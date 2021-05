FC Bayern - News und Gerüchte: Robert Lewandowski will den alleinigen Rekord

Robert Lewandowski wird sich nicht freiwillig mit 40 Saisontoren in dieser Bundesliga-Saison zufrieden geben und versuchen, den Allzeit-Rekord zu brechen. Derweil verlässt der Tiger den Klub und Thomas Müller wird wohl zur EM fahren. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern - News: Robert Lewandowski will den Rekord

Robert Lewandowski hat am vergangenen Samstag sein 40. Saisontor geschossen und damit den historischen Rekord von Gerd Müller eingestellt. Anschließend wurden Stimmen laut, die suggerierten, dass Lewandowski auf einen weiteren Treffer am kommenden Wochenende verzichten könnte. Sky-Experte Dietmar Hamann etwa sprach darüber am Sonntag bei Sky90.

Hamann sagte, es wäre eine große Geste aus Respekt vor Gerd Müller, zum Beispiel im Falle eines Elfmeters gegen den FC Augsburg einen anderen Spieler schießen zu lassen.

Lewandowski allerdings hält wenig von dieser Idee und betonte gegenüber Bild: "Ich würde in dieser Situation zum Elfmeter antreten." Weiter sagte der Pole: "Gerd Müller hat so viele Rekorde. Zudem ist er selbst ein ehrgeiziger Torjäger gewesen - ich glaube, er würde es verstehen, dass ich den Ball nehme und mir den Rekord sichere. Außerdem hat er seinen 365-Tore-Rekord in der Liga, den ich sicher nicht holen werde."

© getty Robert Lewandowski braucht noch ein Saisontor für den neuen Bundesliga-Rekord.

In der ewigen Torjägerliste der Bundesliga liegt Lewandowski bei 276 Treffern, also noch 89 Treffer hinter dem "Bomber der Nation".

Die ewige Torjägerliste der Bundesliga

Platz Spieler Tore 1 Gerd Müller 365 2 Robert Lewandowski 276 3 Klaus Fischer 268 4 Jupp Heynckes 220 5 Manfred Burgsmüller 213

FC Bayern - News: "Tiger" Hermann Gerland verkündet seinen Abschied

Nun ist es offiziell. Der langjährige Co-Trainer und Nachwuchscoach des FC Bayern, Hermann Gerland, wird den Meister am Saisonende verlassen. Das bestätigte er der Bild.

Zuletzt hatte bereits der kicker über den bevorstehenden Abgang berichtet. Bild nannte nun die Beweggründe für den Abgang des Tigers. Demnach soll es ihm missfallen haben, wie intern mit Trainer Hansi Flick und dessen Trainerstab umgegangen worden sei. Neben Gerland wird auch Miroslav Klose nicht als Co-Trainer unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann zurückkehren.

FC Bayern - Gerücht: Thomas Müller kehrt zur EM in die Nationalelf zurück

Thomas Müller wird wohl doch nochmal das Adler-Trikot tragen. Wie Bild am Montag berichtete, soll sich Bundestrainer Jogi Löw dazu entschlossen haben, den Bayern-Spieler doch wieder für die Nationalelf zu nominieren.

Eine offizielle Verkündung steht noch aus, doch bereits am Mittwoch wird Löw sein Aufgebot für die anstehende EM verkünden.

Müller absolvierte bislang 100 Länderspiele und stand zuletzt 2018 für den DFB auf dem Platz, ehe er gemeinsam mit Jerome Boateng und Mats Hummels im Sinne des von Löw propagierten Umbruchs aussortiert worden war.

Bild berichtet zudem, dass sich Löw gegen ein Comeback von Boateng entschieden habe, während Hummels zumindest gute Chancen auf eine Nominierung eingeräumt werden.