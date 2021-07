FC Bayern, News und Gerüchte: FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic dementiert Gerüchte um Corentin Tolisso

Hasan Salihamidzic dementiert die Gerüchte um Corentin Tolisso. Die Bayern verstärken sich im Scoutingbereich mit einem Neuzugang vom FC Chelsea. Außerdem: Niklas Süle muss das Training abbrechen, Thomas Müller ist derweil angeschlagen. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Hier findet Ihr alle Bayern-News und -Gerüchte des Vortages.

FC Bayern, News: FCB-Vorstand Salihamidzic dementiert Gerüchte um Tolisso

Corentin Tolisso gilt Medienberichten zufolge beim FC Bayern zu jenen Spielern, die bei einem passenden Angebot wechseln und Transfer-Einnahmen generieren können. Sportvorstand Hasan Salihamidzic trat jenen Gerüchten nun entgegen und ließ mit einer Aussage durchaus aufhorchen.

"Mich hat niemand angerufen", sagte Salihamidzic im Gespräch mit dem italienischen Radiosender Radio Kiss Kiss. Demnach plane man beim deutschen Rekordmeister mit einem Verbleib des Franzosen. "Wir hoffen, dass er eine großartige Saison bei uns spielt", sagte der 44-Jährige.

Tolisso, der sich zuletzt mit Corona infizierte und dadurch wichtige Teile der Saison-Vorbereitung verpasst, wurde in den vergangenen Wochen mit mehreren europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. So soll angeblich Italiens Rekordmeister Juventus Interesse am Franzosen gezeigt haben.

Sport Bild hatte vermeldet, dass der FC Bayern ab einer Ablösesumme von mindestens 20 Millionen Euro gesprächsbereit sei. 2017 hatten die Münchner noch 41,5 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler in die Hand genommen.

Corentin Tolisso: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 16 1 - 779 Champions League 3 1 - 254 FIFA Klub-WM 2 - - 47 UEFA Super Cup 1 - - 50 DFB-Pokal 1 - - 105 DFL-Supercup 1 1 - 90 GESAMT 24 3 - 1.325

Pippi Kalle und Koan Neuer: Wenn Bayern-Fans eigene Leute attackieren © getty 1/21 Trainer Julian Nagelsmann und Stürmer Joshua Zirkzee wurden im Rahmen des Testspiels des FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam (2:2) von eigenen Fans angefeindet. © getty 2/21 Was passierte genau? Bei Nagelsmann wurde dessen Vergangenheit beim Stadtrivalen TSV 1860 kritisiert. Eine Gruppe Fans in der Südkurve skandierte: "Nagelsmann, Du Sau, zurück zum TSV!" © getty 3/21 Nagelsmann sagte: "Ich habe das mitbekommen. (…) Wie man sich äußert, muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen. Du kannst nicht jeden glücklich machen. Gewisse Dinge musst du einfach abkönnen." © getty 4/21 Zirkzee wurde wegen einer kläglich vergebenen Torchance in den sozialen Medien massiv angefeindet. Wohl als Reaktion darauf leerte er seine Instagram-Seite und löschte alle Inhalte. © getty 5/21 Es war nicht das erste Mal, dass sich Fans des FC Bayern gegen eigene Klubmitarbeiter stellten. Ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. © getty 6/21 Hasan Salihamidzic: Erst im vergangenen Frühling stand Sportvorstand Salihamidzic im Kreuzfeuer der Kritik. Viele Fans gaben ihm die Schuld für die Auseinandersetzung mit Ex-Trainer Hansi Flick und beleidigten ihn und seine Familie. © getty 7/21 Daraufhin stärkte ihn sogar sein Gegenspieler Flick: "Es sind Grenzen überschritten, ein No-Go. Bei allen Dingen, die Brazzo und ich hatten, ist es nie ins Persönliche gegangen. (…) Wir müssen aufpassen, dass solche Dinge nicht an der Tagesordnung sind." © getty 8/21 Und weiter: "Es geht hier nur um Fußball. Fußball ist wichtig, aber nicht das wichtigste im Leben. Diese Dinge gehören nicht dazu und das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Das missbillige ich, das geht überhaupt nicht." © getty 9/21 Manuel Neuer: Der Wechsel des heutigen Kapitäns Manuel Neuer 2011 zum FC Bayern löste in der Fanszene einen Sturm der Entrüstung aus. Hintergrund: Neuer war seit 2003 Mitglied der Schalker Ultra-Gruppierung "Ultras Gelsenkirchen". © getty 10/21 Diese schloss ihn in Folge seines Wechsels aus. Vor Vollzug traf Neuer mit Schalke im DFB-Pokal-Halbfinale auf den FC Bayern. Beim Spiel in der Allianz Arena hielten tausende Bayern-Fans Zettel mit der Aufschrift "Koan Neuer" in die Höhe. © getty 11/21 Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sagte später bei Sport1: "Für die Plakate habe ich mich geschämt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in die Kabine von Schalke 04 gegangen bin und mich bei Manuel Neuer entschuldigt habe." © getty 12/21 Die Kritik nahm nach dem Wechsel zunächst kaum ab. Bei seinem ersten Bundesligaspiel für den FCB, einem 0:1 gegen Gladbach, war er am Gegentor entscheidend beteiligt. Er zerbrach daran aber nicht und wurde zu einem der besten Keeper der Klubgeschichte. © getty 13/21 Arjen Robben: In seinem ersten Jahr mit dem FC Bayern erreichte Neuer das Champions-League-Finale in München, das im Elfmeterschießen gegen Chelsea verlorenging. Weil Arjen Robben in der Verlängerung einen Elfmeter vergab, … © getty 14/21 … erklärten ihn einige Fans zum Sündenbock. Bei einem Testspiel kurz darauf gegen die niederländische Nationalmannschaft wurde er von eigenen Anhängern ausgepfiffen - während ihm andere aufmunternd zuklatschten. © getty 15/21 "Es ist eine Schande", sagte Bondscoach Bert van Marwijk. Ex-FCB-Spieler Mark van Bommel erklärte: "Das ist ein Skandal. So etwas habe ich in München noch nie mitgemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei Bayern München passiert." © getty 16/21 Bayern-Trainer Jupp Heynckes fand: "Damit muss er leben. Es waren doch nur vereinzelte Fans." 2013 bescherte Robben dem FC Bayern mit seinem späten Tor im Finale gegen Borussia Dortmund den Champions-League-Titel. © getty 17/21 Karl-Heinz Rummenigge: Der langjährige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern zog immer wieder den Unmut von Fans der Ultra-Gruppierungen auf sich. Sei es wegen der Partnerschaft seines Klubs mit Katar, seiner Rolle als vermeintlicher Kommerzialisierer, … © getty 18/21 … oder seiner Solidarisierung mit Dietmar Hopp beim abgebrochenen Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim nach Schmähungen gegen den Mäzen. Zum Ausdruck gebracht haben die Fans ihren Unmut mit etlichen Bannern. © privat 19/21 2020 wurden in München beispielsweise Bilder von Rummenigge mit Zöpfen von Pippi Langstrumpf und der Botschaft "Ich verteil das Fernsehgeld, wie es mir gefällt" plakatiert. Hintergrund: Die Bayern lehnten eine Reform des Verteilungsschlüssels ab. © getty 20/21 Wenige Monate später kritisierte die Ultra-Gruppierung "Red Fanatic München" die Außendarstellung des FC Bayern durch Rummenigge in der Corona-Krise. Es ging um eine priorisierte Impfung der FCB-Profis und das Flug-Chaos bei der Abreise zur Klub-WM. © getty 21/21 Rummenigge trete "die Werte, die dieser Verein eigentlich vermittelt oder besser gesagt gerne vermitteln möchte, regelmäßig mit Füßen". Als Fan des FC Bayern müsse man sich derzeit "vor allem für und wegen Karl-Heinz Rummenigge schämen".

