FC Bayern: "Situation ist unbefriedigend" - Alexander Nübel steht vor Leihgeschäft

Alexander Nübel ist mit seiner Spielzeit beim FC Bayern unzufrieden. Eine Leihe im Sommer ist wahrscheinlich. Chris Richards setzt sich in seiner Entwicklung hohe Ziele. Lothar Matthäus adelt Joshua Kimmich. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Die News und Gerüchte zum FC Bayern vom Mittwoch findet Ihr hier.

FC Bayern: Nübel vor Leihe - Monaco mit Interesse?

Alexander Nübel steht beim FC Bayern vor einer Leihe. Ein entsprechender Bericht des kicker deckt sich mit Informationen von SPOX und Goal. "Diese Situation ist unbefriedigend", erklärte Nübels Berater Stefan Backs gegenüber dem Fachblatt. "Man muss im Sommer über eine Ausleihe nachdenken, wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt."

Nübels Lager hatte ursprünglich eine zweijährige Leihe unmittelbar nach seinem Wechsel nach München angestrebt, die Bayern wollten ihren Neuzugang jedoch nicht gleich wieder abgeben, um diesen besser ausbilden zu können. Ein Plan, der offenbar nicht ganz nach Nübels Vorstellungen verlaufen ist. Die anfangs angestrebten zehn Einsätze wird der ehemaliger Schalker in seiner ersten Spielzeit beim FCB klar verpassen, er hat bislang erst zwei Spiele absolviert.

Der kicker berichtet, dass der AS Monaco Interesse an der aktuellen Nummer zwei der Bayern zeige. Rückhalt der Monegassen ist aktuell der Franzose Benjamin Lecomte.

Sollte Nübel die Bayern im Sommer tatsächlich leihweise verlassen, müsste sich der deutsche Rekordmeister vermutlich nach einer neuen Nummer zwei umsehen. Der Vetrag von Ron-Thorben Hoffmann, der aktuell den Posten hinter Nübel einnimmt, läuft im Sommer aus. Christian Früchtl, der es in Nürnberg nicht zum Stammtorwart gebracht hat, ist wohl keine Option.

FC Bayern: Richards hofft auf Level wie Boateng oder van Dijk

Chris Richards hat sich hohe Ziele für den Verlauf seiner Karriere gesteckt. Der Verteidiger hofft "irgendwann auch mal dieses Level" von Spielern wie Jerome Boateng oder Virgil van Dijk erreichen zu können. Das verriet der US-Amerikaner dem kicker.

Mit seiner eigenen Entwicklung bei der TSG Hoffenheim ist der 20-Jährige zufrieden. "Ich war positiv überrascht, dass ich so schnell in die Mannschaft kam", verriet Richards. "Insgesamt habe ich recht gut gespielt, finde ich, auch wenn wir mehr Gegentore bekommen haben, als mir lieb war. Hoffentlich können wir das in der restlichen Saison noch verbessern."

Auch Trainer Hansi Flick zeige sich erfreut über die Fortschritte des Youngsters. "Ich bin in Kontakt mit Hansi Flick, sie sind zufrieden mit meiner Entwicklung und wollen, dass ich auf dem Weg weitermache, um mich bestmöglich auf nächste Saison vorzubereiten", so Richards, der im Sommer vermutlich wieder zum FCB zurückkehren wird: "Ich gehe im Moment davon aus, dass ich im Sommer zurückgehe, um ihnen zu zeigen, was ich gelernt habe."

FC Bayern: Lothas Matthäus adelt Joshua Kimmich

Lothas Matthäus hat Joshua Kimmich in den höchsten Tönen gelobt. "Er wird in die Geschichtsbücher eingehen - nicht nur in die des FC Bayern, sondern in die des gesamten deutschen Fußballs", sagte Matthäus im FCB-Mitgliedermagazin 51. "Kimmich ist für mich der Vorzeige-Profi schlechthin, und ich traue ihm noch viel zu."

In vielen Punkten erinnere ihn Kimmich an sich selbst, so Matthäus weiter. "Charakterlich auf jeden Fall. Spielerisch hat er vielleicht nicht meine Dynamik, er ist keiner für diese Läufe mit dem Ball, wie ich es war", erklärte Matthäus. "Aber er ist auf zwei Positionen Weltklasse, das war ich nie. Und er spielt ungeheuer intelligente Bälle."

Die Entwicklung der Bayern verfolgt Matthäus mit Freude. Die Mannschaft habe "noch nie so attraktiv gespielt wie in der vergangenen Saison", so der ehemalige Bayern-Star. "Der FC Barcelona hat mir früher mit dem Tiki-Taka-Stil gefallen, aber die heutige Geschwindigkeit des FC Bayern imponiert mir noch ein bisschen mehr. So wie sich der FC Bayern seit einiger Zeit präsentiert, ist das für den deutschen Fußball grandios", lobte Matthäus.

Kultfigur durch Hoeneß-Schelte, Titel-Hamster und Magier: Dieser Spanier spielten für den FC Bayern München © getty 1/17 Juan Bernat wird heute 28 Jahre alt. Beim FC Bayern ist er besonders durch eine Hoenß-Wutrede im Gedächtnis geblieben und Kultfigur geworden. Nicht allen Spaniern in Diensten des FCB war das vergönnt. Ein Rückblick. © imago images / GEPA Pictures 2/17 JAVI MARTINEZ (2012 bis heute): Der Defensiv-Allrounder stößt 2012 als Wunschspieler von Jupp Heynckes für die damalige Bundesliga-Rekordsumme von 40 Millionen Euro zum FC Bayern, ist prompt ein Garant für den Gewinn des Triples und fortan gesetzt. © imago images / Jan Huebner 3/17 Erst unter Niko Kovac wurden die Einsätze weniger, Martinez musste sich immer häufiger mit einem Platz auf der Bank zufriedengeben. Auch unter Flick ist der heute 32-Jährige nur zweite Wahl. Nach der Saison 2020/21 ist wohl Schluss bei Bayern für ihn. © imago images / Poolfoto 4/17 THIAGO (2013 bis 2020): "Thiago oder nichts" will Pep Guardiola im Transfersommer 2013, letztlich bekommt er den Mittelfeldstrategen. In den folgenden Jahren lenkt Thiago das Bayern-Mittelfeld und begeistert mit starkem Offensiv- sowie Defensivspiel. © imago images / Poolfoto UCL 5/17 Die Krönung seiner Bayern-Zeit erfolgt im Sommer 2020, als es ihm im siebten Anlauf gelingt, mit dem deutschen Rekordmeister die CL zu gewinnen. Im Anschluss sehnt sich Thiago nach Veränderung und verlässt München in Richtung Liverpool. © imago images / photoarena/Eisenhuth 6/17 JUAN BERNAT (2014 bis 2018): Zwar kommt der quirlige Linksverteidiger in seinen vier FCB-Jahren nie an Stammkraft David Alaba vorbei und spielt hinter dem Österreicher meist nur zweite Geige, wenn er gebraucht wird, ist Bernat aber immer zur Stelle. © imago images / GEPA pictures 7/17 So kommt er in vier Jahren auf immerhin 113 Einsätze für die Münchner und gewinnt mit dem FC Bayern unter anderem vier deutsche Meisterschaften und ein Mal den DFB-Pokal. Lediglich die Champions League bleibt ihm verwehrt. © imago images / Fred Joch 8/17 Zu einer Art Kultfigur wird er erst nach seinem Abschied zu PSG als Präsident Hoeneß ihn verbal scharf attackierte: "Als wir in Sevilla gespielt haben, war er allein dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden wären", sagte Hoeneß im Oktober 2018. © imago images / kolbert-press 9/17 Dank einer der legendärsten Pressekonferenzen in der Geschichte der Bundesliga ist Bernat noch heute deutschlandweit bekannt: "An dem Tag haben wir beschlossen, dass wir ihn verkaufen. Er hat Scheißdreck gespielt", wetterte Hoeneß. © imago images / Jan Huebner 10/17 XABI ALONSO (2014 bis 2017): Suchte nach seiner Zeit bei Real Madrid noch einmal eine neue Herausforderung und kommt 2014 an die Säbener Straße, wo er zunächst mit Bastian Schweinsteiger und später mit Thiago den defensiven Mittelfeldpart bildet. © imago images / Ulmer 11/17 Dort glänzt er mit souveränem Passspiel sowie starkem Zweikampfverhalten und verhilft den Bayern zu drei Meisterschaften in Folge. Auch den DFB-Pokal gewinnt er einmal, in der Champions League ist jedoch zweimal im Halbfinale Schluss. © imago images / GEPA Pictures 12/17 PEPE REINA (2014 bis 2015): Wird im Sommer 2014 als Backup für Stammkeeper Manuel Neuer geholt, verlässt die Münchner nach nur drei Einsätze ein Jahr später aber wieder in Richtung Neapel. © imago images / Team 2 13/17 Die deutsche Meisterschaft 2015 soll sein einziger Titel mit den Bayern bleiben. In der Champions League ist im Halbfinale gegen den FC Barcelona Schluss, im DFB-Pokal muss man sich Borussia Dortmund geschlagen geben. © imago images / ULMER Pressebildagentur 14/17 ALVARO ODRIOZOLA (2020 bis 2020): Kommt im Winter 2020 per Leihe zu den Bayern und soll die rechte Defensivseite verstärken. In München kommt Odriozola aber nie wirklich an und kehrt nach nur einem halben Jahr wieder zu Real Madrid zurück. © imago images / Poolfoto 15/17 Dennoch gewinnt der 24-Jährige mit dem FCB das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Mit lediglich fünf Einsätzen trägt er aber nur einen geringen Teil dazu bei. © https://twitter.com/FCBayern 16/17 MARC ROCA (2020 bis heute): Zum Ende der Sommer-Transferfrist verpflichten die Bayern den Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona und statten ihn mit einem Vertrag bis 2025 aus. © imago images / Lackovic 17/17 Beim FCB soll er vor allem das dünn besetzte zentrale Mittelfeld verstärken. "Wir sind uns sicher, dass er unserem Team einen großen Mehrwert geben wird“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den 23-Jährigen.

FC Bayern: Kimmich fordert "absoluten Willen" gegen BVB

Vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund fordert Joshua Kimmich vollen Einsatz von seinen Mitspielern. "Den absoluten Willen brauchen wir in jedem Spiel, nicht nur gegen Dortmund", so Kimmich, der jedoch betonte: "Aber gerade gegen Dortmund, in einem Spiel, in dem zwei Mannschaften fast auf Augenhöhe sind."

"Wir haben zwar ein paar Punkte Vorsprung, aber Dortmund hat die Qualität oben mitzuspielen", warnte der 26-Jährige. "Daher macht die Mentalität am Ende vielleicht den Unterschied. Man muss also schon merken, dass wir das unbedingt wollen."

