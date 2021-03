FC Bayern München - Konkurrenzkampf auf den Flügeln: Anzeichen einer Wachablösung

Während Leroy Sane (25) aber auch Kingsley Coman (24) beim 4:2-Sieg des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund überzeugten, saß Serge Gnabry (25) zunächst nur auf der Bank. Vor seinem Muskelfaserriss zumeist gesetzt, droht er seinen Stammplatz zumindest vorläufig zu verlieren.

Borussia Dortmunds Emre Can ist 1,86 Meter groß, 86 Kilogramm schwer und bekannt für seine körperbetonte Spielweise, aber als ihn sein Gegenspieler Leroy Sane von der rechten Seite rammte, da fiel Can einfach um. Der Ball war verloren und einige Sekunden später im Dortmunder Tor: Kurz vor Schluss des Topspiels schoss Leon Goretzka das für Dortmund so bittere und für den FC Bayern so wichtige 3:2.

Trainer Edin Terzic und Kapitän Marco Reus hatten beim Zweikampf zwischen Can und Sane ein klares Foulspiel gesehen und beklagten sich nach Abpfiff vehement über die Nicht-Ahndung. Reus nahm die Szene gar zum Anlass, um Schiedsrichter Marco Fritz Parteilichkeit zugunsten des FC Bayern zu unterstellen und wortgewandt zu philosophieren: "Das ist so, weil es einfach so ist."

Can selbst wollte sich bei der Frage, ob Foul oder kein Foul, nicht festlegen, er hat aber schließlich auch einen Ruf als sogenannter Aggressive Leader zu verlieren. Umfallen nach einem Schubser von Sane, der wegen seiner hochstehenden Haare vielleicht an seine Größe herankommt, an sein Gewicht aber nicht und schon gar nicht an seinen Ruf? Das kann eigentlich nicht sein.

Leroy Sane setzt seine erstaunliche Entwicklung fort

War aber so und für Rechtsaußen Sane war diese Szene gleichzeitig der nächste Beweis einer erstaunlichen Entwicklung, die er seit einigen Wochen durchläuft. Im Sommer für 45 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet, wurde er von Trainer Hansi Flick zunächst immer wieder für sein mangelhaftes Defensivverhalten getadelt. Beim Topspiel bei Bayer Leverkusen Mitte Dezember wechselte ihn Flick ein und 36 Minuten später wieder aus.

Seitdem aber verband Sane seine auch davor schon guten Torbeteiligungswerte zunehmend mit einem engagierten Defensivverhalten. "Er hat nach hinten Sprints angesetzt und viele Bälle gewonnen. Das ist das, was wir von Leroy sehen wollen", lobte Flick nach einem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg einen Monat später.

Sein bisher womöglich bestes Spiel für den FC Bayern zeigte er beim 4:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League vor zwei Wochen bei Lazio Rom, als Sane ebenfalls gut nach hinten arbeitete und vorne ein Tor, eine Vorarbeit und etliche gute Szenen beisteuerte. Um seine Entwicklung auch verbal zu unterstreichen, sagte er anschließend: "In der Offensive fängt auch die Defensive an, weil wir da auch verteidigen und anlaufen müssen."

Gegen Dortmund stand Sane im sechsten Pflichtspiel in Folge in der Startelf und knüpfte an seine Leistung vom Lazio-Spiel an: Mit einem tollen Dribbling bereitete er Robert Lewandowskis zwischenzeitliches 1:2 vor, im Vorfeld des 3:2 eroberte er den Ball und vor dem 4:2 ließ er ihn überlegt zu Lewandowski durch. Nennenswert war auch eine robuste Ballbehauptung gegen Mats Hummels im Vorfeld eines Lewandowski-Schusses (62.). "Genau so stellen wir uns das vor", sagte Flick.

