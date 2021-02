FC Bayern München, News und Gerüchte: Miroslav Klose offenbar weiterhin Flicks Co-Trainer

Miroslav Klose wird offenbar auch in Zukunft als Co-Trainer von Hansi Flick fungieren. Außerdem betreut wohl ein Hoffenheim-Coach ab der kommenden Saison die U19 des FC Bayern. Und wann fällt die Entscheidung über eine Rückkehr von Thomas Müller in die Nationalmannschaft? News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Neuigkeiten zu den Münchnern vom Vortag.

FC Bayern: Klose offenbar weiterhin Flicks Co-Trainer

Miroslav Klose soll auch in der kommenden Saison das Amt des Co-Trainers beim FC Bayern als Assistent von Hansi Flick bekleiden. Nach Informationen der Sport Bild sehen so die internen Planungen des FCB aus, obwohl der früherer Weltklasse-Stürmer auch als Coach große Pläne verfolge und sein Vertrag nur bis zum Ende der Spielzeit datiert ist.

Der Vorstand des FC Bayern habe für eine Verlängerung des Vertrags bereits grünes Licht gegeben, eine Vollzugsmeldung sei demnach nur noch Formsache. Derzeit absolviert Klose den Lehrgang zum Fußballlehrer beim DFB und wird diesen zeitnah abschließen, danach wäre es dem 42-Jährigen auch möglich, selbst ein Team in den höchsten Spielklassen der UEFA-Ligen zu übernehmen.

"Die Trainerausbildung nimmt ihm im Moment sehr viel Zeit weg. Das war aber so im Vorfeld geplant. Er kriegt genug Zeit, um seine Ausbildung zu machen. Er möchte natürlich gut abschließen. Da geben ihm die Freiheit, die er braucht", sagte Flick zuletzt bezüglich der aktuellen Karrierepläne von Klose.

Der WM-Rekordtorschütze arbeitet seit 2017 für den FC Bayern. Nach repräsentativen Aufgaben übernahm er 2018 die U17 der Münchner (49 Spiele, 2,22 Punkte im Schnitt) und schloss sich im Vorjahr dem Trainerteam der Profis an. Gemeinsam mit Hermann Gerland und Danny Röhl assistiert er Flick. Zwischen 2007 und 2011 lief Klose 150-mal als Spieler für den FCB auf (53 Tore).

Die jüngsten Torschützen in der Champions League © getty 1/22 Jama Musiala hat mit seinem Treffer zum 2:0 des FC Bayern gegen Lazio Rom den Weg für das Viertelfinale geebnet. Gleichzeitig avancierte er zum jüngsten FCB-Torschützen in der Königsklasse. Wo reiht sich der 17-Jährige im All Time Ranking ein? © getty 2/22 Platz 20: Per Ciljan Skjelbred für Rosenborg BK am 13.09..2005 gegen Olympiakos Piräus (Alter: 18 Jahre, 2 Monate, 28 Tage). © getty 3/22 Platz 20: Patrick Kluivert für Ajax Amsterdam am 28.09.1994 gegen AEK Athen (18 Jahre, 2 Monate, 28 Tage). © getty 4/22 Platz 19: Mario Balotelli für Inter Mailand am 04.11.2008 gegen Anorthosis Famagusta (18 Jahre, 2 Monate, 23 Tage). © getty 5/22 Platz 18: Nigel de Jong für Ajax Amsterdam am 18.02.2003 gegen den FC Arsenal (18 Jahre, 2 Monate, 19 Tage). © getty 6/22 Platz 17: Roque Santa Cruz für den FC Bayern München am 26.10.1999 gegen PSV Eindhoven (18 Jahre, 2 Monate, 10 Tage). © getty 7/22 Platz 16: Andrij Shevchenko für Dynamo Kiew am 7.12.1994 gegen den FC Bayern München (18 Jahre, 2 Monate, 8 Tage). © getty 8/22 Platz 15: Kylian Mbappe für die AS Monaco am 21.02.2017 gegen Manchester City (18 Jahre, 2 Monate, 1 Tag). © getty 9/22 Platz 14: Samuel Kuffour für den FC Bayern München am 2.11.1994 gegen Spartak Moskau (18 Jahre, 1 Monat, 30 Tage). © getty 10/22 Platz 13: Marian Ognyanov für Levski Sofia am 27.09.2019 gegen den FC Chelsea (18 Jahre, 1 Monat, 28 Tage). © getty 11/22 Platz 12: Alex Oxlade-Chamberlain für den FC Arsenal am 28.09.2011 gegen Olympiakos (18 Jahre, 1 Monat, 13 Tage). © getty 12/22 Platz 11: Jamal Musiala für den FC Bayern München am 23.02.2021 gegen Lazio Rom (17 Jahre, 11 Monate und 27 Tage). © getty 13/22 Platz 10: Karim Benzema für Olympique Lyon am 6.12.2005 gegen Rosenborg Trondheim (17 Jahre, 11 Monate, 17 Tage). © getty 14/22 Platz 9: Pedri für den FC Barcelona am 20.10.2020 gegen Ferencavros Budapest (17 Jahre, 10 Monate, 25 Tage). © getty 15/22 Platz 8: Aaron Ramsey für den FC Arsenal am 21.10.2008 gegen Fenerbahce (17 Jahre, 9 Monate, 25 Tage). © getty 16/22 Platz 7: Breel Embolo für den FC Basel am 04.11.2014 gegen Ludogorets Rasgrad (17 Jahre, 8 Monate, 21 Tage). © imago images 17/22 Platz 6: Martin Klein für Sparta Prag am 27.2.2002 gegen Panathinaikos Athen (17 Jahre, 7 Monate, 25 Tage). © getty 18/22 Platz 5: Bojan Krkic für den FC Barcelona am 1.4.2008 gegen Schalke 04 (17 Jahre, 7 Monate, 4 Tage). © getty 19/22 Platz 4: Cesc Fabregas für den FC Arsenal am 7.12.2004 gegen Rosenborg Trondheim (17 Jahre, 7 Monate, 3 Tage). © getty 20/22 Platz 3: Mateo Kovacic für Dinamo Zagreb am 7.12.2011 gegen Olympique Lyon (17 Jahre, 7 Monate, 1 Tag). © getty 21/22 Platz 2: Peter Oforiquaye für Olympiakos am 1.10.1997 gegen Rosenborg Trondheim (17 Jahre, 6 Monate, 10 Tage). © getty 22/22 Platz 1: Ansu Fati für den Barcelona am 10.12.2019 gegen Inter (17 Jahre, 1 Monat, 10 Tage).

