FC Bayern in der Kaderanalyse: Münchner Problemzonen

Der erste Test ist absolviert, das erste Pflichtspiel zweieinhalb Wochen entfernt: Wie steht der FC Bayern München personell da? Die Kaderanalyse.

Seit Wochen propagiert Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dass der FC Bayern München "top aufgestellt" sei und grundsätzlich keine weiteren Transfers plane. Nach der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln erklärte der neue Trainer Julian Nagelsmann: "Wenn alle gesund bleiben, ist der Kader ausreichend. Wir haben aber immer die Pflicht, alles zu kontrollieren und zu gucken, was geht und was geht nicht. Du musst auf die aktuellen Gegebenheiten reagieren."

Tatsächlich gibt es einige aktuelle Gegebenheiten, tatsächlich hat der aktuelle Kader aus verschiedensten Gründen ein paar Problemzonen. Einige Spieler fehlen verletzt, andere sind noch im EM-Urlaub, auf manchen Position herrscht generelle Unklarheit.

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22

Zugänge Abgänge Dayot Upamecano (RB Leipzig, 42,5 Mio. Euro) David Alaba (Real Madrid, ablösefrei) Omar Richards (FC Reading, ablösefrei) Jerome Boateng (Ziel unbekannt) Christian Früchtl (1. FC Nürnberg, Leih-Ende) Javi Martinez (Qatar SC, ablösefrei) Chris Richards (TSG Hoffenheim, Leih-Ende) Tiago Dantas (Benfica, Leih-Ende) Michael Cuisance (Olymp. Marseille, Leih-Ende) Jann-Fiete Arp (Holstein Kiel, Leihe) Joshua Zirkzee (Parma, Leih-Ende) Alexander Nübel (AS Monaco, Leihe) Adrian Fein (Greuther Fürth, Leihe)

Tor

Personal: Manuel Neuer (Vertrag bis 2023), Sven Ulreich (Vertrag bis 2022), Christian Früchtl (Vertrag bis 2022), Ron-Thorben Hoffmann (Vertrag bis 2022)

Manuel Neuer (Vertrag bis 2023), Sven Ulreich (Vertrag bis 2022), Christian Früchtl (Vertrag bis 2022), Ron-Thorben Hoffmann (Vertrag bis 2022) Fragezeichen: Christian Früchtl, Ron-Thorben Hoffmann

Christian Früchtl, Ron-Thorben Hoffmann Kandidaten: -

Obwohl der FC Bayern eigentlich ein Überangebot an Keepern hat, ist die Personalsituation auf dieser Position derzeit angespannt. Von den sechs für die Profi- und Reservemannschaft vorgesehenen Kandidaten stehen aktuell nur zwei zur Verfügung: Sven Ulreich (32) und Ron-Thorben Hoffmann (22). Hoffmann wurde deshalb sogar eine Teilnahme mit der deutschen Auswahl an den Olympischen Spielen in Tokio untersagt.

Manuel Neuer (35) weilt noch bis zum 31. Juli im EM-Urlaub, Christian Früchtl (21, Schlüsselbeinbruch), Lukas Schneller (19, Fußverletzung) sowie Johannes Schenk (18, Handverletzung) werden jeweils noch einige Wochen ausfallen. Schenk war eigentlich als Stammkeeper der Reservemannschaft eingeplant. Beim ersten Saisonspiel am Samstag (3:0 beim FC Augsburg II) wurde er durch den 18-jährigen Jakob Mayer ersetzt. Ulreich und Hoffmann standen im Kader für das Testspiel gegen Köln.

Problematisch ist die angespannte Personalsituation vor allem für Hoffmann und den zuletzt erfolglos an den 1. FC Nürnberg verliehenen Früchtl. Da beide hinter Neuer und Ulreich kaum Einsatzchancen haben werden, war mit dem Weggang von mindestens einem gerechnet worden. Vorerst wird der FC Bayern aber weder Früchtl noch Hoffmann abgeben. Sofern sich die Personalsituation gegen Ende der Transferphase entspannt hat, könnte sich das kurzfristig noch ändern.