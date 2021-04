FC Bayern München: Hansi-Flick-Pressekonferenz vor Duell mit VfL Wolfsburg im LIVETICKER

Bekennt sich Hansi Flick zum FC Bayern? Oder macht er nach wie vor keine klaren Angaben zu seiner Zukunft? Vor dem Bundesliga-Duell mit dem VfL Wolfsburg (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) steht der Trainer des Rekordmeisters den Medienvertretern Rede und Antwort. Die für 12 Uhr angesetzte Pressekonferenz könnt ihr hier im Liveticker verfolgen.

FC Bayern - PK mit Flick im Liveticker

Das war's:

Flick hat alle Fragen beantwortet.

Flick über die Motivation bei den Sommer-Abgängen Alaba, Boateng und Martinez:

"Es ist ihr Job. Diese Leidenschaft spüre ich bei jedem Spieler. Deshalb haben wir sie verpflichtet. Jeder Spieler ist bis zum Schluss motiviert und dankbar, dass er für Bayern spielen darf und durfte. Bei keinem habe ich das Bedenken. Sie werden versuchen, mit uns Deutscher Meister zu werden."

Flick über Leipzig, das heute vorlegen kann:

"Ich weiß nicht, ob es gut ist, sich mit der Konkurrenz zu beschäftigen. Wir haben eine schwere Aufgabe und müssen diese lösen."

Flick über das Meisterschaftsrennen:

"Wir sind absolut fokussiert. Es sind noch sechs Spiele, also 18 Punkte zu vergeben. Wir können nicht nur mit halber Kraft spielen. Die Mentalität, die die Mannschaft immer bringt, ist weiter gefordert. Wir wollen alles geben und so schnell wie möglich Meister werden. Aber es kann auch bis zum Schluss eng bleiben. Es liegt an uns, aber wir spielen auch gegen gute Mannschaften. So lange noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, muss man mit allem rechnen. Wir schauen positiv auf die fünf Punkte und diesen Abstand wollen wir in jedem Spiel halten. Dafür brauchen wir auch in Wolfsburg einen Sieg und drei Punkte."

Flick über das CL-Aus und Wolfsburg:

"Das Aus ist so schnell nicht weg, man schläft nicht so optimal. Das ist auch normal und sieht man mir sicher auch an. Aber es geht weiter und wir haben eine große Aufgabe vor der Brust, drei sehr schwere und wichtige Spiele für unser Saisonziel. Die Meisterschaft ist die Basis, um in der Champions League spielen zu können und international Erfolge zu haben. Wir müssen es jetzt positiv sehen. Es macht Spaß, sich mit den Besten zu messen und Wolfsburg gehört zu den Besten. Sie haben einen herausragenden Trainer und eine Mannschaft, die zurecht da oben steht. Sie setzen den Gegner immer unter Druck, haben gute Standards und schlagen viele Flanken. Wout Weghorst dominiert den Luftraum überragend. Sie sind zurecht dort und können nächstes Jahr Champions League spielen."

Flick auf die Frage, ob ihm Harmonie wichtiger sei als Reiberei:

"Ich bevorzuge Harmonie, aber man muss auch Konflikte in Kauf nehmen. Wenn's harmonisch zugeht, ist die Chance, um Erfolg zu haben, mit Sicherheit vielversprechender. Das sind auch meine Werte."

Flick über seine Situation:

"Jeder im Verein weiß, wie wichtig diese Woche ist. Wir haben keinen Druck. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit Oli Kahn, aber da ging es um andere Dinge wie das Aus in Paris."

Flick über die Standardschwäche:

"Wenn man über 300 Standards hat, erwartet man schon ein bisschen mehr als sieben Tore. Wir haben nicht allzu oft solche Dinge trainieren können. Einmal nur. Es ist halt immer so ein Abwägen: Was macht man gerade? Wir mussten natürlich viel regenerieren. Begeistert bin ich über die Statistik natürlich nicht. Da können und müssen wir uns verbessern."

Flick über Wolfsburg:

"Nicht nur das Spiel gegen Wolfsburg, die gesamte Woche wird wichtig für uns. Absoluter Fokus auf Wolfsburg, aber dann auch auf die anderen Spiele. Danach ist genügend Zeit, um durchatmen zu können."

Flick über die Verletzten:

"Die Spieler sind noch nicht da. Lewy habe ich eben gesehen. Es reicht nicht für Wolfsburg. Dienstag müssen wir abwarten. Bei Leon sieht es aus, dass es nicht reicht für Samstag. Nächste Woche wird Serge wieder dabei sein. Lucas Hernandez hat Schmerzen. Gestern war es besser, aber wir müssen gucken, ob es passt."

Es geht los:

Flick betritt an der Seite von Bayerns Pressesprecher Dieter Nickles das Podium.

FC Bayern - PK mit Flick im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

Vor Beginn:

Michael Rummenigge, der Bruder von Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rumenigge, rechnet mit einem Verbleib von Flick. "Die Münchner werden auch in die kommende Saison mit Flick gehen. Warum? Dafür kenne ich meinen Bruder zu gut. Wenn sich Karl-Heinz etwas in den Kopf gesetzt hat, hält er auch daran fest. In diesem Falle also an Hansi Flick, Kalle wird ihn niemals freiwillig ziehen lassen", sagte er dem RedaktionsNetzwerkDeutschland.

