FC Bayern München - News und Gerüchte: Jerome Boateng angeblich "enttäuscht" von FCB-Bossen

Innenverteidiger Jerome Boateng (32) ist angeblich angesichts seines wohl feststehenden Abschieds vom FCB im Sommer von von den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters "enttäuscht". Der Streit von Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist zu Jahresbeginn so eskaliert, dass nur ein gemeinsames Einschreiten von Rummenigge und Hoeneß zur Schlichtung führte. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte rund um den FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern - News: Boateng angeblich "enttäuscht" von FCB-Bossen

Jerome Boateng ist einem Bericht der Sport Bild zufolge "enttäuscht" von den Verantwortlichen des FC Bayern, weil nach wie vor kein Gespräch über die Zukunft des Innenverteidigers beim deutschen Rekordmeister stattgefunden habe und es auch kein Zeichen von den Klub-Bossen für eine Vertragsverlängerung gegeben habe.

Der Vertrag des 32-Jährigen, der bei Trainer Hansi Flick höchste Wertschätzung genießt und im Defensiv-Zentrum neben David Alaba gesetzt ist, läuft im Sommer aus. "Wir werden zu einem vernünftigen Zeitpunkt mit Jerome und seinem Manager sprechen und eine faire Entscheidung treffen", kündigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch im November an. Passiert sei nach Sport-Bild-Angaben seitdem nichts.

Als im November Berichte über einen beschlossenen Abschied Boatengs vom FCB kursierten, zeigte dieser sich im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung "überrascht": "Auf mich ist keiner zugekommen, mit mir hat keiner gesprochen, ich wusste nichts davon", sagte Boateng damals.

Mittlerweile hat der deutsche Rekordmeister für den kommenden Sommer in Dayot Upamecano (22) einen designierten Nachfolger für David Alaba verpflichtet. Auch der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer aus, er wird den Verein ablösefrei verlassen, nachdem der FCB ein Vertragsangebot für ihn zurückgezogen hatte.

Upamecano wird als Rechtsfuß die halbrechte Position in der Innenverteidigung bekleiden und Lucas Hernandez, aktuell Dauerreservist unter Flick, wohl die erste Wahl auf der halblinken Seite sein. Für Boateng dürfte es angesichts der neuen Konkurrenzsituation mit den beiden genannten Innenverteidigern, Niklas Süle und Tanguy Nianzou schwer werden, auf Einsatzminuten zu kommen.

Wie die Sport Bild berichtet, seien einige Top-5-Klubs aus Italien und England an einer Boateng-Verpflichtung interessiert. In dieser Saison ist der 32-Jährige für Flick, der Boateng in einem Vieraugengespräch das Vertrauen ausgesprochen haben soll, jedoch noch eine feste Größe.

Im Topspiel gegen den BVB am vergangenen Samstag zog er sich zwar eine Kapselzerrung im Knie zu, kehrte jedoch bereits am Dienstag ins Mannschaftstraining zurück. Gegen Werder Bremen am Samstag wird er somit wohl zum 21. Mal bei dann 25 Bundesligaspielen in der Startelf stehen.

FC Bayern: Streit zwischen Flick und Salihamidzic eskalierte zu Jahresbeginn

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bayern-Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sind beim deutschen Rekordmeister zu Jahresbeginn noch einmal deutlich zu Tage getreten. Nach Informationen von SPOX und Goal soll der Streit zwischen Flick und Salihamizdic Anfang 2021 so weit eskaliert sein, dass lediglich das gemeinsame Einschreiten von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Ehrenpräsident Uli Hoeneß schlichtend wirken konnte.

Seitdem sollen sich beide jedoch im Sinne der gemeinsamen Sache wieder zusammengerauft haben, es gebe zwar Diskussionen, die sehr "meinungsstark" verliefen, aber von einem Zerwürfnis könne keine Rede mehr sein, heißt es aus dem Umfeld des FCB.

© getty

FC Bayern München: Spielplan in den kommenden Wochen