FC Bayern - News und Gerüchte: Finnischer Nachwuchskeeper als Nübel-Ersatz im Visier

Der FC Bayern befasst sich offenbar mit der Verpflichtung eines finnischen Torhütertalents. Derweil geht der Klub erneut auf eine virtuelle Sommertour. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern - Gerücht: Finnisches Nachwuchstalent als Nübel-Nachfolger?

Die Frage, wer denn nun die Nummer 2 hinter Manuel Neuer in der kommenden Saison sein wird, beschäftigt den FC Bayern weiterhin. Die aktuelle Nummer 2, Alexander Nübel, strebt weiterhin eine Leihe an - noch kommt jedoch wenig Bewegung in diese Personalie. Nun wird ein finnisches Toptalent als möglicher Ersatz für Nübel ins Gespräch gebracht.

Wie die britische Zeitung Sunday People berichtet, denke der Rekordmeister über den 19 Jahre alten Finnen Viljami Sinisalo nach. Dieser steht aktuell bei Aston Villa unter Vertrag und ist U-Nationalspieler Finnlands.

Sinisalo war zuletzt an den schottischen Zweitligisten Ayr United ausgeliehen. Neben Bayern soll auch RB Leipzig am Talent interessiert sein.

Allerdings sollen die Chancen der Bayern - und auch der Sachsen - auf eine Verpflichtung Sinisalos eher gering sein. Celtic habe offenbar auch Interesse und suche im Gegensatz zu den Bundesligisten nach einem Stammkeeper - mehr Einsatzzeit wäre dem Finnen damit sicher.

© imago images Viljami Sinisalo soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben.

FC Bayern - News: FCB geht auf virtuelle Sommertour

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Coronavirus-Pandemie verzichtet der FC Bayern auch in diesem Sommer auf eine Werbetour durch Nordamerika oder Asien. Stattdessen veranstaltet der Deutsche Meister wie schon im Vorjahr eine virtuelle Sommertour.

Vom 23. bis 31. Juli sollen Fans weltweit in der Lage sein, die Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann live mitzuverfolgen.

"Mit unserer Audi Summer Tour bleibt unsere Mannschaft für unsere Anhänger rund um den Globus auch in Zeiten von Corona greif- und erlebbar", erklärte Vorstand Oliver Kahn auf der Bayern-Homepage. Im Rahmen der Tour werden sich die Bayern-Stars in verschiedenen Challenges messen und gemeinsam mit FCB-Spielerinnen und Vereinslegenden einen größeren Einblick hinter die Kulissen des deutschen Meisters geben.

Zudem steht am 24. Juli ein Testspiel in der Allianz Arena gegen Ajax Amsterdam an - nach derzeitigem Stand aber lediglich vor 500 Zuschauern. Die bei den EM-Spielen in München zulässigen 14.500 Zuschauer sind lediglich ein Pilotprojekt.

FC Bayern - News: Zweite Mannschaft zum Auftakt der Regionalliga in Augsburg

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga geht es für die Bayern-Amateure Mitte Juli schon in der Regionalliga los.

Am Montag wurde nun der Spielplan veröffentlicht. Zum Start geht es für das Team von Trainer Martin Demichelis am 17. Juli zur zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Am 23. Juli steht dann das erste Heimspiel gegen Heimstetten an.

Es stehen insgesamt 38 Spieltage an, wobei die Hinrunde bereits im Oktober endet. Der letzte Spieltag wiederum soll am 21. Mai stattfinden.

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22