FC Bayern München - BVB: Die Noten und Einzelkritiken zum Topspiel © getty 1/32 Der FC Bayern behält in einem wilden Topspiel gegen Borussia Dortmund die Oberhand - auch, weil Robert Lewandowski einen noch größeren Sahnetag erwischt als Erling Haaland. Die Einzelkritiken und Noten zum 4:2. © getty 2/32 MANUEL NEUER: Bei beiden Haaland-Toren machtlos. Ansonsten kein einziges Mal ernsthaft geprüft. Note: 3,5. © getty 3/32 NIKLAS SÜLE: Verlor Hazard beim 0:2 aus den Augen. Offensiv wieder mit einigen frechen Aktionen und Ideen. Es gibt schlechtere provisorische Rechtsverteidiger. Note: 3. © getty 4/32 JEROME BOATENG (bis 70.): Ein höchst unglücklicher Arbeitstag für den Routinier. Fälschte erst den Schuss von Haaland zum 0:1 unhaltbar für Neuer ab, blieb später im Rasen hängen und musste humpelnd runter. Note: 4. © getty 5/32 DAVID ALABA: Wie Nebenmann Boateng in der ersten halben Stunde mit einigen Unsicherheiten. Danach immer zweikampfstärker und ballsicherer. Note: 3,5. © getty 6/32 ALPHONSO DAVIES: Über die linke Seite nicht so gefährlich wie sonst. Hatte gerade in Durchgang eins Probleme, ins Spiel zu kommen. Nach dem Seitenwechsel etwas aktiver, insgesamt aber unter seinen Möglichkeiten. Note: 4. © getty 7/32 JOSHUA KIMMICH: Wie gewohnt mit den meisten Ballkontakten. Tat sich aber überraschend schwer, Struktur ins Bayern-Spiel zu bringen. Produzierte die meisten Ballverluste (19) aufseiten der Flick-Elf. Note: 4. © getty 8/32 LEON GORETZKA: Wirkte nach einem Foul in der Anfangsphase ausgeknockt. Fing sich gegen Ende der ersten Halbzeit aber und brachte sich offensiv mehr und mehr ein. Mit seinem Tor zum 3:2 der heimliche Matchwinner. Note: 2,5. © getty 9/32 LEROY SANE (bis 90.+1): Agil, spritzig, trickreich. Setzte nach zuletzt schon überzeugenden Auftritten einen drauf. Sehr stark: seine Vorlage zum Anschlusstreffer. Mischte auch beim dritten und vierten Tor mit. Note: 2. © getty 10/32 THOMAS MÜLLER (bis 90.+1): Ackerte und rackerte, brachte lange aber wenig Nennenswertes zustande - bis kurz vor Schluss, als er das 3:2 mit der Flanke einleitete, die Meunier unfreiwillig vor Goretzka Füße abwehrte. Note: 3. © getty 11/32 KINGSLEY COMAN (bis 66.): Setzte immer wieder zu einigen guten Dribblings an, kam alles in allem aber nie so wirklich auf Betriebstemperatur. Holte immerhin den Elfmeter zum 2:2 heraus. Nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 12/32 ROBERT LEWANDOWSKI: Stärkster Münchner neben Sane – nicht nur wegen seines Dreierpacks, der ihn immer näher an den Uralt-Rekord von Gerd Müller bringt. "Lewy" gab die meisten Schüsse (9) aller Feldspieler ab. Note: 1. © getty 13/32 SERGE GNABRY (ab 66.): Ersetzte Coman. Arbeitete engagiert mit, hatte aber keine nennenswerte Aktion. Note: 3. © getty 14/32 JAVI MARTINEZ (ab 70.): Wirkte in den letzten 20 Minuten anstelle des angeschlagenen Boateng mit. Machte seine Sache solide. Note: 3. © getty 15/32 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 90.+1): Kam in der Nachspielzeit für Müller. Keine Bewertung. © getty 16/32 LUCAS HERNANDEZ (ab 90.+1): Zum Schluss anstelle für Sane dabei. Keine Bewertung. © getty 17/32 MARWIN HITZ: Bekam nach Dortmunds früher Zwei-Tore-Führung reichlich aufs Tor, die großen Paraden musste er jedoch nicht herausholen. Patzte in der 48., als er Kimmichs Schuss prallen ließ. