FC Bayern München - Markus Babbel sicher: "Jürgen Klopp wird nie zum FCB gehen"

Der frühere deutsche Nationalspieler und Bayern-Profi Markus Babbel ist sich sicher, dass Liverpool-Coach Jürgen Klopp niemals das Traineramt beim FC Bayern München übernehmen würde.

"Er wird nie zum FC Bayern München gehen, weil er sieben Jahre lang Borussia Dortmund trainiert hat, den größten Rivalen", sagte Babbel gegenüber NetBet. "Das wird also nicht passieren, das wäre nicht Jürgen Klopp. In England würde er zum Beispiel auch niemals zu Manchester United gehen, nachdem er Liverpool trainiert hat."

Babbel kann sich für Klopp ohnehin nur noch einen anderen Trainerjob nach seiner Zeit an der Anfield Road vorstellen. "Das Einzige wäre die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer - wann immer das auch wäre. Ich denke, Liverpool wird der letzte Klub sein, den Jürgen Klopp trainiert. Er hat in Mainz bei einem emotionalen Verein angefangen, das Gleiche galt dann für Dortmund. Und nach Liverpool kann es in dieser Hinsicht jetzt nicht mehr viel besser werden."

Klopp trainiert Liverpool seit Oktober 2015, sein Vertrag bei den Reds läuft noch bis Sommer 2024. Babbel war als Spieler einst übrigens auch für Liverpool aktiv, absolvierte von 2000 bis 2003 73 Pflichtspiele für die Engländer und gewann mit dem Klub 2001 sowohl den UEFA Cup als auch den FA Cup.