FC Bayern, News und Gerüchte: FCB will offenbar nur bei Topspieler auf dem Transfermarkt zuschlagen

Der FC Bayern will offenbar nur bei einem Topspieler nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Julian Nagelsmann verliert das nächste Testspiel als FCB-Coach. Sportdirektor Hasan Salihamidzic stellt sich nach den Anfeindungen vor Joshua Zirkzee. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Hier findet Ihr alle wichtigen FCB-News und -Gerüchte des Vortages.

FC Bayern, Gerücht: FCB will wohl nur bei Topspieler auf dem Transfermarkt zuschlagen

Marc Roca ist derzeit noch verletzt, Corentin Tolisso sitzt mit einem positiven Corona-Testergebnis in Quarantäne und Joshua Kimmich und Leon Goretzka werden die kommende Spielzeit ohne größere Vorbereitung bestreiten müssen. Beim FC Bayern drückt kurz vor dem Saisonstart der personelle Schuh im zentralen Mittelfeld, dennoch will man offenbar nur bei einem absoluten Topspieler nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden.

Wie der kicker berichtet, würde Coach Julian Nagelsmann eher der Jugend um Torben Rhein und Taylor Booth die Chance geben sich zu beweisen. Zuschlagen auf dem Transfermarkt wollen die Münchner demnach nur dann, wenn der Kandidat dem Niveau der Mannschaft entspricht und sofort weiterhelfen kann.

Ausgeschlossen kann deshalb offenbar eine kurzfristige Panik-Kaufaktion wie im vergangenen Oktober, als am letzten Tag des Transferfensters mit Roca, Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Moting und Douglas Costa gleich vier Neuzugänge verpflichtet wurden. Als wirkliche Verstärkung stellte sich jedoch nur Choupo-Moting heraus.

FC Bayern, News: FCB verliert Test gegen Gladbach

Der FC Bayern bleibt in der Vorbereitung ohne Sieg. Am gestrigen Abend verlor das Team von Julian Nagelsmann im Testspiel mit 0:2 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach.

Immerhin feierte Serge Gnabry vier Wochen nach dem EM-Aus der DFB-Elf als erster Nationalspieler sein Comeback im Team des FC Bayern. Der Offensivspieler kam ab der 61. Minute zum Einsatz. Für Gladbach trafen vor 6000 Zuschauern in der Allianz Arena Hannes Wolf (59.) und Michael Wentzel (76.).

"Es hat Spaß gemacht. Es waren jetzt ein paar Wochen ohne Fußball und dann wieder vor Fans zu spielen, war schon schön", sagte Gnabry nach dem Spiel bei MagentaSport: "Am Anfang war es noch etwas holprig. Man ist es natürlich nicht ganz so gewohnt, wie wenn man jeden Tag trainiert und im Rhythmus ist. Aber ich denke, das wird kommen in den nächsten Wochen und wird kein Problem sein. Wir versuchen natürlich so schnell wie möglich, den Schalter umzulegen."

Bereits am 13. August treffen beide Teams zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison in Gladbach wieder aufeinander.

Nagelsmann nach Pleite gegen Gladbach: "Upamecano wird kein Lautsprecher werden"

FC Bayern, News: Salihamidzic stellt sich vor Zirkzee

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat die Hassattacken im Netz gegen Stürmer Joshua Zirkzee harsch kritisiert. "Der Junge hat sich am meisten darüber geärgert, dass er das Tor nicht gemacht hat. Aber diese verbalen Attacken im Netz sind unglaublich. Das hat im Fußball nichts verloren. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, da wurden wieder Grenzen überschritten", sagte Salihamidzic am Mittwoch vor dem Testspiel des Rekordmeisters gegen Gladbach bei MagentaTV.

Zirkzee hatte am Samstag gegen Ajax Amsterdam (2:2) eine Mega-Chance leichtfertig vergeben und war daraufhin in den Sozialen Medien zum Teil heftig beleidigt worden. Der 20-Jährige hatte daraufhin alle Bilder auf seinem Instagram-Account gelöscht.

"So ein junger Kerl kann das nicht gebrauchen", betonte Salihamidzic: "Er wird eine Riesen-Karriere machen, er hat so viel Potenzial. Wir werden auf ihn aufpassen und wir werden ihm die Chance geben."

