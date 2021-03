FC Bayern - News und Gerüchte: Martin Demichelis übernimmt Amateure wohl allein

Beim FC Bayern werden weiter die Weichen für die Zukunft gestellt. Offenbar wird Ex-Spieler Martin Demichelis die zweite Mannschaft nun doch allein als Trainer übernehmen, während die Spekulationen um einen Nachfolger für Ersatzkeeper Alexander Nübel beginnen. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern - Gerücht: Martin Demichelis übernimmt Amateure wohl allein

Vor kurzem noch sickerte durch, dass die zweite Mannschaft des FC Bayern in der 3. Liga ab der kommenden Spielzeit von Danny Schwarz und Martin Demichelis in Personalunion trainiert werden sollte. Beide hatten zuvor schon in der Saison 2019/20 die U19 des Champions-League-Siegers betreut.

Wie Sport1 nun jedoch berichtet, soll Demichelis alleinverantwortlich Trainer der Amateure werden, während Schwarz die U17 trainiert. Demichelis besitzt jedoch keine UEFA-Pro-Lizenz, weshalb er in Kürze die entsprechende Ausbildung beginnen soll. Gelingt das nicht rechtzeitig, würde ihm wohl ein entsprechend lizensierter Trainer an die Seite gestellt werden.

Demichelis spielte von 2003 bis 2011 selbst für den FC Bayern und war hauptsächlich als Innenverteidiger aktiv, wurde gelegentlich aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Mit den Bayern gewann er viermal die Meisterschaft und viermal den Pokal, zudem stand er 2010 im Champions-League-Finale.

In der laufenden Spielzeit coacht Demichelis die U19 und Danny Schwarz die U17, während Holger Seitz als Trainer der zweiten Mannschaft fungiert. Seitz wiederum hatte zu Saisonbeginn die Nachfolge von Sebastian Hoeneß angetreten, der als Drittligameister zur TSG Hoffenheim gewechselt war.

Seitz war auch Vorgänger von Hoeneß und hatte mit der Mannschaft den Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Künftig wird er nun wieder die Leitung des FC Bayern Campus, dem Nachwuchsleistungszentrum des Klubs, übernehmen. Neuer Trainer der U19 wird ab Sommer Danny Galm, der aus Hoffenheim an die Isar wechselt.

© imago images / Lackovic Martin Demichelis wird wohl der alleinige Trainer der Amateure des FC Bayern ab Sommer.

FC Bayern - Gerücht: Stefan Ortega Moreno als möglicher Nübel-Ersatz?

Ersatztorwart Alexander Nübel scheint mit seiner Bankrolle beim FC Bayern nun doch nicht zufrieden zu sein. Entsprechend erklärte dessen Berater Stefan Backs im kicker: "Man muss im Sommer über eine Ausleihe nachdenken, wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt."

Daher wird nun spekuliert, wer denn im Fall einer solchen Ausleihe künftig auf der Bayern-Bank hinter Manuel Neuer Platz nehmen könnte. Sport1 bringt hierbei Stefan Ortega Moreno von Arminia Bielefeld ins Spiel.

Dieser hatte erst kürzlich in einem Interview mit Sport1 gesagt: "Für mich wird die Spielpraxis am wichtigsten bleiben, denn ich habe viel zu viel Lust am Spielen. Aber klar ist auch, dass der FC Bayern eine andere Kragenweite ist. Dort erlebt man Sachen, die man im Normalfall woanders nicht erlebt."

Ortega Morenos Vertrag läuft noch bis Sommer 2022, insofern hätte Bielefeld im Falle einer absehbaren Trennung nur noch im kommenden Sommer eine Chance auf eine Ablösesumme für den 28-Jährigen.

FC Bayern - News: Douglas Costa nimmt Lauftraining auf

Mitte Februar zog sich Flügelflitzer Douglas Costa einen Haarriss im rechten Mittelfußknochen zu und fällt seither aus. Nun jedoch gibt es gute Neuigkeiten für den Brasilianer: Am Donnerstag nahm er an der Säbener Straße das Lauftraining auf.

Wann Costa, der in dieser Saison bislang 20 Pflichtspiele absolvierte, wieder spielen kann, ist noch unklar.

FC Bayern - News: Pressekonferenz mit Hansi Flick heute im Liveticker

Vor dem Topspiel der Bundesliga am 24. Spieltag gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr im Liveticker) stellt sich Trainer Hansi Flick der Presse und beantwortet die wichtigsten Fragen im Vorfeld des deutschen Klassikers.