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 3,5. © getty 18/32 THOMAS MEUNIER: Bei seinem ersten Startelfeinsatz seit Mitte Januar muss sein Pass in der 25. bei Haaland ankommen, dann wäre es 3:0 für den BVB gestanden. Legte Goretzka unglücklich das 2:3 auf. Kein gutes Spiel vom Belgier. Note: 5. © getty 19/32 EMRE CAN: Das rechte Glied der Dreierkette rückte kurz vor der Pause ins Mittelfeldzentrum vor, danach wieder zurück. Resolut im Zweikampf, gute Körpersprache, gute Antizipation. Note: 2,5. © getty 20/32 MATS HUMMELS: Auch diesmal als zentraler Spieler der Dreierkette die gewohnte Bank gegen den Ball: energisch in den direkten Duellen und immer aufmerksam. Gewann die Vielzahl seiner Zweikämpfe und dirigierte stark. Note: 2,5. © getty 21/32 DAN-AXEL ZAGADOU (bis 70.): Erstmals seit Mitte Januar wieder in der Startelf und gleich mit den meisten klärenden Aktionen beim BVB. Verlor keinen seiner Zweikämpfe. Starkes Comeback. Note: 2,5. © IMAGO / Poolfoto 22/32 NICO SCHULZ: Erster Einsatz in der BL seit rund drei Monaten und wenig später mit der Vor-Vorlage beim 2:0. Ließ Sane jedoch häufig zu viel Platz, exemplarisch sein schwaches Verhalten vor dem 1:2. Note: 4. © IMAGO / Poolfoto 23/32 THOMAS DELANEY (bis 70.): Die gesamte Partie lief in seinem 100. Bundesligaspiel ein wenig an ihm vorbei, zur Pause hatte nur Haaland hatte weniger Ballaktionen. Fing ein paar Bälle gut ab, im direkten Duell aber oft zweiter Sieger. Note: 4. © IMAGO / Poolfoto 24/32 MAHMOUD DAHOUD: Sein Ballgewinn gegen Kimmich wurde zur Vorlage zum 1:0, das 2:0 wäre ohne seine traumhafte Verlagerung nicht möglich gewesen. Verschuldete jedoch den Elfmeter zum 2:2 - eine Leistung mit viel Licht und Schatten. Note: 3,5. © IMAGO / Poolfoto 25/32 MARCO REUS (bis 77.): Hatte bei den meisten Umschaltaktionen seine Füße im Spiel, lief unermüdlich an, viel glückte ihm aber nicht und er hing abgesehen davon oft in der Luft. Dazu mit einigen Ballverlusten. Note: 4. © getty 26/32 THORGAN HAZARD (ab 60.): Erstmals seit Dezember wieder von Beginn an aufgeboten. Viel unterwegs und mit hoher Intensität in seinen Aktionen. Guter Laufweg bei seiner Vorlage zum 2:0, schoss dazu knapp daneben (47.). Wenig später ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 27/32 ERLING HAALAND (bis 60.): Die BVB-Lebensversicherung lieferte erneut, sein Doppelpack bedeutete die Tore 28 und 29 im 28. Pflichtspiel dieser Saison. Blieb im Ansatz immer gefährlich für die FCB-Abwehr. Nach einer Stunde angeschlagen raus. Note: 1,5. © getty 28/32 JULIAN BRANDT (ab 60.): Nach einer Stunde für Hazard eingewechselt, spielte auf dem Flügel. Gegen den Ball solide, offensiv brachte er nichts Zwingendes zustande. Note: 3,5. © getty 29/32 STEFFEN TIGGES (ab 60.): Kam zu seinem fünften BL-Einsatz und war fortan Zielspieler der BVB-Konter. Musste oft in den Luftkampf, entscheidend durchsetzen konnte er sich aber nicht. Note 3,5. © IMAGO / Poolfoto 30/32 MATEU MOREY (ab 70.): Zagadou ging für ihn 20 Minuten vor Schluss vom Feld und wurde zum rechten Teil der Viererkette. Schenkte fünf Minuten vor Schluss den Ball gegen Davies her. Note: 4. © getty 31/32 JUDE BELLINGHAM (ab 70.): 20 Minuten vor Schluss für Delaney eingewechselt und kaum am Ball. Note: 3,5. © getty 32/32 REINIER JESUS (ab 77.): Kam eine gute Viertelstunde vor Schluss für Reus ins Spiel und spielte über den linken Flügel. Agierte fast die gesamte Zeit gegen den Ball. Keine Bewertung.