Bayern, News: FCB verstärkt sich im Scoutingbereich

Der FC Bayern hat sein Scouting-Team am Campus neu strukturiert und auch personelle Veränderungen vorgenommen. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, übernimmt Florian Zahn die Position Teamleiter Kaderplanung und Scouting im Nachwuchs des FCB.

"Florian verfügt über große Erfahrung in der Talente-Sichtung und ist regional, national sowie im europäischen Fußball bestens vernetzt. Gemeinsam mit seinem Team wird er wertvolle Arbeit leisten, damit wir noch mehr Toptalente und noch mehr individuelle Qualität zum Entwickeln an den Campus bekommen", sagte Holger Seitz, der sportliche Leiter am Bayern-Campus.

Zahn war bereits seit Januar 2020 als Scout für den FC Bayern tätig und hatte zuvor bereits in ähnlichen Positionen für den 1. FC Kaiserslautern (2013-2015) und den FC Chelsea (2015-2019) gearbeitet. In seinem neuen Tätigkeitsbereich soll sich der 39-Jährige um die Kaderzusammenstellung der einzelnen Mannschaften kümmern sowie die Schnittstelle zwischen dem Junioren- und Profi-Scouting bilden.

Dem Team von Zahn gehören mit Vito Leccese (32) und Gürkan Karahan (39) auch zwei Neuzugänge an. Leccese wechselt vom FC Chelsea nach München, wo er drei Jahre lang als Lead Youth Scout angestellt war. Karahan arbeitete bei Sky und war dort für die Taktikanalyse bei Spielen der Champions League zuständig. Neben Leccese und Karahan bilden Dominik Beckenbauer, Sören Radsack und Fabian Lülsdorf das Scouting-Teams am Bayern-Campus.

FCB, News: Süle bricht Training ab, Müller angeschlagen

Die Personalsorgen beim FC Bayern könnten sich weiter vergrößern: Abwehrspieler Niklas Süle musste das Training am Donnerstagvormittag abbrechen. Wie die Bild berichtet, ging es für den 25-Jährigen bereits nach 13 Minuten aufgrund von Problemen im unteren Rücken wieder in die Kabine.

Den Innenverteidiger, der nach seinem EM-Urlaub erst am Dienstag ins Training eingestiegen war, hatte zuvor lediglich beim Warmlaufen mitgewirkt, bei einem Konditions-Parcours traten die Schmerzen auf.

Süle versuchte, die Probleme mit leichtem Joggen zu beheben und stand im Austausch mit Physiotherapeut Helmut Erhard, Besserung trat jedoch nicht ein. Über eine genaue Diagnose und eine eventuelle Ausfallzeit des Innenverteidigers ist derzeit noch nichts bekannt.

Doch nicht nur Süle bereitete den Bayern-Verantwortlichen Kopfzerbrechen: Thomas Müller, der lediglich eine individuelle Einheit bestritt und eigentlich noch bis zum 31. Juli im EM-Urlaub weilt, absolvierte Koordinations- und Passübungen mit Fitness-Chef Holger Broich. Dabei fasste sich der Nationalspieler mehrfach an die Innenseite des Oberschenkels. Müller konnte sein 45-minütiges Programm jedoch durchziehen.

Vor Müller ist bereits Serge Gnabry früher als erwartet ins Training eingestiegen und wirkte sogar bei der Testspielniederlage gegen Borussia Mönchengladbach mit. Lediglich die Rückkehr von Kapitän Manuel Neuer und Joshua Kimmich steht noch aus.

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22