Pippi Kalle und Koan Neuer: Wenn Bayern-Fans eigene Leute attackieren © getty 1/21 Trainer Julian Nagelsmann und Stürmer Joshua Zirkzee wurden im Rahmen des Testspiels des FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam (2:2) von eigenen Fans angefeindet. © getty 2/21 Was passierte genau? Bei Nagelsmann wurde dessen Vergangenheit beim Stadtrivalen TSV 1860 kritisiert. Eine Gruppe Fans in der Südkurve skandierte: "Nagelsmann, Du Sau, zurück zum TSV!" © getty 3/21 Nagelsmann sagte: "Ich habe das mitbekommen. (…) Wie man sich äußert, muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen. Du kannst nicht jeden glücklich machen. Gewisse Dinge musst du einfach abkönnen." © getty 4/21 Zirkzee wurde wegen einer kläglich vergebenen Torchance in den sozialen Medien massiv angefeindet. Wohl als Reaktion darauf leerte er seine Instagram-Seite und löschte alle Inhalte. © getty 5/21 Es war nicht das erste Mal, dass sich Fans des FC Bayern gegen eigene Klubmitarbeiter stellten. Ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. © getty 6/21 Hasan Salihamidzic: Erst im vergangenen Frühling stand Sportvorstand Salihamidzic im Kreuzfeuer der Kritik. Viele Fans gaben ihm die Schuld für die Auseinandersetzung mit Ex-Trainer Hansi Flick und beleidigten ihn und seine Familie. © getty 7/21 Daraufhin stärkte ihn sogar sein Gegenspieler Flick: "Es sind Grenzen überschritten, ein No-Go. Bei allen Dingen, die Brazzo und ich hatten, ist es nie ins Persönliche gegangen. (…) Wir müssen aufpassen, dass solche Dinge nicht an der Tagesordnung sind." © getty 8/21 Und weiter: "Es geht hier nur um Fußball. Fußball ist wichtig, aber nicht das wichtigste im Leben. Diese Dinge gehören nicht dazu und das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Das missbillige ich, das geht überhaupt nicht." © getty 9/21 Manuel Neuer: Der Wechsel des heutigen Kapitäns Manuel Neuer 2011 zum FC Bayern löste in der Fanszene einen Sturm der Entrüstung aus. Hintergrund: Neuer war seit 2003 Mitglied der Schalker Ultra-Gruppierung "Ultras Gelsenkirchen". © getty 10/21 Diese schloss ihn in Folge seines Wechsels aus. Vor Vollzug traf Neuer mit Schalke im DFB-Pokal-Halbfinale auf den FC Bayern. Beim Spiel in der Allianz Arena hielten tausende Bayern-Fans Zettel mit der Aufschrift "Koan Neuer" in die Höhe. © getty 11/21 Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sagte später bei Sport1: "Für die Plakate habe ich mich geschämt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in die Kabine von Schalke 04 gegangen bin und mich bei Manuel Neuer entschuldigt habe." © getty 12/21 Die Kritik nahm nach dem Wechsel zunächst kaum ab. Bei seinem ersten Bundesligaspiel für den FCB, einem 0:1 gegen Gladbach, war er am Gegentor entscheidend beteiligt. Er zerbrach daran aber nicht und wurde zu einem der besten Keeper der Klubgeschichte. © getty 13/21 Arjen Robben: In seinem ersten Jahr mit dem FC Bayern erreichte Neuer das Champions-League-Finale in München, das im Elfmeterschießen gegen Chelsea verlorenging. Weil Arjen Robben in der Verlängerung einen Elfmeter vergab, … © getty 14/21 … erklärten ihn einige Fans zum Sündenbock. Bei einem Testspiel kurz darauf gegen die niederländische Nationalmannschaft wurde er von eigenen Anhängern ausgepfiffen - während ihm andere aufmunternd zuklatschten. © getty 15/21 "Es ist eine Schande", sagte Bondscoach Bert van Marwijk. Ex-FCB-Spieler Mark van Bommel erklärte: "Das ist ein Skandal. So etwas habe ich in München noch nie mitgemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei Bayern München passiert." © getty 16/21 Bayern-Trainer Jupp Heynckes fand: "Damit muss er leben. Es waren doch nur vereinzelte Fans." 2013 bescherte Robben dem FC Bayern mit seinem späten Tor im Finale gegen Borussia Dortmund den Champions-League-Titel. © getty 17/21 Karl-Heinz Rummenigge: Der langjährige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern zog immer wieder den Unmut von Fans der Ultra-Gruppierungen auf sich. Sei es wegen der Partnerschaft seines Klubs mit Katar, seiner Rolle als vermeintlicher Kommerzialisierer, … © getty 18/21 … oder seiner Solidarisierung mit Dietmar Hopp beim abgebrochenen Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim nach Schmähungen gegen den Mäzen. Zum Ausdruck gebracht haben die Fans ihren Unmut mit etlichen Bannern. © privat 19/21 2020 wurden in München beispielsweise Bilder von Rummenigge mit Zöpfen von Pippi Langstrumpf und der Botschaft "Ich verteil das Fernsehgeld, wie es mir gefällt" plakatiert. Hintergrund: Die Bayern lehnten eine Reform des Verteilungsschlüssels ab. © getty 20/21 Wenige Monate später kritisierte die Ultra-Gruppierung "Red Fanatic München" die Außendarstellung des FC Bayern durch Rummenigge in der Corona-Krise. Es ging um eine priorisierte Impfung der FCB-Profis und das Flug-Chaos bei der Abreise zur Klub-WM. © getty 21/21 Rummenigge trete "die Werte, die dieser Verein eigentlich vermittelt oder besser gesagt gerne vermitteln möchte, regelmäßig mit Füßen". Als Fan des FC Bayern müsse man sich derzeit "vor allem für und wegen Karl-Heinz Rummenigge schämen".

FC Bayern, Gerücht: Neue Italien-Leihe für Zirkzee?

Für Bayern Münchens Sturmtalent Josuha Zirkzee entpuppte sich die Leihe zu Parma Calcio in der vergangenen Rückrunde als absoluter Reinfall. Der Niederländer könnte dennoch einen neuerlichen Anlauf in Italien wagen. Wie Sky Italia berichtet, hat Aufsteiger Hellas Verona den Niederländer auf dem Wunschzettel und versucht, eine Leihe des Sturmtalents zu forcieren.

Die in Verona ansässige Tageszeitung L'Arena berichtet derweil davon, dass sich die Norditaliener über die Leihe hinaus eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro sichern wollen. Neben den Italienern soll ein weiterer Klub aus dem europäischen Ausland die Fühler ausgestreckt haben.

Unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann winkt dem Rechtsfuß nur eine untergeordnete Rolle sowie hinter Eric Maxim Choupo-Moting (32) sowie Robert Lewandowski (32) nur Platz Nummer drei im Sturmzentrum. Beim FCB hat Zirkzee noch Vertrag bis 2024.

Hier geht's zur ausführlichen News.

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22