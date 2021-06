FC Bayern - News und Gerüchte: Miroslav Klose geht es "richtig gut"

Der scheidende Co-Trainer Miroslav Klose gibt ein positives Gesundheits-Update, während ein weiterer Torhüter den FC Bayern wohl gern verlassen würde. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern - News: Miroslav Klose geht es "richtig gut"

Der scheidende Co-Trainer des FC Bayern, Miroslav Klose, litt vor kurzem an einer Thrombose, die ihn zu einer kurzen Auszeit zwang. Am Dienstag sah man den Weltmeister von 2014 dann beim Spiel der Nationalelf gegen Frankreich in der Allianz Arena.

Gegenüber Sport Bild äußerte er sich nun zu seinem Gesundheitszustand: "Es geht mir Gott sei Dank schon wieder richtig gut! Die Therapie und Medikamente haben eigentlich sofort angeschlagen, so dass der Heilungsprozess sehr gut verläuft. Der Fahrplan der Ärzte sieht grob so aus, dass ich noch fünf bis sieben Wochen geduldig sein und mit leicht angezogener Handbremse den Alltag bewerkstelligen muss, um kein unnötiges Risiko einzugehen."

Zwar dürfe Klose (43) noch nicht wieder Fußball spielen und müsse Stützstrümpfe tragen, doch könne er bereits wieder Golf spielen und schwimmen.

Was seine berufliche Zukunft nach dem Vertragsende beim FC Bayern angeht, stellte Klose derweil klar, dass er keinen weiteren Co-Trainer-Posten, etwa beim DFB unter Hansi Flick, anstrebe. Vielmehr soll es ein Cheftrainer-Amt sein. Doch dafür müsse er erst wieder voll hergestellt sein.

"Meine erste Cheftrainerstelle kann ich unmöglich mit nur 50 Prozent antreten... so wie ich es schon immer gehalten habe, wenn dann richtig und mit Volldampf und voller Energie! Ich freue mich schon darauf, muss aber jetzt noch grünes Licht erhalten und dann will ich meine Trainerkarriere richtig gesund starten", betonte Klose.

© getty Miroslav Klose wird den FC Bayern zum Saisonende verlassen.

FC Bayern - News: Ron-Thorben Hoffmann hofft auf Klarheit und Olympia

Die Torhüter-Situation beim FC Bayern bleibt kompliziert. Alexander Nübel strebt weiter eine Leihe - nach kicker-Informationen sogar über zwei Jahre - an und Christian Früchtl, der nach seiner Leihe aus Nürnberg zurückkehren wird, ist derzeit verletzt.

Bleibt noch Ron-Thorben Hoffmann, der zuletzt das Tor der zweiten Mannschaft in der 3. Liga gehütet hatte. Sein Vertrag läuft noch bis 2022 und er soll wechselwillig sein. Bayern soll sich dabei eine Ablösesumme von rund einer Million Euro vorstellen. Hoffmann sei jedoch in erster Linie an einer schnellen Klärung seiner Situation interessiert, denn für ihn steht womöglich ein Japan-Trip an. Hoffmann nämlich steht auf der erweiterten Kaderliste von Trainer Stefan Kuntz für die Olympischen Spiele in Tokio. "Das wäre eine riesige Ehre für mich", wird Hoffmann im kicker zitiert.

Hoffmann war bereits im März ein U21-EM-Kandidat, verletzte sich dann jedoch und verpasste das Turnier. Letztmals spielte Hoffmann in der U18 für den DFB.

FC Bayern - News: Vorerst kein Transfer von Justin Che nach München

Leihspieler Justin Che (17) von MLS-Franchise FC Dallas hat beim FC Bayern binnen weniger Monate einen positiven Eindruck hinterlassen. Aus einer festen Verpflichtung wird trotzdem nichts - vorerst.

Dallas will das vertraglich noch bis zum 31. Dezember 2023 gebundene Abwehrtalent nicht freigeben und plant Che für die Western Conference der MLS ein. Darüber informierte der Klub aus Texas den Spieler und dessen Familie nach Informationen von SPOX und Goal bereits vor zwei Wochen.

Sowohl Che als auch die Bayern respektieren diese Entscheidung. Einen neuen Anlauf des deutschen Rekordmeisters könnte es im Winter geben.

