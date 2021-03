FC Bayern, News und Gerüchte - Joshua Kimmich über FCB-Wechsel: "Warum wollen sie mich?"

Joshua Kimmich hat über seinen Wechsel zum FC Bayern sowie sein Lupfertor gegen den BVB gesprochen. Ottmar Hitzfeld lobt Thomas Müller in den höchsten Tönen. Und: Oliver Kahn soll großer Fan eines Bundesliga-Torwarts sein. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News: Kimmich über FCB-Wechsel und Lupfertor gegen BVB

Am heutigen Samstagabend steigt das Topspiel der Bayern gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr). In der Startelf stehen wird dabei ganz sicher auch wieder Joshua Kimmich, der im vergangenen Juni mit seinem spektakulären Lupfer-Tor den 1:0-Sieg beschert hatte. Bei ESPN schaute der 26-Jährige auf den Treffer zurück. Er habe gewusst, dass Roman Bürki immer ein wenig vor der Torlinie stehe - und als er den Ball am Strafraum eroberte, war der Plan klar: "Ich suche immer schon nach einer Lösung, bevor ich den Ball überhaupt habe. Dann muss ich ihn kontrollieren und abspielen. Aber wenn man schon vorher einen Plan hat, geht es schneller."

Der Plan damals: Bürki mit einem Lob überwinden. "Ich musste etwas Besonderes probieren. Vielleicht war es für den Torhüter eine Überraschung", so Kimmich. Sein schmunzelndes Fazit: "Es war ein bisschen Glück dabei."

Kimmich erinnerte sich außerdem an seinem Wechsel zu den Bayern im Jahr 2015. Zuvor hatte er bei RB Leipzig in der 2. Liga gespielt. So erstaunt sei er über die Anfrage des Rekordmeisters gewesen, dass er erst einmal nachfragte, warum der ihn überhaupt haben wollte: "Ich dachte, sie könnten jeden Mittelfeldspieler, jeden Spieler der Welt unter Vertrag nehmen. Warum wollen sie mich?"

Ein erstes Gespräch mit dem damaligen Trainer Pep Guardiola habe seine Zweifel dann aber zerstreut. "Ich fragte sie, was sie in mir sehen. Er hat mir alles auf einer Taktiktafel gezeigt. Es war unglaublich: Er zeigte mir mögliche Positionen für mich, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie spielen kann. Ich dachte: Wow! Okay. Es war gerade mal eine gute Stunde, aber er hat mir so viel gezeigt. Es war ein unglaublicher Start."

FC Bayern, News: "Weltklasse!" Hitzfeld lobt Müller

Ottmar Hitzfeld hat Thomas Müller in den höchsten Tönen gelobt. Müller sei "wieder total über sich hinausgewachsen, hat Weltklasse gespielt, entscheidende Pässe gegeben und Tore geschossen - so wie man ihn kannte", sagte der 72-Jährige der Abendzeitung.

Joachim Löw habe seine Entscheidung, Müller nicht mehr zu nominieren, "möglicherweise zu früh getroffen", erklärte Hitzfeld gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Ob der Bayern-Star nochmal in die Nationalmannschaft zurückkehrt, möchte Hitzfeld jedoch nicht prognostizieren.

"Will er nur noch diese EM coachen, oder will er danach weiterarbeiten? Dann müsste er zu seiner Entscheidung des angefangenen Umbruchs stehen", so Hitzfeld. "Wenn er sagt, ich will jetzt das Beste bei diesem Turnier herausholen und dann aufhören, dann fällt er womöglich eine andere Entscheidung."

FC Bayern, Gerücht: Kahn überzeugt von Ortega?

Durch den möglichen Abgang von Alexander Nübel im Sommer kommt beim FC Bayern die Frage nach einer neuen Nummer zwei auf. Ein möglicher Kandidat ist dabei offenbar Stefan Ortega von Arminia Bielefeld.

Laut Sport1 soll Oliver Kahn ein Befürworter des 28-Jährigen sein. Demnach habe Kahn Ortega beim 3:3-Unentschieden zwischen den Bayern und Bielefeld genau beobachtet und sich anschließend sehr positiv über den Keeper geäußert.

"Für mich wird die Spielpraxis am wichtigsten bleiben, denn ich habe viel zu viel Lust am Spielen. Aber klar ist auch, dass der FC Bayern eine andere Kragenweite ist", hatte Ortega selbst im Februar gegenüber Sport1 gesagt. "Dort erlebt man Sachen, die man im Normalfall woanders nicht erlebt."

FC Bayern, News: Lehmann rät Nübel zu kleinerem Klub

Jens Lehmann hat Alexander Nübel im Falle eines Wechsels zu einer kleineren Herausforderung geraten. "Falls er wechseln darf, sollte er sich einen Club suchen, wo er wirklich die Nummer 1 ist", so Lehmann gegenüber der Bild. "Wenn ein junger und ein erfahrener Torwart technisch gleich stark sind, ist immer der erfahrenere im Vorteil. Und mit seiner geringen Erfahrung kann Nübel keinen schlagen."

Einen möglichen Wechsel zum BVB sieht Lehmann besonders kritisch: "Erstens zeigt Marwin Hitz gute Leistungen. Und zweitens kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Für einen Ex-Schalker gibt es angenehmere Dinge, als zum BVB zu wechseln", sagte der ehemalige Torwart von Schalke 04 und Borussia Dortmund.

