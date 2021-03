FC Bayern, News und Gerüchte: David Alaba kann sich zwischen vier Klubs entscheiden

David Alaba kann seinen neuen Arbeitgeber zwischen vier Klubs frei wählen. Uli Hoeneß ist sich sicher, dass Thomas Müller auch als Reservist zur EM fahren würde. Eine Bayern-Legende sieht den FCB in der Bundesliga als klare Nummer eins. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern: Alaba kann sich zwischen vier Klubs entscheiden

Bayerns David Alaba kann sich bei der Wahl seines neuen Arbeitgebers laut seinem Berater Pini Zahavi zwischen vier Klubs entscheiden: "Da muss David aussuchen, wer das Rennen macht", sagte der 77-Jährige dem kicker.

In seinen Planungen genieße ein Wechsel nach Spanien den Vorzug, "aber wir reden noch mit anderen Klubs". Wann die Entscheidung des Österreichers fallen soll, stehe weiter nicht fest. "Eine Deadline" gebe es nicht. Neben Real Madrid und dem FC Barcelona handelt es sich offenbar um den FC Chelsea und Paris Saint-Germain.

Mitte März dementierte Zahavi noch gegenüber SPOX und Goal, dass es zwischen Alaba und dem FC Barcelona eine mündliche Einigung gebe, wie die Mundo Deportivo zuvor berichtet hatte. "Das ist nicht wahr", sagte er.

Stattdessen ist Real Madrid sein wahrscheinlichstes Ziel. Dies deckt sich mit Informationen des kicker, der aus Real-Kreisen erfahren habe will, dass sich ein Transfer zu den Königlichen "kurz vor der Ziellinie" befinde. Dem FC Barcelona fehle es hingegen an den finanziellen Mitteln. Eine Alaba-Verpflichtung würde ein Gesamtpaket von über 100 Millionen Euro erfordern.

Laut der spanischen Zeitung ABC habe sich der 28-Jährige mit Real bereits auf einen Vorvertrag geeinigt und soll ein Nettogehalt in Höhe von zehn Millionen Euro sowie ein Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro kassieren. Alaba verlässt den FC Bayern nach 13 Jahren im Verein.

"Expected-Goals"-Tabelle: FC Bayern nur auf Platz vier © getty 1/20 Der FC Bayern ist Spitzenreiter, Schalke 04 das abgeschlagene Schlusslicht. Doch wie sähe die Bundesliga-Tabelle aus, wenn nicht die erzielten, sondern die "Expected Goals" (kurz: "xGoals") zählen würden? SPOX liefert die Antwort (Quelle: Statsbomb). © getty 2/20 Zur Erklärung: Das "Expected-Goal"-Modell zeigt, wie hoch die Chance auf das Tor wirklich war und berechnet für jeden Abschluss anhand mehrerer Faktoren einen Wert. Ging ein Spiel nach "xGoals" z. B. 1,5 zu 1,4 aus, wurde es als Heimsieg gewertet. © getty 3/20 Platz 18 nach "xGoals": Schalke 04 - Realer Tabellenplatz: 18 © getty 4/20 Platz 17 nach "xGoals": FC Augsburg - Realer Tabellenplatz: 13. Somit nutzen die Fuggerstädter ihre Chancen besser als laut "xGoals" erwartet - und/oder ihre Gegner schlechter. © getty 5/20 Platz 16 nach "xGoals": Arminia Bielefeld - Realer Tabellenplatz: 17 © getty 6/20 Platz 15 nach "xGoals": 1. FC Köln - Realer Tabellenplatz: 16 © getty 7/20 Platz 14 nach "xGoals": Werder Bremen - Realer Tabellenplatz: 12 © getty 8/20 Platz 13 nach "xGoals": Mainz 05 - Realer Tabellenplatz: 15. Kein Budesligist liegt so weit unter den laut "xGoals" erwarteten Toren wie die Rheinhessen. Statt 36,11 erzielte Mainz nur 26 Tore. © getty 9/20 Platz 12 nach "xGoals": SC Freiburg - Realer Tabellenplatz: 8 © getty 10/20 Platz 11 nach "xGoals": TSG Hoffenheim - Realer Tabellenplatz: 11 © getty 11/20 Platz 10 nach "xGoals": VfB Stuttgart - Realer Tabellenplatz: 9 © getty 12/20 Platz 9 nach "xGoals": Hertha BSC - Realer Tabellenplatz: 14. Anmerkung: Bei den Hauptstädtern herrscht die höchste Diskrepanz zwischen Bundesliga- und "xGoals"-Tabelle. © getty 13/20 Platz 8 nach "xGoals": Union Berlin - Realer Tabellenplatz: 7 © getty 14/20 Platz 7 nach "xGoals": Bayer Leverkusen - Realer Tabellenplatz: 6 © getty 15/20 Platz 6 nach "xGoals": Borussia Mönchengladbach - Realer Tabellenplatz: 10 © getty 16/20 Platz 5 nach "xGoals": Eintracht Frankfurt - Realer Tabellenplatz: 4 © getty 17/20 Platz 4 nach "xGoals": FC Bayern - Realer Tabellenplatz: 1. Anmerkung: Der Rekordmeister liegt 19,33 über seinem "xGoals"-Wert (78 statt 58,67) - kein anderes Team ist "effizienter". © getty 18/20 Platz 3 nach "xGoals": VfL Wolfsburg - Realer Tabellenplatz: 3 © getty 19/20 Platz 2 nach "xGoals": Borussia Dortmund - Realer Tabellenplatz: 5 © getty 20/20 Platz 1 nach "xGoals": RB Leipzig - Realer Tabellenplatz: 2.