FC Bayern: Kommt ein U19-Trainer aus Hoffenheim?

Der FC Bayern erhält offenbar zur kommenden Saison einen neuen Trainer für seine U19. Nach Bild-Informationen kommt Danny Galm von der TSG Hoffenheim in die bayrische Hauptstadt. Dort trainierte der 34-Jährige zuletzt die U17 der Kraichgauer. Fünf Jahre arbeitete der Ex-Profi für die TSG im U-Bereich, nun lief der Vertrag aus.

Marcus Mann, Leiter der Hoffenheimer Nachwuchsakadamie, hatte die Trennung zuletzt bereits verkündet, ohne den künftigen Arbeitgeber zu nennen: "Wir danken Danny Galm für seine Arbeit und sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen konnten wir uns nicht über eine Fortsetzung unserer Zusammenarbeit einig werden."

Wie Klose wird auch Galm demnächst seinen Lehrgang zum Fußballlehrer abschließen. Nach Bild-Infos ist dies jedoch nicht der einzige Trainerposten, der beim FC Bayern neu besetzt wird. Danny Schwarz, derzeit U17-Trainer beim FCB und ebenfalls Absolvent des DFB-Fußballlehrer-Lehrgangs, soll nach erfolgreich absolvierter Prüfung die zweite Mannschaft in der 3. Liga übernehmen.

Diese betreut derzeit Holger Seitz, der sich wieder hauptamtlich um die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums kümmern soll. Unterstützt werden soll Schwarz von Ex-Bayern-Profi Martin Demichelis, der bisher die U19 betreute und mit der UEFA Pro-Lizenz ebenfalls vor einer Prüfung steht.

© getty Erst im Mai soll eine Entscheidung über eine mögliche DFB-Rückkehr von Müller fallen.

Müller: DFB-Entscheidung wohl erst im Mai

Kehrt der formstarke Thomas Müller rechtzeitig zur Europameisterschaft in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zurück oder nicht? Wie die Bild berichtet, ist nicht mit einer zeitnahen Entscheidung zu rechnen.

Stattdessen soll die Frage final erst im Mai geklärt werden. Eine Nominierung zu den WM-Qualifikationsspielen im März gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien sei ausgeschlossen. Die Europameisterschaft beginnt für das DFB-Team am 15. Juni mit dem Vorrundenspiel gegen Frankreich, das nach jetzigem Stand in München ausgetragen wird.

Aufgrund der starken Leistungen von Müller, der nach 31 Pflichtspielen des FC Bayern in der laufenden Saison bereits 27 Scorerpunkte verbucht hat, sei es weiterhin denkbar, dass Joachim Löw den 2019 ausgemusterten Müller zurückholt. Daran ändere auch die Entscheidung von Jamal Musiala, zukünftig für das DFB-Team aufzulaufen, nichts. Beide sind auf einer ähnlichen Position beheimatet.

Toni Kroos zweifelte zuletzt daran, ob es der richtige Weg war, nach der schwachen WM 2018 mit Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels auf drei Routiniers zu verzichten: "Ich glaube, dass man am Ende auch ein bisschen vorausschauend planen muss. Ob der Plan vom Trainer, wie er es damals wollte, bis heute so aufgegangen ist, stelle ich jetzt einmal infrage", sagte er bei Sky. Bei der EM gehe es nun darum, "dass wir die bestmögliche Mannschaft für dieses Turnier hinbekommen - mit den formstärksten und denen, die am besten zusammenpassen".

