FC Bayern München, News und Gerüchte: Amateur-Trainer Seitz für zwei Spiele gesperrt

Omar Richards wird sich aller Voraussicht nach dem FC Bayern anschließen. Eine United-Legende schwärmt von dem Verteidiger. Ein FCB-Trainer hielt sich nicht an seine Sperre und muss nun länger zuschauen. Für die Amateure reichte es erneut nicht für einen Sieg. News und Gerüchte zu den Münchnern gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum FC Bayern vom Montag.

FC Bayern: Amateur-Trainer Seitz für zwei Spiele gesperrt

Holger Seitz, Trainer der Bayern-Amateure, wurde aus einem kuriosen Grund für zwei Spieler seiner Mannschaft gesperrt. Nachdem er im Spiel gegen Viktoria Köln seine vierte Gelbe Karte der Saison erhielt, die ein Innenraumverbot für das anschließende Spiel zur Folge gehabt hätte, hielt er sich nicht an diese Regel und stand im Spiel gegen Dresden dennoch an der Seitenlinie.

"Das war uns nicht bewusst, auch weil Trainersperren im Gegensatz zu Spielersperren vorab im DFB Spieltagssystem nicht angezeigt werden", nannte Campus-Leiter Jochen Sauer die Gründe für den Fehler.

In der Folge wurde das DFB-Sportgericht tätig und sperrte Seitz für zwei Spiele. Hinzu kam eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro. Den ersten Teil davon saß er am Montag bei Waldhof Mannheim ab, auch am kommenden Samstag gegen Wehen Wiesbaden darf er seine Mannschaft nicht coachen.

In der neuen Saison soll Seitz nach übereinstimmenden Medienberichten wieder auf seine alte Position im NLZ zurückehren, nachdem er nach dem Abgang von Sebastian Hoeneß nach Hoffenheim bei der zweiten Mannschaft einsprang. Ab Sommer übernehmen dann Martin Demichelis und der aktuelle U-17-Trainer Danny Schwarz. Danny Galm kommt aus Hoffenheim und übernimmt die U19, die derzeit von Demichelis betreut wird.

© getty Omar Richards steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Bayern München.

FC Bayern: United-Legende schwärmt von Richards

Der Wechsel vom 23-jährigen Verteidiger Omar Richards vom FC Reading vom FC Bayern ist nach Informationen von SPOX und Goal zwar noch nicht fix, soll aber zeitnah über die Bühne gehen. Sky hatte den ablösefreien Wechsel bereits als perfekt vermeldet und von einer Unterschrift bis 2025 berichtet.

Jaap Stam, ehemaliger Weltklasse-Verteidiger bei Manchester United und Ex-Trainer von Richards in Reading, hat von seinem ehemaligen Schützling geschwärmt: "Omar ist ein Linksverteidiger mit jeder Menge Qualität am Ball, Speed und gutem Auge für die Offensive. Das sind Attribute, die jede Mannschaft der Welt sucht", erklärte Stam, unter dem Richards sein Profidebüt feierte.

Richards spielt seit 2013 in Reading und ist in der aktuellen Saison unumstrittener Stammspieler. Beim FCB soll er in erster Linie als Backup von Alphonso Davies fungieren. Dies ist deshalb so wichtig, weil Lucas Hernandez nach dem Abschied von David Alaba vermehrt in der Innenverteidigung auflaufen soll.

Omar Richards: Leistungsdaten 2020/21

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Gespielte Minuten Championship 29 - - 2.338 EFL Cup 1 - - 23 INSGESAMT 30 - - 2.361

FC Bayern: Amateure auch in Mannheim sieglos

Der FC Bayern II hat auch im vierten Spiel in Folge in der 3. Liga einen Sieg verpasst. Beim 2:2 in Mannheim verbesserten sich die "kleinen" Bayern dennoch auf Platz elf der Tabelle.

Anton Donkor (10./32.) brachte den Waldhof zweimal in Führung, Nicolas Feldhahn (16., Foulelfmeter) und Christopher Scott (46.) glichen aus. Damit hat Mannheim seine Niederlagenserie gestoppt und bleibt mit 34 Punkten Zehnter.

"Die erste Halbzeit geht klar an Mannheim, die auch eine Vielzahl an Möglichkeiten hatten. Wir waren im ersten Durchgang sehr effektiv. In der zweiten Hälfte haben wir sehr reif gespielt und die Partie kontrolliert. Unter dem Strich können beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben", erklärte Co-Trainer Dirk Teschke, der für Seitz einsprang.

