FC Bayern München, News und Gerüchte: Julian Nagelsmann spricht über FCB-Interesse

FC Bayern: Nagelsmann spricht über mögliches FCB-Interesse

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann will Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern nicht kommentieren. "Ich bin Trainer in Leipzig und habe Vertrag bis 2023", sagte er im Interview mit der Bild am Sonntag. Dort könnte er auf Hansi Flick folgen, der als Kandidat auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw gilt.

Bereits Mitte des Monats, als der bis 2023 gebundene Nagelsmann auf die Berichte angesprochen wurde, reagierte er gelassen: "Mich interessiert nur das Hier und Jetzt. Seit meiner Ankunft hier wurde immer viel spekuliert. Spekulationen sind für mich kein Thema." Laut der Sport Bild verlange RB für eine vorzeitige Freigabe eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro.

Dass in seinem Kontrakt keine Ausstiegsklausel für einen Spitzenklub verankert wurde, störe ihn nicht: "Nein. Ich habe bei vollem Bewusstsein meinen Vertrag unterschrieben." Dennoch freue er sich darüber, dass Anhänger anderer Klubs positiv zu ihm stehen: "Ich empfinde das als große Wertschätzung. Als Fan würde ich dem Trainer, den ich für meinen Verein haben will, auch schreiben."

Nach der Länderspielpause trifft Leipzig im Topspiel auf den FC Bayern, die Vorbereitung darauf sei angesichts der Reisen der Nationalspieler alles andere als optimal: "Dafür haben wir nach der Pause kaum Vorbereitungszeit, viele Nationalspieler steigen erst am Freitag wieder ins Training ein. Für die geht es aus der kalten Hose ins Topspiel."

Dass die Bayern durch den Konflikt zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic beeinflusst werden, kann sich Nagelsmann nicht vorstellen: "Ich glaube, die Bayern-Spieler juckt das überhaupt nicht. Das hat man beim Sieg gegen Stuttgart gesehen. Mich interessiert es auch nicht." Stattdessen lobte er Robert Lewandowski: "Was der Mann leistet, ist außergewöhnlich. Er hat sich in den letzten zwei, drei Jahren noch mal entwickelt. Ganz aufhalten kann man ihn nur schwer."

Mit vier Punkten Rückstand geht RB in das Duell, über die Bedeutung der Partie sagt Nagelsmann: "Ein wichtiges Spiel, keine Frage. Ob es für uns das Spiel der Saison ist, kann man erst hinterher beantworten. Dazu gehört für mich auch eine gute Leistung. Wenn die stimmt und wir mit derselben Überzeugung auftreten wie im Hinspiel, dann kann es für uns ein Spiel der Saison werden."

© getty Rafinha spielte acht Jahre für den FC Bayern.

FC Bayern: Ex-Star Rafinha offenbar vor Rückkehr in die Heimat

Der ehemalige Bundesliga-Profi Rafinha steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einer Rückkehr in seine Heimat Brasilien. Unter anderem das brasilianische Nachrichtenportal UOL und das Sportportal Globoesporte berichteten, dass sich der Rechtsverteidiger Gremio Porto Alegre anschließt.

Trainer Renato Portaluppi soll darauf drängen, eine Verstärkung für diese Position an Land zu ziehen. Bei Gremio soll Rafinha einen Vertrag bis zum Jahresende unterschreiben. Zuletzt stand der 35-Jährige von August 2020 bis Februar bei Olympiakos Piräus unter Vertrag, ehe der Kontrakt aufgelöst wurde. Im Anschluss wurde auch über eine Rückkehr zu seinen Ex-Klubs Flamengo Rio de Janeiro und Schalke 04 spekuliert.

Zwischen 2005 und 2010 war Rafinha bereits für die Königsblauen aufgelaufen, zwischen 2011 und 2019 spielte er für den FC Bayern und gewann unter anderem siebenmal die Meisterschaft und 2013 die Champions League. In 266 Spielen für den FCB traf er sechsmal und bereitete 29 Treffer vor.

© getty Nationalspieler Niklas Süle vom FC Bayern fällt derzeit aus.

Süle fällt auch für die weiteren Länderspiele aus

Bayern-Innenverteidiger Niklas Süle steht der deutschen Nationalmannschaft auch im Länderspiel in Rumänien (ab 20.45 Uhr im Liveticker) nicht zur Verfügung. Süle reiste aufgrund seiner Oberschenkelzerrung nicht mit nach Bukarest. Zuvor hatte er bereits das Island-Spiel verpasst.

Auch am Mittwoch in Duisburg gegen Nordmazedonien wird er nicht zum Einsatz kommen. "Das ist eine unbefriedigende Situation, das fiel mir schwer, das zu akzeptieren", sagte Bundestrainer Löw, der die Viererkette unverändert lassen wird: "Aber ich höre auf den Rat der Ärzte."

FC Bayern, TSG Hoffenheim, Hopp-Schmähungen: Alles nur inszeniert?

Eine ZDF-Dokumentation legt nahe, dass die Empörungswelle während und nach dem Spiel zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München im Zuge der Fan-Schmähungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp keinesfalls eine spontane Reaktion gewesen ist. Vielmehr sollen die Beteiligten von den Aktionen der Fans im Vorfeld gewusst haben.

Zu diesem Schluss kommt zumindest einer der Gesprächspartner, Jan-Henrik Gruszecki, ehemaliger BVB-Ultra und mittlerweile Berater von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Ich glaube, das war ein Schauspiel, eine Inszenierung", sagt Gruszecki. Warum er diese Meinung vertritt, wird ebenfalls im Laufe des Films deutlich.

Hier geht es zur ausführlichen News über die Doku.

