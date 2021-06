FC Bayern München, News und Gerüchte: Hamann verteidigt Sane - "Das hat Leroy nicht verdient"

Ex-Bayern-Spieler Dietmar Hamann verteidigt Leroy Sane gegen die Kritik in der deutschen Nationalelf. Der ehemalige Bundesligastürmer Emile Mpenza preist Romelu Lukaku beim FCB an. Die News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern - News: Hamann verteidigt Leroy Sane nach Kritik

Bayerns Flügelspieler Leroy Sane hat während der EM reichlich Kritik abgekommen, gerade nach seinem schwachen Auftritt beim 2:2 gegen Ungarn. Nun hat sich Ex-Bayern-Spieler Dietmar Hamann schützend vor Sane gestellt.

"Das hat Leroy nicht verdient", sagte Hamann der Zeitung Die Welt: "Denn so, wie wir bislang spielen, ist es für jeden Offensivspieler schwierig, sich zu behaupten und zu glänzen." Für Hamann sei die Kritik am 25-Jährigen deshalb "nicht ganz fair".

Hamann denke jedoch auch, dass Sane derzeit nicht alles aus sich heraushole: "Er war bei der WM 2018 nicht dabei. Bei Manchester City hat ihn Pep Guardiola ziehen lassen. Das hat seine Gründe", sagte der 47-Jährige.

Laut Hamann sei der Weg zur Weltklasse immer schwieriger, je älter ein Spieler werde: "Es klappt nur, wenn du an dir arbeitest - und das muss Leroy."

FC Bayern - News: Mpenza preist Lukaku beim FCB an

Der ehemalige Schalker und belgische Nationalstürmer Emile Mpenza hat bei der Sport Bild über einen möglichen Wechsel seines Landsmanns Romelu Lukaku gesprochen. Der Angreifer steht derzeit bei Inter Mailand unter Vertrag, doch die Nerazzurri befinden sich in einer finanziellen Schieflage und müssen Spieler verkaufen.

Mpenza ist der Meinung, dass Lukaku zum FC Bayern passen würde: "Ich denke, er könnte ein Kandidat für Bayern sein. Ich habe schon viel darüber nachgedacht, wohin er passen würde. Man muss sein Spiel akzeptieren, daher wäre er nicht bei allen Top-Mannschaften gut aufgehoben."

Für Mpenza, der auch für den HSV in der Bundesliga auflief, wäre Lukaku ein geeigneter Kandidat, um eines Tages Nachfolger von Robert Lewandowski zu werden: "Bei Barca zum Beispiel würde er in ein bestehendes Spielsystem wechseln, das nicht auf ihn zugeschnitten ist. Bei Bayern würde es funktionieren, weil man für ihn spielen würde. So wie jetzt für Lewandowski. Ich würde Lukaku gerne in der Bundesliga sehen."

FC Bayern - News: Neuer lässt Masken für Kinder herstellen

Tolle Aktion von Bayerns Torhüter Manuel Neuer: Der Keeper denkt an die Kinder in der Corona-Zeit, für die Masken oft zu groß sind und nicht vernünftig auf dem Gesicht sitzen.

Daher ließ Neuer nun Masken entwickeln, mit denen eine bessere Sauerstoffzufuhr möglich ist. Diese lässt er in der EU produzieren. "Ich habe mit Freunden diskutiert und entschieden, dass wir hier etwas tun müssen", sagte Neuer der Bild.

Neuer hat vor, diesbezüglich den Kontakt zur Bundesregierung zu suchen: "Ich freue mich sehr, dass sich die Politik nun dem Schutz der Kinder in diesem speziellen Fall noch stärker annimmt und unterstütze dies sehr gerne."

FCB - News: Danny Röhl soll Co-Trainer von Flick werden

Danny Röhl hat erst kürzlich den FCB verlassen. Der 32-Jährige war Co-Trainer unter Niko Kovac und Hansi Flick bei den Bayern. Nun bleibt er offenbar Flick treu.

Laut Sportbuzzer soll Röhl Co-Trainer unter Flick bei der deutschen Nationalmannschaft werden. Weitere Informationen dazu lest Ihr hier!

FCB - Transfernews: Arp wird nach Kiel verliehen

Holstein Kiel hat den ehemaligen Junioren-Nationalspieler Jann-Fiete Arp von Rekordmeister Bayern München für ein Jahr ausgeliehen. Dies gab der Verein am Freitag bekannt.

Der 21-Jährige spielte seit 2019 bei den Münchnern und kam dort fast ausschließlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga sowie der 3. Liga zum Einsatz. Hier gibt es mehr zum Thema!

