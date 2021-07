FC Bayern, News und Gerüchte: Corentin Tolisso offenbar nur zweite Wahl bei Juventus Turin

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso ist bei Juventus Turin offenbar nur zweite Wahl. Ein weiterer Klub meldet Interesse an Joshua Zirkzee an. Außerdem: Markus Babbel glaubt nicht an einen Wechsel von Jürgen Klopp zum deutschen Rekordmeister. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FCB, Gerücht: Tolisso nur zweite Wahl bei Juventus

In den letzten Wochen wurden die Gerüchte um einen Abgang von Corentin Tolisso immer lauter. Der Vertrag des Franzosen läuft im kommenden Sommer ab, die Bayern müssten ihn also in diesem Transferfenster verkaufen, will man noch eine abständige Ablösesumme kassieren. Ein Verein, der im Zusammenhang mit dem 26-Jährigen immer wieder genannt wird, ist Juventus Turin.

Wie das italienische Portal Calciomercato berichtet, ist Tolisso allerdings keineswegs die erste Wahl bei der Alten Dame. Vielmehr soll Juve einen Transfer von Manuel Locatelli priorisieren. Lediglich bei einer Absage von dessen Klub US Sassuolo würde man sich mit Tolisso beschäftigen.

Corentin Tolisso: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 16 1 - 779 Champions League 3 1 - 254 FIFA Klub-WM 2 - - 47 UEFA Super Cup 1 - - 50 DFB-Pokal 1 - - 105 DFL-Supercup 1 1 - 90 GESAMT 24 3 - 1.325

Bayern, Gerücht: Nächster Klub mit Interesse an Zirkzee

Neben Corentin Tolisso ranken sich auch um Joshua Zirkzee immer wieder Wechselgerüchte. Der Stürmer ist hinter Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting nur die Nummer drei im Angriff, ein Abgang steht daher im Raum.

Wie die Bild berichtet, hat mit dem RSC Anderlecht nun ein weiterer Klub sein Interesse hinterlegt. Für einen Kauf sind die finanziellen Mittel jedoch nicht da, eine Leihe mit anschließender Kaufoption ist aber ein Thema.

Neben Anderlecht gilt auch eine Rückkehr nach Italien als möglich. Dort soll sich Hellas Verona nach Zirkzee erkundet haben. Auch Ex-Klub Feyenoord Rotterdam meldete Interesse an.

FCB, News: Babbel glaubt nicht an Klopp-Wechsel zu Bayern

Der frühere deutsche Nationalspieler und Bayern-Profi Markus Babbel ist sich sicher, dass Liverpool-Coach Jürgen Klopp niemals das Traineramt beim FC Bayern München übernehmen würde.

"Er wird nie zum FC Bayern München gehen, weil er sieben Jahre lang Borussia Dortmund trainiert hat, den größten Rivalen", sagte Babbel gegenüber NetBet. "Das wird also nicht passieren, das wäre nicht Jürgen Klopp. In England würde er zum Beispiel auch niemals zu Manchester United gehen, nachdem er Liverpool trainiert hat."

Babbel kann sich für Klopp ohnehin nur noch einen anderen Trainerjob nach seiner Zeit an der Anfield Road vorstellen. "Das Einzige wäre die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer - wann immer das auch wäre. Ich denke, Liverpool wird der letzte Klub sein, den Jürgen Klopp trainiert. Er hat in Mainz bei einem emotionalen Verein angefangen, das Gleiche galt dann für Dortmund. Und nach Liverpool kann es in dieser Hinsicht jetzt nicht mehr viel besser werden."

Klopp trainiert Liverpool seit Oktober 2015, sein Vertrag bei den Reds läuft noch bis Sommer 2024. Babbel war als Spieler einst übrigens auch für Liverpool aktiv, absolvierte von 2000 bis 2003 73 Pflichtspiele für die Engländer und gewann mit dem Klub 2001 sowohl den UEFA Cup als auch den FA Cup.

