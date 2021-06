FC Bayern, News und Gerüchte - Ex-FCB-Spieler Willy Sagnol übt Kritik an Benjamin Pavard: "Hat mich enttäuscht"

Ex-Bayern-Spieler Willy Sagnol übt nach dem Auftritt Frankreichs gegen Ungarn Kritik an Verteidiger Benjamin Pavard. Javi Martinez findet nach seinem Abgang vom deutschen Rekordmeister einen neuen Klub. Der Berater von Georginio Wijnaldum bestätigt nach dessen PSG-Wechsel das Interesse des FCB. Hier gibt's alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

Hier kommt Ihr zu den wichtigsten FCB-News des Vortages.

FCB, News: Ex-Bayer Sagnol übt Kritik an Pavard: "Hat mich enttäuscht"

Der langjährige Bayern-Profi Willi Sagnol hat nach dem enttäuschenden 1:1 von Weltmeister Frankreich im zweiten EM-Spiel gegen Ungarn die Einstellung des Teams kritisiert - und vor allem die Leistung von Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard gefiel dem 44-Jährigen nicht.

"Pavard hat mich enttäuscht", sagte Sagnol in einem Interview mit der L'Equipe: "Er ist ein Spieler, der normalerweise nie schlecht ist, ohne sehr gut zu sein. Diesmal hatte er in allen Bereichen große Schwierigkeiten."

Dass die Franzosen nach dem 1:0 gegen Deutschland einen unerwarteten Ausrutscher hinlegten, ist für Sagnol vor allem eine Frage der Einstellung. "Man hat von Beginn an gesehen, dass sie zu selbstgefällig waren", sagte der 44-Jährige: "Vielleicht haben die Spieler nach dem Deutschland-Spiel in der Presse zu viel gelesen und gehört. Wenn man denkt, dass Talent allein den Unterschied machen kann, ist das selbstgefällig. Moderner Fußball ist mehr als das."

Benjamin Pavard: Leistungsdaten im Verein 2020/21

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 24 - - 1.943 Champions League 7 - 2 570 FIFA Klub-WM 2 1 - 180 UEFA Super Cup 1 - - 120 DFL-Supercup 1 - - 76 DFB-Pokal 1 - - 25 GESAMT 36 1 2 2.914

FC Bayern, News: Javi Martinez wechselt zu Qatar SC

Javi Martinez hat einen neuen Klub gefunden. In einem Video auf Twitter verriet der langjährige Profi des FC Bayern München, dass er zum Qatar Sports Club in die Stars League wechselt.

Der Transfer kommt durchaus überraschend, Martinez war zuletzt vor allem bei seinem Ex-Klub Athletic Bilbao und bei Vereinen aus der MLS als Neuzugang gehandelt worden. Der Vertrag des 32-Jährigen beim FC Bayern läuft aus, er heuert nun ablösefrei beim Klub aus Doha an.

Martinez ist nicht der erste große Name in der Geschichte des Qatar SC. Zuvor spielten unter anderem auch Samuel Eto'o, Jay-Jay Okocha und der ehemalige Bayern-Profi Ali Karimi für den Klub. Die vergangene Saison beendete der Verein auf Rang sechs der Tabelle.

Javi Martinez war 2012 für 40 Millionen Euro Ablöse von Bilbao zum FCB gewechselt. Mit den Münchnern gewann der Weltmeister von 2010 unter anderem zweimal das Triple und neun Deutsche Meisterschaften.

FC Bayern, News: Wijnaldum-Berater bestätigt FCB-Interesse

Der Berater von Noch-Liverpool-Profi Georginio Wijnaldum hat bestätigt, dass unter anderem auch der FC Bayern München seine Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausstreckte. Wijnaldum entschied sich letztlich für einen ablösefreien Wechsel zu Paris Saint-Germain, wo er einen ab 1. Juli gültigen Dreijahresvertrag unterschrieben hat.

"Es begann relativ früh, im Januar zeigte Inter Mailand Interesse", erklärte Humphry Nijman im Here We Go Podcast zum Entscheidungsprozess über die Zukunft seines Klienten. Finanzielle Hürden hätten es Inter jedoch nicht möglich gemacht, intensiv um Wijnaldum zu buhlen, "kurz darauf rief mich der Sportdirektor von Juventus Turin an und signalisierte ebenfalls Interesse", führte Nijman aus.

"Etwa zur gleichen Zeit nahm PSG-Sportdirektor Leonardo erstmals Kontakt zu mir auf", so Nijman weiter. "Wir wussten zudem, dass Ronald Koeman Georginio gerne nach Barcelona holen wollte. Und zu einem späteren Zeitpunkt zeigte dann auch Bayern München Interesse."

Wijnaldum war 2016 von Newcastle United nach Liverpool gewechselt und absolvierte insgesamt 237 Pflichtspiele für die Engländer. Zudem gewann er mit der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft.