Vor Beginn:

Nach dem Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain ist in dieser Saison nur noch der Gewinn der Meisterschaft für die Münchner möglich. Flick ordnet diesem Ziel alles unter. Daher ist vorerst nicht mit einem Statement des 56-Jährigen zu rechnen - auch wenn Größen wie Franz Beckenbauer es gerne so hätten.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen. Hansi Flick spricht heute um 12 Uhr zur Presse.

PSG gegen FC Bayern: Die Pressestimmen zum Champions-League-Aus des FCB © getty 1/17 Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League gescheitert. Ein 1:0 in Paris reicht dem Titelverteidiger nicht, PSG zittert sich eine Runde weiter. SPOX hat die internationalen Pressestimmen zum Spiel. © getty 2/17 L'Equipe: "Der Schrei des Herzens! PSG leidet gegen Bayern - steht jedoch im Halbfinale der Champions League. Am Ende eines erstickenden Matches bringt Paris den Titelverteidiger zu Fall." © getty 3/17 Ouest France: "Paris hat gewackelt, aber steht im Halbfinale. Zum zweiten Mal in Folge kämpft sich PSG unter die letzten vier Teams in Europa. In der ersten Halbzeit waren die Pariser nicht vom Glück verfolgt." © getty 4/17 Le Parisien: "Enorm! Nach Barca in der Runde zuvor wirft PSG nun auch den Vorjahressieger Bayern aus dem Rennen. Für die Mannschaft um Neymar und Mbappe geht das Abenteuer weiter." © getty 5/17 Le Figaro: "Es ist von unschätzbarem Wert, dass sich PSG an den Henkern von Lissabon gerächt hat. Neymar und Mbappe waren ständiges Gift für die Bayern. Das Duo hat für verdammt kalten Schweiß beim Gegner gesorgt." © getty 6/17 France Football: "PSG eliminiert den Titelverteidiger und steht im Halbfinale. Was für eine Spannung! Was für ein Spiel! PSG hatte bis zum Ende Angst." © getty 7/17 Marca: "PSG schlägt den Champion in einer weiteren Ode an den Fußball. PSG und Bayern (0:1) haben ein 'Fußballdenkmal' gesetzt, das im Louvre als eines der besten K.o.-Spiele in der Geschichte der Champions League ruhen sollte." © getty 8/17 AS: "PSG sitzt am Bayern-Tisch! Mit Keylor ins Halbfinale: Es wurde ein Duell, das in die Fußballgeschichte eingehen wird, eine Neymar-Show. Es ist sicherlich keine Schande, wenn man so ausscheidet, Bayern wird ohne Zweifel nächste Saison zurückkehren." © getty 9/17 Sport: "Die Bayern fallen vor einem unaufhaltsamen Neymar auf die Knie." © getty 10/17 El Mundo Deportivo: "Süße Niederlage für PSG, der Meister geht k.o. PSG verabschiedet sich von den Geistern vergangener Aufholjagden. Neymar war der überragende Mann auf dem Platz." © getty 11/17 La Gazzetta dello Sport: "Besiegt und dennoch glücklich: PSG unterliegt dem FC Bayern, steht aber im Halbfinale." © getty 12/17 Le Monde: "Paris hat gelitten, Paris hat den Atem der Bayern im Nacken gespürt, aber PSG hat sich ins Halbfinale gerettet. Selbst Besiegte tanzen dann auf den Tischen in der Umkleidekabine und bespritzen sich, weil anderes fehlt, mit Mineralwasser." © getty 13/17 Daily Mirror: "Rache ist süß." © getty 14/17 Laola1.at: "Ein Tor hat am Ende zum Wunder von Paris gefehlt." © getty 15/17 Blick: "Zitterpartie in der Königsklasse. Die Pariser konzentrieren sich gegen die Bayern auf das, was sie am besten können: aufs Umschalten. Immer wieder bricht Neymar oder Kylian Mbappe auf der Seite durch – und bringt damit die Bayern in Bedrängnis." © getty 16/17 The Guardian: "Bayern scheidet in einem der besten Europacup-Viertelfinals aller Zeiten aus. Wenn dieser schätzenswerte, wild-emotionale Sieg Paris nicht daran glauben lässt, dass sie die Champions League gewinnen können, wird es niemals der Fall sein." © getty 17/17 BBC: "Ein Meilenstein für Pochettino - aber das Ende für Flick? Ein Ergebnis, das sich wie ein Startschuss für die Amtszeit eines Trainers anfühlt, weist alle Merkmale eines Endes für den anderen auf."

FC Bayern - PK mit Flick heute LIVE im Livestream

Die Pressekonferenz könnt Ihr im kostenlosen Livestream des FC Bayern verfolgen. Diesen stellt der FCB auf seiner Homepage bereit, im Anschluss steht der Pressetalk dort auch im Re-Live zur Verfügung.

