheidende Bundestrainer fort, die notwendigen offensiven Impulse seien ihnen "heute aber nicht gelungen".

Bayern-Jungstar Jamal Musiala hatte Löw nach dem Ungarn-Spiel gelobt, gegen England brachte er ihn aber erst kurz vor Schluss. "Der Jamal wird gut, hat gute Fähigkeiten, aber man hat manchmal gemerkt, der wird noch ein bisschen brauchen", begründete er diese Entscheidung.

FC Bayern, News: Thomas Müllers Fehlschuss "tut verdammt weh"

Thomas Müller hat sich bei Instagram zu seinem Fehlschuss gegen England geäußert. "Da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich Nachts um den Schlaf bringt", beschrieb er seine Reaktion auf die vergebene Großchance beim Stand von 0:1, als er frei vor Torwart Jordan Pickford am Tor vorbeischoss.

Für derartige Momente "arbeitest, trainierst und lebst" du als Fußballer, betonte Müller: "Dieser Moment, wenn du es alleine in der Hand hast, deine Mannschaft in ein enges K.o.-Spiel zurückzubringen und eine ganze Fußballnation in Ekstase zu versetzen." Dass er die Möglichkeit ungenutzt gelassen habe, "tut mir verdammt weh", sagte er: "Es tut mir weh für das ganze DFB-Team, meine Mitspieler und unseren Trainer, die mir allesamt das Vertrauen geschenkt haben, genau dann zur Stelle zu sein."

FC Bayern, News: Kühn wechselt zu Erzgebirge Aue

Zweitligist Erzgebirge Aue hat Stürmer Nicolas-Gerrit Kühn von den Bayern auf Leihbasis verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von der 2. Mannschaft und erhält in Aue einen bis 2022 gültigen Vertrag. Dieser enthält auch eine Kaufoption.