Hansi Flick erhob Kingsley Coman zum Vorbild

Ohne wie Sane zu glänzen, überzeugte gegen Dortmund auf der linken Seite unterdessen erneut Kingsley Coman, der zuletzt nach sieben Pflichtspiel-Startelf-Einsätzen in Folge beim 5:1 gegen den 1. FC Köln eine Pause bekommen hatte. Mit einem von einigen schönen Dribblings holte er gegen Mahmoud Dahoud den Elfmeter heraus, den Lewandowski zum 2:2 verwandelte.

Sichtlich beflügelt von seinem Siegtor im Champions-League-Finale gegen seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain im August spielt Coman in dieser Saison so konstant wie nie zuvor seit seiner Ankunft in München 2015. So wichtig ist Coman beim FC Bayern mittlerweile, dass er sogar zu einem möglichen Karriereende in München gefragt wird. "Nicht unmöglich", antwortete der 24-Jährige auf eine entsprechende Frage des französischen Fußballmagazins Onze Mondial, aber was soll er auch sonst sagen?

Flick erhob Coman im Dezember unterdessen zum Vorbild für dessen Flügelstürmer-Rivalen: "Im Moment ist Kingsley Coman derjenige, der Akzente setzt, Tore macht, Torgefahr ausstrahlt, Tore vorbereitet und einen guten Blick für den Raum hat. Dieses Niveau wünsche ich mir von allen." Am nächsten kommt diesem Niveau von den Flügelstürmern des FC Bayern aktuell Sane.

Serge Gnabry: Die Zahlen sprechen gegen ihn

Im Schatten des gegen Dortmund eingesetzten Duos Sane/Coman steht derzeit nicht nur der seit Wochen verletzte Douglas Costa (30), sondern auch der lange gesetzte Serge Gnabry. In der vergangenen Saison mit 37 Torbeteiligungen in 46 Pflichtspielen noch der drittbeste Scorer des FC Bayern hinter Lewandowski und Thomas Müller, ließen seine Leistungen in der aktuellen Saison stark nach.

Seinen Stammplatz hatte Gnabry, der zwischen den Flügeln rotierte und sich mit seiner Dynamik von den filigraneren Rivalen abhebt, zunächst aber trotzdem sicher - auch wegen deren vereinzelten Unpässlichkeiten: Mal fehlte Coman wegen einer Quarantäne oder angeschlagen, mal Sane verletzt (Kapselverletzung im Oktober) oder als Strafe wegen mangelhaften Defensivverhaltens in der Startelf.

Beim Klub-WM-Finale gegen Tigres UANL (1:0) erwischte es dann aber Gnabry selbst. Aufgrund eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich verpasste er drei Pflichtspiele und kam seitdem zweimal nur von der Bank. Gegen Köln erzielte Gnabry nach seiner Einwechslung zwar einen späten Doppelpack, für eine Startelf-Rückkehr gegen Dortmund reichte es aber trotzdem nicht.

Seine beiden Rivalen sind aktuell fit, überzeugen bei der Arbeit gegen den Ball und sind im Offensivspiel darüber hinaus effektiver: Coman und Sane gelangen in jeweils 1.849 Pflichtspielminuten 19 respektive 18 Scorerpunkte - Gnabry steht nach 1.937 dagegen lediglich bei zwölf.

Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sane im Vergleich