FC Bayern - Müller: Hoeneß kann sich auch Reservistenrolle bei EM vorstellen

Uli Hoeneß glaubt nicht, dass Thomas Müller seine Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer an eine Stammplatzgarantie knüpfen würde. "Thomas ist heiß auf die Nationalmannschaft. Er wird kein Stinkstiefel sein, wenn er mal auf der Bank sitzt", sagte er im Rahmen seiner Tätigkeit als TV-Experte bei RTL nach dem 1:0-Sieg des DFB-Teams in Rumänien.

Bundestrainer Joachim Löw wollte sich die Entscheidung über eine mögliche Rückkehr der Ex-Nationalspieler Müller, Mats Hummels oder auch Jerome Boateng bis zur Nominierung im Mai offen halten: "Man muss unsere Mannschaft nochmal rausfordern und ihnen nochmal Dinge nahelegen, was wir jetzt brauchen Richtung Turnier", sagte Löw zuletzt bei "Heute im Stadion" auf Bayern 1. "Dann muss man sehen, welche Position können wir vielleicht noch besser besetzen - und was brauchen wir an Führung noch."

Aufgrund der Tatsache, dass dem DFB bei seinem Umbruch "durch die Pandemie fast ein Jahr gestohlen worden ist", hatte Löw bereits zuvor die Überlegung geäußert, "ob man so einen Umbruch vielleicht mal unterbricht, wenn es unbedingt erforderlich ist". Im Mai 2019 war das Trio aus der Nationalmannschaft aussortiert worden.

Müller erklärte mehrfach seine Bereitschaft für ein Comeback im Nationalteam. Die Lust sei "groß, mit den Jungs dieser Generation da auch mitzumachen", sagte er bei Sky. Nach der vollen Konzentration auf den Saisonendspurt mit dem FC Bayern sei er dafür "sicherlich offen", erklärte er im ZDF-Sportstudio.

© getty Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht in Thomas Müller den perfekten Bayern-Botschafter.

FC Bayern - Lizarazu: FCB "immer noch die beste Mannschaft in Europa"

Der ehemalige Bayern-Star Bixente Lizarazu sieht im FC Bayern trotz der starken Leistungen von RB Leipzig den klaren Favoriten auf die Meisterschaft: "Auch wenn RB Leipzig immer stärker wird und viel Ehrgeiz hat, ist Bayern München meiner Meinung nach immer noch die beste Mannschaft in der Bundesliga", sagte der 51-Jährige dem kicker.

Laut dem früheren Weltklasse-Linksverteidiger seien die Bayern sogar "immer noch die beste Mannschaft in Europa und bleiben auch in dieser Saison der Favorit in der Champions League". In der Liga trennen die Münchner nur vier Punkte von den Roten Bulen, aber: "Wenn der FC Bayern seine Form im Endspurt halten kann, wird es in dieser Saison keine Überraschungen im deutschen Titelrennen geben", stellte Lizarazu klar.

Der Franzose spielte zwischen 1997 und 2004 für den FC Bayern und kehrte ein Jahr später nochmal für 18 Monate nach München zurück, ehe er seine Karriere beendete. Mit dem FCB gewann er die Champions League und wurde sechsmal Deutscher Meister. Nach 273 Spielen als Profi arbeitet er heute noch als Repräsentant für den Klub.

© imago images Lewandowski musste gegen Andorra nach gut einer Stunde ausgewechselt werden.

FC Bayern - News: Lewandowski bei Länderspiel angeschlagen ausgewechselt

Der FC Bayern bangt um Robert Lewandowski. Nach 63 Minuten musste der Weltfußballer im Länderspiel mit Polen angeschlagen ausgewechselt werden, der Doppeltorschütze humpelte vom Feld. Sein Knie wurde umgehend gekühlt und bandagiert.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele